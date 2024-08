RODRIGO DANIEL SILVA

Saiba quem ficará no lugar de Diogo Medrado na Sufotur

A exoneração do empresário da Superintendência de Fomento ao Turismo será publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (22)

A exoneração do empresário Diogo Medrado da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur) será publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (22). Em seu lugar, assume a diretora do órgão, Ângela Fucs.