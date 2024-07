RODRIGO DANIEL SILVA

Instituto cobra recursos da Secretaria de Cultura da Bahia

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) divulgou uma nota nesta terça-feira (9) na qual cobra da Secretaria de Cultura do Estado o cumprimento da lei que obriga a destinação de recursos para financiar as atividades da instituição.

“Recentemente, o projeto de fortalecimento das ações da Casa da Bahia foi indeferido pela Secretaria de Cultura do Estado. Ao solicitar, em março, uma reanálise do processo, até o presente momento a Diretoria de uma das entidades culturais mais importantes da Bahia sequer recebeu retorno do Governo.O IGHB almeja garantir o respeito à lei estadual, que protege a centenária instituição cultural, cuja missão é a preservação, a defesa, a valorização e o desenvolvimento da cultura e do patrimônio histórico”, informou a nota do instituto.