História de empresário galego radicado na Bahia será contada no cinema

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ronaldo Jacobina
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 05:00
A história do empresário Pepe Faro, criador de marcas icônicas como Perini e Almacen Pepe, vai ser contada no cinema. O galego radicado em Salvador é tema do documentário Amigo! – A Biografia de Pepe Faro, que será lançado no dia 2 de dezembro, no cinema do Shopping Barra. O filme retrata a trajetória do imigrante espanhol que chegou a Salvador fugindo da fome e dos efeitos da 2ª Guerra Mundial, e aqui começou a trabalhar em um armazém de secos e molhados, virou padeiro e construiu um pequeno império que marcou a história do varejo da cidade.
Galego baiano
O doc, escrito e dirigido por Amadeu Alban, também destaca o grande círculo de amizades que Pepe cultivou ao longo da vida, a exemplo de Jorge Amado e Zélia Gattai, Dona Canô, além de políticos, personalidades da sociedade baiana e clientes anônimos que ele recebia com o mesmo carinho nas suas lojas. Aos 83 anos, “Seu Pepe”, como é carinhosamente chamado pelos baianos, construiu marcas queridas dos soteropolitanos, que hoje são comandadas pelo filho André e pelo neto Matheus Faro. O filme será exibido em duas sessões para convidados no cinema do Shopping Barra, nos dias 2 e 3 de dezembro. Os convites já começaram a circular e, claro, estão disputados.
Reparação
O empresário Marcelo Sacramento ganhou cinco ações judiciais contra o Yacht Clube da Bahia, gerido por ele no período de 2015 a 2109. Após seis anos e meio de espera, o ex-comodoro saiu vitorioso dos diferentes processos que condenam o clube de elite baiano a pagar R$ 285 mil pela prática de perseguição política. A sentença, publicada na última semana, determina ainda que este valor seja corrigido desde 2019. Além destas condenações, ainda restam duas ações cíveis em curso e mais cinco conselheiros do clube denunciados em notícia-crime tramitando no Ministério Público da Bahia.
Egito
A Tidelli está marcando presença na cena internacional de arte contemporânea como patrocinadora da artista Ana Ferrari, que assina a instalação Vento, exibida até 7 de dezembro próximo, na 5ª edição da Forever Is Now, exposição organizada pela Art D’Égypte, junto às Pirâmides de Gizé, no Egito. A obra, composta por 21 flautas de alumínio polido, são dispostas em formação espiral que interagem com o movimento do vento. A marca baiana de mobiliário outdoor participou da execução da obra, desenvolvida dentro da fábrica localizada no bairro de Valéria, na capital baiana.
Só se vê na Bahia
Os empresários portugueses Pedro Garcia e Zé Coimeiro, escolheram a Bahia, onde possuem vários negócios, como único estado brasileiro a receber os vinhos da sua vinícola Arvad, localizada no Algarve, litoral português. A apresentação oficial dos rótulos, especialmente os da casta Negra Mole, exclusiva daquela região e que estava em risco de extinção, aconteceu na semana passada durante jantares para convidados, conduzidos pelos sócios e pelo enólogo da marca, Bernardo Cabral, nos restaurantes Amado Salvador, Egeu e Lafayette. Os rótulos da Arvad, tintos, brancos e rosés, serão comercializados exclusivamente pela Viñeria.
Superação
O empreendedor social e fundador do G10 Favelas, Gilson Rodrigues, lança, nesta quinta-feira (20), às 19h, no Palacete Tirachapéu, o livro O Filho da Mudança – O Improvável Que Se Tornou Inevitável, onde compartilha sua trajetória de fé, resistência e transformação: do sertão da Bahia às vielas de Paraisópolis, onde cresceu enfrentando fome, rejeição e invisibilidade, mas também descobriu propósito e pertencimento. A obra também registra a construção do G10 Favelas, movimento que une as maiores comunidades do país para transformar a realidade de milhões de brasileiros.
Em alta
Francisco e Leandro Carozzo, sócios da Carozzo Desenvolvimento Imobiliário, movimentaram Feira de Santana na semana passada, durante evento para celebrar o sucesso do seu primeiro empreendimento na cidade. Em apenas três meses, o Ícone Connected Residence teve mais de 100 unidades vendidas, o que representa cerca de 60% do total do empreendimento. Vivendo uma nova fase, agora sob o comando dos dois irmãos e tendo à frente do Conselho, a fundadora Ivana Carozzo, a empresa reforça sua participação no mercado baiano, apostando no segmento de alto luxo, para o qual está preparando novos lançamentos, e investindo também no interior do estado.
Joia rara
O estilista Fause Haten apresenta hoje, às 15h, no Palacete Tirachapéu, sua nova coleção de joias autorais. Batizada de Imperfeitos, a série da linha praia, segundo o artista, “celebra a beleza do inesperado, com corais, turquesas, pérolas, ametistas, malaquitas, hematitas e ouro 18k”, diz. As joias trazem o mapa da Bahia e o búzio como símbolos de afeto. “São peças assimétricas, sem repetições e com misturas surpreendentes”, completa.