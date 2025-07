COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Secretária de Educação da Bahia mira Alba e a corrida agitada pelo TCE

Leia a coluna na íntegra

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 8 de julho de 2025 às 05:00

Secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito Crédito: Fernando Vivas/GOVBA

A secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito, tem planos eleitorais em vista. Segundo dois petistas ouvidos pela coluna, a titular da SEC - filiada ao PT - articula-se para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nas eleições de 2026. >

Rowenna assumiu o comando da pasta após a saída de Adélia Pinheiro (PT), que deixou o cargo para concorrer à prefeitura de Ilhéus. Na ocasião, ela era chefe de gabinete da SEC e é apontada como a responsável pela polêmica portaria da aprovação automática de estudantes.>

Mudança de alinhamento>

Antes muito próxima do deputado federal Valmir Assunção (PT), Rowenna agora estaria mais alinhada politicamente a Lucas Reis, chefe de gabinete do senador Jaques Wagner (PT). Reis, por sua vez, não esconde a intenção de disputar uma vaga na Câmara Federal em 2026. A movimentação acende o alerta: estaria nascendo uma dobradinha petista?>

Valmir em alta>

Mesmo com o afastamento de Rowenna, aliados de Valmir comemoram. Ele é apontado como articulador na vitória de Tássio Brito, que foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira (7) como novo presidente estadual do PT, em substituição a Éden Valadares. Além disso, sua esposa comanda a Secretaria de Desenvolvimento Social no governo Jerônimo Rodrigues (PT), Fabya Reis - sinal de que Valmir continua com forte influência dentro da estrutura petista.>

Disputa pelo TCE>

A aposentadoria do conselheiro Antonio Honorato abriu a corrida por uma cobiçada cadeira no Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA). Nomes já circulam nos bastidores como interessados na vaga. Estão no páreo: Otto Alencar Filho (PSD), Daniel Almeida (PCdoB), Josias Gomes (PT), Afonso Florence (PT) – atualmente licenciado -, e Sérgio Brito (PSD) – que, segundo aliados, estaria disposto até a abrir mão de suas bases eleitorais para garantir a nomeação.>

Favoritismo na Corte>