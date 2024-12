RONALDO JACOBINA

Balé Folclórico da Bahia fará turnê pela África

Ronaldo Jacobina

Publicado em 31 de dezembro de 2024 às 02:00

Balé Folclórico da Bahia Crédito: Divulgação

O Balé Folclórico da Bahia embarca no próximo dia 2 de janeiro de 2025 para mais uma turnê pelo continente africano. O Benin será a primeira parada do corpo de baile comandado pelo coreógrafo Vavá Botelho. De lá, o grupo segue para apresentações em Gana, Togo e Senegal, sempre acompanhado pela equipe de filmagem do documentário Direto do Coração, dirigido pela atriz e diretora Glória Pires, que, além de cobrir as apresentações, fará entrevistas com personalidades africanas ligadas à dança, como Germaine Acogny, uma das mais importantes bailarinas e coreógrafas negras do mundo. “Germaine sempre foi minha musa inspiradora. Foi nela que me espelhei para criar o BFB, há 36 anos”, diz Vavá.

Lazaro Ramos Crédito: Divulgação

Letras I

Desde que estreou na literatura infantil aos 21 anos com o título Paparutas, adaptado para o teatro, o ator, diretor, roteirista e apresentador Lázaro Ramos nunca mais parou de escrever. Autor de diversas obras, o baiano está preparando dois lançamentos para 2025, ambos infantis e editados pela Sextante. Um deles é a reedição do livro Sinto o que Sinto, publicado em 2019, numa parceria com o Mundo Bita. A nova edição da obra chegará em fevereiro próximo com ilustrações inéditas de Flávia Borges. De acordo com o autor, a história é sobre capacidade socioemocional. A segunda obra está prevista para sair no segundo semestre do ano que vem.

Letras II

Apaixonado pela obra do escritor americano James Baldwin, a quem considera um dos maiores autores das Américas, o premiado autor baiano Itamar Vieira Junior foi convidado pela TAG Livros para fazer uma curadoria para a editora e indicou uma obra do seu ídolo, ainda inédita do Brasil, para que fosse publicada aqui. “Torci para que eles conseguissem editar Proclamem nas Montanhas, uma de suas obras-primas que conta um pouco suas primeiras descobertas como homem negro, sobre sua sexualidade”, declarou. A editora não só atendeu a sugestão do ganhador de dois Prêmios Jabuti, como fez uma edição luxuosa da obra de Baldwin.

Dadá apresenta o programa Crédito: Divulgação

Manga Rosa

A produtora baiana Tenda dos Milagres estreia, no próximo dia 21 de janeiro, às 21h, no GNT, a segunda temporada de Da Manga Rosa, uma série documental que promove o encontro entre dois prazeres que passam inevitavelmente pela boca, unindo sensualidade e receitas tipicamente brasileiras. Com direção de Cecília Amado, do filme Capitães de Areia, o programa, com oito episódios, traz a comediante Dadá Coelho com todo seu humor, fazendo um tour pelo Norte e Nordeste e recebendo convidadas como as cantoras Gaby Amarantos, Luedji Luna e Majur; as atrizes Emanuelle Araújo e Juliana Alves, e as chefs baianas Dadá e Lili Almeida.

Mais um

Sucesso na Barra, onde se tornou o queridinho dos moradores do bairro e adjacências, o restaurante japonês Sushi Barra acaba de abrir sua segunda unidade. Desde o começo da semana passada, a marca está estampada na fachada da loja 25, do Ondina Apart Hotel, em Ondina. Fiel a seu conceito, o novo Sushi Barra funciona num espaço ainda menor do que o primeiro, mas com a mesma qualidade do original.

Leila Carreiro, do Dona Mariquita Crédito: Divulgação

Top 5

Cinco restaurantes baianos estão na lista dos 100 melhores do Brasil no ranking da revista Casual Exame em 2024. Origem e Ori, do casal de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca; Manga, do também casal Dante e Kafe Bassi; Amado, do chef Edinho Engel; e Dona Mariquita, da chef Leila Carreiro, que comanda a marca em dois endereços: Rio Vermelho e Porto de Salvador, no Comércio. A seleção foi feita por 72 importantes críticos e influenciadores de todo o país e revela a força da gastronomia baiana no cenário nacional.

Ju Ferraz Crédito: Divulgação

Sobre si mesma

A baiana Ju Ferraz, sócia da Holding Clube e o nome por trás de produções e eventos de enorme sucesso no mercado brasileiro, lança, no próximo dia 21 de janeiro, às 19h, no antiquário Cris Musse Antiguidades, na Barra, seu livro Empreendedora da Minha Própria Vida. A obra, com 134 páginas, sai pela Editora Nacional.

Basílica Menor: a primeira no interior do Brasil Crédito: Divulgação

Ascensão

A Basílica Menor Nossa Senhora da Purificação, no município de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, será oficialmente instalada pelo Cardeal Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo Primaz do Brasil, no dia 22 de janeiro de 2025, às 19h, tornando-se a primeira implantada numa cidade do interior do Brasil.