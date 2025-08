RONALDO JACOBINA

Baiano conquista mundo da moda em Nova York

Ronaldo Jacobina

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 05:00

Campanha com modelo Emma Myers para Glass Magazine Crédito: Divulgação

O baiano Jorge Dorsinville, radicado em Nova York, segue se destacando como um dos nomes mais requisitados da direção de movimento na moda internacional. Seu trabalho mais recente é a campanha de 90 anos da Lancôme, feita em Paris, dividida em quatro peças estreladas por nomes como Isabella Rossellini, Amanda Seyfried, Nico Parker e Joy Sunday. Além da Lancôme, Jorge também assinou a direção de movimento de uma campanha da Revlon com Ashley Graham. É dele também a produção da Love Want Magazine com a atriz e humorista Chloe Fineman, do Saturday Night Live, e o editorial da Glass Magazine, protagonizado por Emma Myers, uma das estrelas do filme Minecraft e da série Wandinha, da Netflix. >

Jorge Dorsinville com Ashley Graham na campanha da Revlon Crédito: Divulgação

Referência>

Com uma abordagem autoral chamada BODYtelling, Jorge se tornou referência ao ajudar artistas e modelos a expressarem emoção, intenção e narrativa por meio do corpo. Um exemplo disso é o editorial que dirigiu com o bailarino principal do American Ballet Theatre, Calvin Royal. >

Lon Menezes Crédito: Elias Dantas/ Divulgação

Irá Salles Crédito: Divulgação

Moda & Design>

Tidelli Salvador vai lançar no próximo dia 13, o Boho Collection, um evento criado pelo proprietário da unidade do Caminho das Árvores, Lon Menezes, é exclusivo para mulheres e contará com desfile exclusivo da marca Irá Salles. O evento também marca o lançamento de acessórios exclusivos como tapetes com tecnologia artesanal e itens para mesa e decoração. “Fiz uma fusão do conceito da Irá Salles com a Tidelli, usando materiais desta nova coleção da Tidelli para criar peças exclusivas, com muitas cores, estampas e surpresas”, conta a estilista. O bufê ficará por conta da chef Emely Kraychet e o som do DJ Chamusca.>

Adriano Mascaenhas Crédito: Divulgação

Casa nova>

Após mais de 15 anos criando seus projetos às margens da Baía de Todos-os-Santos, o arquiteto Adriano Mascarenhas trocou o escritório da Bahia Marina por um novo endereço no Rio Vermelho. A nova casa do Sotero Arquitetos, segundo ele, ganhou mais espaço, conforto e alinhamento às práticas construtivas sustentáveis. De quebra, o arquiteto ganhou um vizinho a altura do anterior, a Casa de Jorge Amado.>

Selma Calabrich no Guetho Square Crédito: Divulgação

Candeal>

Cercado de muita cultura e com identidade própria, o Candeal recebe, de amanhã (6) até sexta0-feira (8), nomes importantes do cenário musical e de negócios que vêm apresentar novas e importantes ideias no SINC 2025 – Encontro de Som + Inovação + Negócio + Conexão, que acontecerá na Escola Pracatum e no Guetho Squares. Entre os temas, Inteligência artificial na música, criação e carreira, direitos autorais na era digital, sustentabilidade para artistas independentes e novos rumos para a educação musical. A organização é de Selma Calabrich, diretora pedagógica da escola criada por Carlinhos Brown.>

Péri Crédito: Divulgação

Poesia>

O músico, cantor, compositor, produtor e poeta baiano, Péri, dono de importantes prêmios como o Troféu Caymmi, Rumos Itaú Cultural e uma indicação ao Grammy Latino, lança, nesta quinta-feira (7), na Vila Madalena, em São Paulo, o livro Poesias Vermelhas, obra que reúne poemas de resistência, desejo e liberdade, fora da métrica musical, com lirismo sensível e provocador. O lançamento em sua terra natal ainda não tem data definida. >

Jorge Sampaio e o neto Timbó Crédito: Divulgação

Balaio>

O Almacen Pepe do Shopping Barra recebe nesta quarta-feira (06), o escritor Jorge Sampaio para a primeira edição do Balaio de Prosa, um bate-papo animado que tem como base o recém-lançado livro Humor no Balaio, de sua autoria. O diretor, ator e presidente da Fundação Gregório de Mattos Fernando Guerreiro e o cantor e compositor Gerônimo Santana participam do encontro que terá mediação de Thaiane Machado, diretora criativa e co-fundadora da Escola de Pensar. Além de boas histórias, o evento tem outro propósito: toda a renda do livro será revertida para instituições que acolhem crianças, idosos, pessoas em situação de rua e dependentes químicos.>

Diógenes Moura Crédito: Divulgação

Sexo & Funeral>

O escritor Diógenes Moura s chega a Salvador neste sábado para o lançamento do seu novo romance na Flipelô. Sexo & Funeral, foi escrito a partir do assassinato de um amigo do autor na capital baiana e tem como fluxo central uma antologia de destinos alinhavados por uma sútil reflexão sobre o próprio ato de escrever em um jogo onde ausência e lembranças se encontram para dizer sobre conflitos que se desdobram às margens do desejo, da violência e da paixão. O lançamento será às 16h, no Museu Eugênio Teixeira Leal, na Rua do Açouguinho, nº 01, no Pelourinho. >

João Vitorino e Ludmila Andrade Crédito: Divulgação

Pátio>