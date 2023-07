Casa do Benin completa 35 anos com exposição do acervo Arlete Soares

Arlete Soares. Crédito: Divulgação

A Casa do Benin comemora 35 anos com a exposição Lapso Temporal, que será aberta no dia 1º de agosto, às 18h30, data marco da Independência do Benin (1960). A mostra reúne mais de duas mil fotografias e tantos documentos - grande parte inédito ao público - do Acervo Arlete Soares, baiana considerada uma das mais importantes fotógrafas brasileiras. O projeto foi concebido pela antropóloga Goli Guerreiro em parceria com a artista Lia Krucken. Goli assume a curadoria geral, junto a uma equipe curatorial formada por cinco artistas baianos de diversas linguagens - teatro, filosofia, curadoria, dramaturgia e artes visuais. Lapso Temporal nos convida a ver e sentir os trânsitos entre o continente africano e sua diáspora, e mostra os meandros do Projeto Benin-Bahia, que deu origem à Casa do Benin, em Salvador, e Casa do Brasil, em Uidá, há 35 anos. As fotografias feitas pela Arlete naquele período são uma evidência da troca entre os dois países.

Na rua

Além da exposição na Casa do Benin, Lapso Temporal ocupará também as ruas do Centro Histórico, com lambes fotografias que convidam os transeuntes a adentrar a Casa. Durante toda a exposição, que vai até 16 de dezembro, estão previstas ativações como oficinas - lambe, escrita com imagens e Creollage; rodas de conversas com Arlete Soares e personalidades do olimpo moderno, e ações de mediação cultural.

Festival

A Pau Viola, produtora responsável pelo Festival de Lençóis, anunciou a data da sua 21ª edição. O evento, que movimenta a economia da Chapada Diamantina, vai acontecer entre os dias 12 e 14 de outubro próximo.

Prestígio

Karina Brito e Monica Lima. Crédito: Divulgação

A jornalista e escritora Monica Lima movimentou o Shopping Barra na manhã do último sábado (15) durante o lançamento do seu livro infantil Uma Amizade do Outro Mundo. Com enormes filas para garantir o autógrafo da autora, o espaço do Coworking, no quarto piso, ficou pequeno para a quantidade de pessoas que foi prestigiar a estreante na literatura infantil. Um sucesso!

Estreia

Carlos Eduardo Santos . Crédito: Foto: Cléber Correa/Divulgação

Após estreia no Theatro Municipal de São Paulo na montagem de Il Guarany, em maio deste ano, o tenor baiano Carlos Eduardo Santos apresenta o recital Nas Asas da Música junto ao pianista Bruno Nunesmaia no dia 27 de julho, às 19h no Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória). No recital, canções do repertório erudito brasileiro, francês, inglês e alemão. Participam também os convidados Janaína Carvalho (soprano), Aishá Roriz (mezzo-soprano), Pedro Picanço (barítono) e Jadson Matos (violão). A entrada é gratuita.

No forno

Teresa Costalima. Crédito: Divulgação

A dramaturga, diretora teatral e atriz Teresa Costalima lança no dia 25 de julho, às 19 horas, na Livraria Escariz (Shopping Barra), o livro de contos Senhoritas Primavera, sua primeira incursão no universo literário. A obra tem como temática central o universo feminino.

Mudança

Caio Bandeira e Thiago Martins. Crédito: Divulgação

A CASACOR Bahia 2023 mudou para o dia 27 de julho a data de abertura de sua 27ª edição, que este ano acontece na Alameda dos Sombreiros, 440, Caminho das Árvores, até 24 de setembro e vai contar com 38 ambientes, assinados por 37 profissionais,. A mostra conta com um elenco de veteranos como os arquitetos Davi Bastos, Ivan Smarcevski e Celeste Leão, além de jovens talentos como a dupla Caio Bandeira e Tiago Martins, Wesley Lemos e Laís Galvão.

Festa literária

A ialorixá e escritora Mãe Stella de Oxóssi (1925-2018) será a homenageada da 7ºª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho – Flipelô, que acontece entre os dias 9 e 13 de agosto. O lançamento oficial está previsto para esta quarta-feira (19), às 9h, na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Largo do Pelourinho.

Pacote

Luciana Bastianelli. Crédito: Divulgação

Amigo Invisível, O Jardim, Livro Bagunça, Marias e Piratas são os títulos dos cinco livros infanto-juvenis que a escritora e pesquisadora Luciana Bastianelli vai lançar no próximo dia 23 de julho, a partir das 16h, na Livraria Escariz do Shopping Barra. Este ano a autora participará das feiras literárias do Pelourinho (Flipelô) e de Cachoeira (Flica).

Solo

Ana Paula Bouzas . Crédito: Divulgação