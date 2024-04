COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Ouvidor-geral da prefeitura de Salvador se filia ao PSDB

Sacramento não será candidato nas eleições deste ano, mas participará da cúpula do partido. No ninho tucano, ele encontrará seu antigo desafeto Adriano Meirelles, que também se filiou ao PSDB nesta semana.

Sacramento chega ao partido com as bênçãos do presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Muniz, do presidente do PSDB na Bahia, deputado estadual Tiago Correia, e dos vereadores Daniel Alves e Cris Correia.