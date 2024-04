RODRIGO DANIEL SILVA

O livro de memórias do ex-governador Paulo Souto

A obra, que vai contar a história do ex-governador da Bahia, ainda não tem data para ser lançada

Perguntado se já passou de 200 páginas o livro de memória, ele disse: “Muito mais do que isso”. O ex-governador contou que pensa em lançar a obra em volumes para que as histórias ganhem logo as prateleiras das livrarias.