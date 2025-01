RONALDO JACOBINA

Donos do restaurante Jiló, na Pituba, anunciam a abertura de bar no Rio Vermelho

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 02:00

Ícaro Rosa e Elen Luz Crédito: Pedrp Mascarenhas/Divulgação

Depois de posicionar o Jiló, na Pituba, como um dos melhores restaurantes da cidade, o chef Ícaro Rosa e sua mulher e sócia, a cantora Elen Luz, apostam num novo projeto gastronômico, desta vez no boêmio bairro do Rio Vermelho. Ainda neste verão, o casal abrirá as portas do Ayrà Bar, um espaço despojado e autêntico, que unirá suas duas grandes paixões: música e gastronomia. A proposta do Ayrá — que é um orixá do Candomblé que pertence à família do raio e está relacionado ao vento — é, segundo o chef, “trazer a comida de preto que é feita em várias partes do mundo, mas com toques contemporâneos, sem se prender a regras rígidas ou a cozinha de uma única nacionalidade”.

Casa nova

A Fundação Pierre Verger vai ganhar um novo Espaço Cultural em maio deste ano. O equipamento, que está em construção, contará com local para eventos de diversas linguagens artísticas, além de um auditório, uma sala de exposições e um apartamento para realização de residências artísticas. A programação para abertura já está sendo preparada e deverá se estender por três dias com eventos como os lançamentos da reedição do livro “Ewé”, pela Companhia das Letras; do portal Fotógrafos Baianos; e de uma criação original de Goya Lopez em homenagem a Pierre Verger Fatumbi, além das inaugurações da sala de exposição em parceria com a Galeria Paulo Darzé; e de uma nova exposição do projeto 16 ensaios baianos.

Iemanjá na piscina do Fasano Crédito: Divulgação

Odoyá

O Fasano Salvador confirmou mais uma edição da festa Noite de Iemanjá para o próximo dia 1º de fevereiro, no Rooftop do hotel, antecipando os festejos que acontecem no Rio Vermelho no dia seguinte. A vista para a Baía de Todos os Santos emoldurará os shows das bandas Filhos de Jorge e Bailinho de Quinta, além da apresentação do DJ Matheus CE. Conforme a tradição, a sugestão de dress code é para uso dos tons de azul e branco. O evento está marcado para começar as 20h.

Chef Ricardo Vallari Crédito: Divulgação

Conchas do mar

Após o sucesso do Festival de Ostras da Proa Cervejaria e da Cia do Sertão, realizado em novembro último, o evento ganhará uma nova edição entre os dias 13 e 15 deste mês com novas criações do chef Ricardo Vallari. A ideia, segundo ele, é que novas versões do molusco sejam somadas às apresentadas na edição anterior. O festival está previsto para acontecer das 18h às 23h.

Memória

O cantor Luiz Melodia (1951-2017) será lembrado num filme dirigido por Alessandra Dorgan que chega aos cinemas brasileiros no dia 16 de janeiro. O documentário musical Luiz Melodia - No Coração do Brasil, narrado todo em primeira pessoa, busca dar voz ao artista, que ao abraçar sua liberdade musical e originalidade, desafiou muitas normas no mercado fonográfico e cultural brasileiro. Esculpido com materiais raros e inéditos de arquivo, a obra reflete a importância cultural de seu legado e da cena musical ao qual contribuiu ativamente a partir dos anos 70.

Emerson Rocha Crédito: Divulgação

Arte

Entre os próximo dias 13 e 26, a AfrontArt - Quilombo Digital de Arte realiza a primeira edição da Afro-Art - Feira de Arte Negra e Indígena, na Cardume Artes Visuais, no Pelourinho. O evento tem como objetivo reconhecer, visibilizar e contribuir para o desenvolvimento, profissionalização e geração de renda de artistas negros (as) e indígenas. Com entrada gratuita, o evento está previsto para acontecer, de 10h as 19h, e reúnirá quase 40 artistas, dentre eles Emerson Rocha, Rafaela Kennedy, Bernardo Conceição, Anderson AC e Robinho Santana.

Repeteco

Radicado em São Paulo há vários anos, o cantor e compositor baiano Péri, vai aproveitar sua estadia em Salvador para fazer mais uma apresentação das suas Canções Flutuantes, desta vez, a convite da Casa da Mãe. O show acontecerá no próximo dia 10, às 21h, com convidados especiais, como a do compadre, parceiro, cantor e compositor, Beto Pellegrino, e o velho amigo Xicu Sales, no bandolim.

Três dos sócios do Bão: Henrique Almeida , Gustavo Nilo e Thiago Hanna Crédito: Divulgação

Danado de Bão

O grupo Preto, que tem a maioria dos seus empreendimentos na Pituba, resolveu apostar na Barra. E é no bairro, mais precisamente no Jardim Brasil, que os sócios Henrique Almeida, Gustavo Nilo, Thiago Hanna, Jonathan Café e Bruno Rocha, inauguram, no próximo dia 15, a partir das 17h, a terceira unidade do Bão. O evento é exclusivo para convidados, mas já dia seguinte, a casa abre para o público a partir das 11h com um cardápio recheado de petiscos.

Rita Assemany em cena de Surf no Caos Crédito: Ciro Coqueiro/Divulgação

Caos