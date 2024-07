RODRIGO DANIEL SILVA

MP-BA recomenda que sobrinha de servidora do Inema seja exonerada

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou que o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) exonere a servidora Gersica Lima dos Santos, sobrinha de uma superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia. O instituto é uma autarquia da secretaria.

“A situação de nepotismo se torna mais evidente quando analisamos a formação da servidora nomeada. Como debatido acima, a formação em nutrição não guarda qualquer relação com o cargo de Coordenadora de Segurança de Barragens. Nesse sentido, a servidora Gersica sequer possui competência técnica para ocupar o cargo para o qual foi nomeada. Assim, mais evidente se torna o fato de que a servidora Gersica foi nomeada em razão do parentesco com a Superintendente da Inovação e Investimento da SEMA”, escreveu o promotor.