RODRIGO DANIEL SILVA

Lula troca Bahia Farm Show por evento no Rio de Janeiro

No ano passado, no seu primeiro ano de governo, petista marcou presença na maior feira agropecuária do Norte e Nordeste

Publicado em 11 de junho de 2024 às 15:19

Presidente Lula Crédito: Paula Fróes/Correio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vai comparecer, nesta terça-feira (11), ao Bahia Farm Show. A abertura do evento aconteceu nesta segunda-feira (10) na véspera pela primeira vez, mas começa mesmo nesta terça e reunirá cerca de 100 mil pessoas.

Na agenda de Lula, consta que o petista estará hoje no Rio de Janeiro. Ele participará da Cerimônia Nacional de Premiação da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

No ano passado, no seu primeiro ano de governo, Lula marcou presença no Bahia Farm Show, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste e que acontece em 2024 até o próximo sábado (15) em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano.

Naquela ocasião, o chefe do Palácio do Planalto fez acenos ao agronegócio, que majoritariamente votou no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na campanha de 2018, e defendeu uma conciliação entre pequenos e grandes agricultores.