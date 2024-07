RODRIGO DANIEL SILVA

Vem aí a quarta rodada da Paraná Pesquisas sobre a eleição em Salvador

A quarta rodada da Paraná Pesquisas será divulgada na segunda semana de julho. Contratado pelo portal Bahia Notícias, o instituto já fez três levantamentos sobre o cenário eleitoral na capital baiana, e em todos o atual prefeito Bruno Reis (União Brasil) lidera com chance de vitória no primeiro turno das eleições.

A primeira consulta foi em janeiro, já a segunda ocorreu em março. A terceira e mais recente foi divulgada no início de junho. Neste levantamento, Bruno Reis teve 78% dos votos válidos. Em seguida, apareceu o vice-governador da Bahia e pré-candidato do MDB, Geraldo Júnior, com 13%.