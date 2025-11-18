RONALDO JACOBINA

História de empresário galego radicado na Bahia será contada no cinema

Documentário escrito e dirigido por Amadeu Alban estreia em dezembro no Shopping Barra

Ronaldo Jacobina

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 05:00

Pepe Faro na escola onde fez diversos cursos de panificação na Galícia Crédito: Divulgação

A história do empresário Pepe Faro, criador de marcas icônicas como Perini e Almacen Pepe, vai ser contada no cinema. O galego radicado em Salvador é tema do documentário Amigo! – A Biografia de Pepe Faro, que será lançado no dia 2 de dezembro, no cinema do Shopping Barra. O filme retrata a trajetória do imigrante espanhol que chegou a Salvador fugindo da fome e dos efeitos da 2ª Guerra Mundial, e aqui começou a trabalhar em um armazém de secos e molhados, virou padeiro e construiu um pequeno império que marcou a história do varejo da cidade.

Pepe Faro com a amiga dona Canô Velloso Crédito: Divulgação

Galego baiano

O doc, escrito e dirigido por Amadeu Alban, também destaca o grande círculo de amizades que Pepe cultivou ao longo da vida, a exemplo de Jorge Amado e Zélia Gattai, Dona Canô, além de políticos, personalidades da sociedade baiana e clientes anônimos que ele recebia com o mesmo carinho nas suas lojas. Aos 83 anos, “Seu Pepe”, como é carinhosamente chamado pelos baianos, construiu marcas queridas dos soteropolitanos, que hoje são comandadas pelo filho André e pelo neto Matheus Faro. O filme será exibido em duas sessões para convidados no cinema do Shopping Barra, nos dias 2 e 3 de dezembro. Os convites já começaram a circular e, claro, estão disputados.

Marcelo Sacramento Crédito: Divulgação

Reparação

O empresário Marcelo Sacramento ganhou cinco ações judiciais contra o Yacht Clube da Bahia, gerido por ele no período de 2015 a 2109. Após seis anos e meio de espera, o ex-comodoro saiu vitorioso dos diferentes processos que condenam o clube de elite baiano a pagar R$ 285 mil pela prática de perseguição política. A sentença, publicada na última semana, determina ainda que este valor seja corrigido desde 2019. Além destas condenações, ainda restam duas ações cíveis em curso e mais cinco conselheiros do clube denunciados em notícia-crime tramitando no Ministério Público da Bahia.

Ana Ferrari e sua obra Vento, nas Pirãmides do Egito Crédito: Giulia de San Rio/Divulgação

Egito

A Tidelli está marcando presença na cena internacional de arte contemporânea como patrocinadora da artista Ana Ferrari, que assina a instalação Vento, exibida até 7 de dezembro próximo, na 5ª edição da Forever Is Now, exposição organizada pela Art D’Égypte, junto às Pirâmides de Gizé, no Egito. A obra, composta por 21 flautas de alumínio polido, são dispostas em formação espiral que interagem com o movimento do vento. A marca baiana de mobiliário outdoor participou da execução da obra, desenvolvida dentro da fábrica localizada no bairro de Valéria, na capital baiana.

Zé Coimeiro e Pedro Garcia Crédito: Renata Marques/Divulgação

Negra mole é uma casta típica do Algarve Crédito: Divulgação

Só se vê na Bahia

Os empresários portugueses Pedro Garcia e Zé Coimeiro, escolheram a Bahia, onde possuem vários negócios, como único estado brasileiro a receber os vinhos da sua vinícola Arvad, localizada no Algarve, litoral português. A apresentação oficial dos rótulos, especialmente os da casta Negra Mole, exclusiva daquela região e que estava em risco de extinção, aconteceu na semana passada durante jantares para convidados, conduzidos pelos sócios e pelo enólogo da marca, Bernardo Cabral, nos restaurantes Amado Salvador, Egeu e Lafayette. Os rótulos da Arvad, tintos, brancos e rosés, serão comercializados exclusivamente pela Viñeria.

Gilson Rodrigues Crédito: Divulgação

Superação

O empreendedor social e fundador do G10 Favelas, Gilson Rodrigues, lança, nesta quinta-feira (20), às 19h, no Palacete Tirachapéu, o livro O Filho da Mudança – O Improvável Que Se Tornou Inevitável, onde compartilha sua trajetória de fé, resistência e transformação: do sertão da Bahia às vielas de Paraisópolis, onde cresceu enfrentando fome, rejeição e invisibilidade, mas também descobriu propósito e pertencimento. A obra também registra a construção do G10 Favelas, movimento que une as maiores comunidades do país para transformar a realidade de milhões de brasileiros.

Leandro, Francisco e Ivana Carozzo Crédito: Divulgação

Em alta

Francisco e Leandro Carozzo, sócios da Carozzo Desenvolvimento Imobiliário, movimentaram Feira de Santana na semana passada, durante evento para celebrar o sucesso do seu primeiro empreendimento na cidade. Em apenas três meses, o Ícone Connected Residence teve mais de 100 unidades vendidas, o que representa cerca de 60% do total do empreendimento. Vivendo uma nova fase, agora sob o comando dos dois irmãos e tendo à frente do Conselho, a fundadora Ivana Carozzo, a empresa reforça sua participação no mercado baiano, apostando no segmento de alto luxo, para o qual está preparando novos lançamentos, e investindo também no interior do estado.

Fause Haten Crédito: Divulgação

Joia rara