RONALDO JACOBINA

Arte de Juraci Dórea vai ganhar as ruas de Feira de Santana

Este conteúdo é um oferecimento da hub.nexxo - Soluções Empresariais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 8 de abril de 2025 às 05:00

Juraci Dórea Crédito: Divulgação

A arte de Juraci Dórea será espalhada por todo o circuito da Micareta de Feira de Santana, que acontece de 1º a 4 de maio deste ano. O artista feirense, que está completando 80 anos, será o homenageado da festa que ganhará grandes painéis com plotagens de parte de sua gigantesca obra. Um dos artistas visuais baianos mais celebrados de sua geração, Juraci Dórea que já expôs em várias partes do mundo e que tem peças em diversos museus brasileiros, segue vivendo na cidade onde nasceu e que o homenageia na mais importante festa local. >

Goya Lopes Crédito: Divulgação

Fragmentos>

Uma imersão no universo criativo da artista visual e designer baiana Goya Lopes é a proposta da exposição Okòtò: Espiral da Evolução que será aberta hoje, às 17h, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). Com uma trajetória de mais de 50 anos, a artista construiu um repertório visual singular, entrelaçando tradição e contemporaneidade. A mostra, que tem curadoria de Daniel Rangel, reúne pinturas, gravuras e tecidos que contam sua história, além de uma instalação especial com fragmentos de sua produção têxtil.>

José Antônio Martins Monteiro Crédito: Divulgação

Noite do uísque>

O 1549 Pub, no Palacete do Tira-Chapéu, na Rua Chile, realiza nesta quarta-feira (9), às 19h, um encontro com apreciadores de uísque para viverem uma experiência única regada ao autêntico Johnnie Walker Blue Label e ao recém-lançado Blue Label Elusive Umami e harmonizado com criações gastronômicas do chef Zezito Ornelas que serão apresentadas no estilo finger food. O evento, capitaneado por José Antônio Martins Monteiro (JAMM CIGAR) custa R$ 480 por pessoa e tem vagas limitadas. Daí a necessidade de fazer reserva pelo telefone 71 98109 3381. >

Aline Midlej Crédito: TV Globo/ Divulgação

Literatura>

O premiado autor Itamar Vieira Júnior, as escritoras Ana Maria Machado e Aline Midlej (apresentadora do Jornal das 10, do canal Globo News), além da fotógrafa Thereza Eugênia, são alguns dos nomes que estarão na II Edição da Feira Literária Internacional de Serrinha (FELIS), que será realizada entre os dias 06 e 10 de maio. O jornalista, escritor e apresentador de telejornal, o serrinhense Ricardo Ishmael, assina a curadoria do evento que tem como tema Do som à palavra – Ancestralidade, e que promete transformar Serrinha em um centro de celebração da literatura, da cultura e das memórias do Sertão.>

Paulo Barbosa Crédito: Divulgação

Ciência>

Salvador vai receber, entre os próximos dias 24 e 27, cerca de 3,5 mil profissionais da área de dermatologia durante o 35º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica que acontece no Centro de Convenções Salvador. O evento, considerado o maior congresso da área das Américas, retorna à capital baiana após 10 anos, e será mais uma vez presidido pelo médico dermatologista baiano Paulo Barbosa, que vai reunir um time de quase 180 especialistas do Brasil e do mundo para ministrar palestras e cursos sobre os últimos avanços científicos e tecnológicos das áreas de dermatologia e cosmiatria. A escolha de Salvador para sediar o SBCD veio a calhar com o tema deste ano do congresso: Pele Étnica e Cirurgia Dermatológica, afinal a capital baiana é a cidade com a maior população negra fora da África. >

Carla Mattos Crédito: Divulgação

Rolê em Milão >

A designer de interiores Carla Matos está de malas prontas para Milão, na Itália, onde participará do Salone del Mobile, considerado o maior evento da Semana de Design da cidade italiana. A ideia de Carla é aproveitar a estadia para conhecer tendências e inovações no universo do design e da arquitetura. O Salone del Mobile é um dos eventos mais prestigiados do setor, reunindo grandes nomes da indústria e apresentando as mais recentes novidades do mercado. >

Junior e Ceu Batista Crédito: Divulgação

Filantropia>

A grife Meninos Rei se uniu ao Shopping Paralela em uma ação para ajudar o Martagão Gesteira – Hospital da Criança, que completa 60 anos e é um dos maiores hospitais pediátricos filantrópicos do Norte e Nordeste. Os estilistas baianos Junior e Céu Rocha assinam as estampas exclusivas dos lenços da campanha do Dia das Mães do centro de compras. Todo lucro com a venda dos lenços será revertido para o hospital. >

Cartaz do filme Ritas Crédito: Divulgação

Salve Rita >