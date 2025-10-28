Acesse sua conta
Fé e devoção à Santa Bárbara em Portugal

Exposição reúne imagens de cinco fotógrafos baianos na capital portuguesa

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05:00

Registro de Manu Dias Crédito: Manu Dias/Divulgação 

Imagens da Festa de Santa Bárbara registradas pelos fotógrafos baianos Adenor Gondim, Elói Corrêa, Lúcia Correia Lima, Manu Dias e Margarida Neide estão atravessando o Atlântico e irão parar no Museu de Lisboa – Santo António, em Portugal. Os registros estarão na exposição Bárbara – O Poder da Fé, que será inaugurada no próximo dia 4 de novembro, na capital portuguesa. Originária de Portugal, a festa retorna às suas raízes, levando consigo as influências afro-brasileiras que a transformaram ao longo de mais de três séculos.

Acarajé Crédito: Adenor Gondim/Divulgação 

Dedicada a essa tradição luso-afro-brasileira com 384 anos de história, a mostra Bárbara – O Poder da Fé reúne fotografias, vídeos e uma instalação para mostrar ao público europeu a força da devoção baiana. Com a coordenação da jornalista baiana Shirley Pinheiro, curadoria de Adelina Rebouças e produção executiva de Antonio Moreno, a mostra ficará em cartaz até 14 de dezembro.

Ananda Rodrigues, Jéssica Martins e Rochelle Rodrigues Crédito: Divulgação 

Primeiríssimo

Ananda Rodrigues, Jéssica Martins e Rochelle Rodrigues, sócias do Vino! Salvador, na Pituba, vão celebrar o primeiro aniversário da casa, no dia 13 de novembro, das 19h30 às 23h. As empresárias prometem uma experiência completa, com cinco estações exclusivas, cada uma comandada por um produtor de vinhos diferente, apresentando quatro rótulos cada. Para harmonizar com os vinhos, o público poderá saborear uma seleção de comidinhas, embalado por um set de brasilidades.

Maira Azevedo  Crédito: Divulgação

Letramento racial

Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má, foi convidada pela Unijorge para ministrar a palestra de abertura da 20ª edição do Interculte, evento que celebra a cultura, o conhecimento e o diálogo interdisciplinar, que acontece no dia 28 de outubro, às 9h, no auditório Zélia Gattai, no Campus Paralela. Tia Má vai debater o tema central do projeto que este ano será Letramento Racial: Por uma Prática Dialógica Antirracista. A palestra é aberta ao público e as inscrições poderão ser feitas pelo site https://eventos.unijorge.com.br/20interculte2025-621604/.

Ricardo Burgos Crédito: Jeff Porto/Divulgação 

Transatlântico

Ricardo Burgos estreou na semana passada na TV portuguesa. O ator baiano integra o elenco da novela Terra Forte, nova produção da emissora TVI, que também é exibida no canal de streaming Prime Video. Na trama, Burgos vive César, vilão conhecido como Cobra, personagem que promete conquistar o público com sua intensidade. Natural de Salvador, Burgos já integrou o elenco de produções de destaque, como as novelas Cara e Coragem e Mania de Você (TV Globo), além das séries Impuros (Star+) e Rio Connection (Sony/Globoplay)

Performance Crédito: Carol AÓ/ Divulgaçaõ 

Quilombos

Um homem negro monta seu tabuleiro de baiana, bate a massa do acarajé e frita os bolinhos, oferecendo, junto à comida, suas histórias, sua dança, seus afetos. Essa é a performance do artista baiano Fábio Osório Monteiro, intitulada Bola de Fogo, que vem percorrendo quilombos de várias partes do país. O espetáculo, que já passou também pela França, chegará a Bahia, onde terminará a turnê, com apresentações entre os dias 10 e 14 de dezembro, no Quilombo Quingoma, em Lauro de Freitas.  Enquanto cozinha, Fábio compartilha com a plateia uma narrativa rica que mescla mitos e itãs de origem africana com episódios de sua própria vida.

Milena Palumbo Crédito: Divulgação 

Primeiríssima

CEO da GL events na América Latina, Milena Palumbo vai participar do Summit de Negócios Made in Bahia 2025, que acontece nos dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções Salvador (CCS). Primeira mulher a ocupar este cargo na companhia, e com mais de 20 anos de experiência no setor corporativo, Milena é reconhecida por sua atuação estratégica à frente da expansão da GL events no país e na América Latina. Milena participa do painel As Forças e Particularidades Naturais que Fazem da Bahia Destaque no Turismo Nacional, no primeiro dia do evento.

João Maia e Denise Martinelli  Crédito: Divulgação 
Denise e a filha Beatriz  Crédito: Divulgação 

Festão

Especialista em produzir grandes festas, Denise Martinelli caprichou na celebração do seu casamento no último sábado (23) com o advogado João Maia. Na celebração, restrita à família e aos amigos mais próximos, a empresária foi conduzida ao altar montado sobre a piscina da casa do casal, em Patamares, por sua filha Beatriz que vive em São Paulo, estado de origem da noiva. A festa, que começou às 17h, seguiu madrugada adentro, com um serviço de bufê impecável, boa música (DJ e bandas) e alegria do casal que segue para curtir a lua-de-mel na Europa.

Danillo Barata Crédito: Roberto Abreu/Divulgação 

Paisagem Sonora

Quem também está de partida para a Europa, é o Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Danillo Barata. O acadêmico vai apresentar no Instituto de Estudos Africanos da Universidade de Bayreuth, na Baviera (Alemanha), os resultados e planos para o futuro do projeto de extensão Organizações da Resistência – Música e Educação, responsável pela realização do Festival Paisagem Sonora, que, este ano, homenageia o designer e  artista visual Alberto Pitta. 

