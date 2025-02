RODRIGO DANIEL SILVA

Governo Jerônimo amplia dívida da Bahia em R$ 4,5 bilhões em um ano

A dívida consolidada do governo da Bahia aumentou em R$ 4,5 bilhões em um ano. Sob a gestão de Jerônimo Rodrigues (PT), o valor passou de R$ 30,7 bilhões em 2023 para R$ 35,2 bilhões em 2024, um crescimento de 14,6%. A informação consta no relatório de gestão fiscal da Secretaria da Fazenda (Sefaz) ao qual a coluna teve acesso. >

Como já apontado por esta coluna, esse não é o único dado negativo sobre as contas do governo Jerônimo. Entre 2022, último ano da gestão de Rui Costa (PT), e 2024, segundo ano da administração de Jerônimo, ambos do PT, o governo da Bahia viu uma redução de quase 40% nos recursos em caixa, conforme dados da Secretaria da Fazenda.>