Espetáculo de Débora Falabella chega a Salvador em Janeiro de 2026

A peça escrita pela australiana Suzie Miller, que tem direção de Yara de Novaes, é o primeiro solo teatral da artista mineira

Ronaldo Jacobina

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 05:00

Depois do estrondoso sucesso do espetáculo O Julgamento, com o ator Wagner Moura, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) traz para Salvador o elogiadíssimo Prima Face, encenado pela atriz Débora Falabella, para uma curta temporada que vai de 22 de janeiro a 9 de fevereiro de 2026, no Teatro Jorge Amado. A peça, escrita pela australiana Suzie Miller, que tem direção de Yara de Novaes, é o primeiro solo teatral da artista mineira. Em cena, ela vive a bem-sucedida advogada Tessa, que tem acusados de violência sexual como clientes.

Preços populares

O espetáculo Prima Face, que já passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Belém, vem recebendo prêmios e elogios pela atuação de Débora Falabella, que foi aplaudida de pé pela veterana Fernanda Montenegro, recentemente, no Teatro Clara Nunes, no Rio. As apresentações na capital baiana acontecerão de quinta a segunda-feira, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). A data de abertura das vendas dos ingressos ainda está sendo definida.

Atuante

Vale ressaltar a atuação do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) na capital baiana que, mesmo ainda estando em processo de implantação de uma unidade no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, prevista para ter sua primeira etapa inaugurada no final do próximo ano, já vem realizando grandes intervenções culturais em importantes espaços da cidade.



Nino Nogueira Crédito: Agencia Leblanc/Divulgação

Casa nova

Nino Nogueira vai reunir amigos, clientes e profissionais do segmento de eventos para apresentar o Espaço Galeria, seu novo empreendimento voltado para a realização de festas sociais e corporativas, no próximo dia 8 de novembro, às 17h. O espaço, que tem capacidade para até 100 pessoas, conta com infraestrutura que inclui cozinha, bar e outras novidades que serão apresentadas no dia do evento. O Espaço Galeria tem vista para o mar do Rio Vermelho, climatização e uma ambientação cheia de bossa, marca registrada do proprietário. O evento é exclusivo para convidados.

Ònà Irin: Caminho de Ferro, da artista baiana Nádia Taquary Crédito: Thales Leite/Divulgação

Ancestralidade

A exposição Ònà Irin: Caminho de Ferro, da artista baiana Nádia Taquary, que esteve em cartaz até recentemente no Museu de Nacional de Cultura Afro-brasileiro (Muncab), em Salvador, seguiu para a capital paulista, onde cumprirá temporada no Sesc Belenzinho. A mostra reúne um conjunto de obras que aborda ancestralidade e força feminina negra, será inaugurada nesta quinta (23) e fica até fevereiro de 2026. Taquary também está na 36ª Bienal de São Paulo, com a obra Ìrókó: Árvore Cósmica, que estabelece um diálogo direto com o conjunto apresentado no Sesc.

Erickson Brito Crédito: Acervo pessoal

Ascensão

Desde que trocou a Bahia pela Espanha, Erickson Brito segue com êxito seu percurso artístico na Europa. Na semana passada, ele participou de uma exposição coletiva em Berlim (Alemanha) a convite da instituição norueguesa Artcom Expo Internacional Association of Artists, que premiou três artistas brasileiros neste salão, entre eles o próprio Erickson Brito, além de Silvio Carvalho e Pico Garcez. Nesta edição, o evento teve a parceria da Von Zeidler Art Gallery, que representa o trio de artistas. Erickson também está participando de outra mostra coletiva na Fundação Manuel António da Mota, na cidade do Porto, em Portugal.

Claudio Najar, diretor-geral do CCS Crédito: Hermes Fotografia/Divulgação

Sucesso

A multinacional francesa GL Events, que administra o Centro de Convenções Salvador (CCS), está celebrando o sucesso do espaço que se consolidou como o principal polo de eventos do Nordeste e um dos mais relevantes do país. Desde 2020, foram mais de 500 eventos realizados e 1,5 milhão de visitantes, que movimentaram a economia local em mais de R$ 1,3 bilhão e geraram três mil empregos diretos por ano. Com programação confirmada até 2029 e novas demandas em negociação, o CCS segue impulsionando o turismo de negócios.

Mãe Stella de Oxóssi (1925-2018) Crédito: Mario Cravo Neto

Centenário