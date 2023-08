Museu de Arte Moderna vai receber evento de vinhos

Larissa Fin à frente do Vinho da Vila. Crédito: Divulgação

O Museu de Arte Moderna (MAM), no Solar do Unhão, será o endereço do Vinho da Vila, maior festival de vinhos nacionais do país que chega a Salvador pela primeira vez nos dias 2 e 3 de setembro. O evento apresentará uma seleção exclusiva de rótulos, cuja maioria é produzida artesanalmente por pequenas vinícolas familiares em diferentes regiões do Brasil. Outro destaque é o Cheese Bar, espaço exclusivo para degustação e comercialização de queijos brasileiros premiados. O Vinho da Vila, que tem à frente Larissa Fin, já realizou edições em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília.

Nova temporada

Eliana Pedroso vai trazer de volta ao Wish Hotel da Bahia, em setembro, uma nova temporada do projeto Estação Rubi. Dentre as atrações confirmadas estão a cantora Luiza Possi, que se apresenta nos dias 06 e 07 de outubro; a dupla Antonio Carlos e Jocafi, Yamandu Costa, além de Claudia Cunha homenageando Gal Costa e Joatan Nascimento e Jussara Silveira, que farão o show Uma Noite para João...Donato, um espetáculo inédito e criado exclusivamente para o Rubi em homenagem a João Donato que morreu recentemente.

Premiação

João Mendes. Crédito: Divulgação

O escritor soteropolitano João Mendes, de 25 anos, está entre os finalistas do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, na categoria Narrativa Curta de Fantasia, com sua obra Serra Minguante. A cerimônia de entrega dos prêmios será no dia 8 de outubro na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, às 18h.

Deus benza!

Com Dois Te Botaram/Com Três Eu Te Tiro - Um Estudo Sobre Religiosidade Popular, Suas Rezas, Benditos e Excelências é o título do livro da dupla Helenita Monte de Hollanda e Biaggio Talento, que acaba de chegar na prateleira virtual do site Amazon. A obra, em formato e-book, procura identificar no mundo contemporâneo as reminiscências da prática milenar das benzeduras dentro da medicina popular e mostra que o “olhado” e o “quebranto” são tratados com rezas há mais de 2 mil anos.

Carnaval

A Expo Carnaval Brazil, que acontece de 24 a 25 de novembro, no Centro de Convenções, vai realizar uma série de painéis com especialistas que compartilharão conhecimentos sobre tendências e inovações no setor que movimenta mais de 8 bilhões por ano. Batizado de Carnaval Academy, a ação vai debater temas, como Economia Criativa, ESG, Oportunidades de Negócio, Novas Tecnologias e terá como palestrantes Duda Magalhães (Fundador e CEO da Dreamfactory, responsável pelo Rock in Rio e The Town), Marcelo Freixo (Presidente da Embratur) e Leandro Vieira, carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense, escola campeã de 2023, dentre outros.

Leandro Vieira, carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense . Crédito: Rogerio Rezende/TV Globo/Divulgação

Prova de fogo

Com mais de 400 anos de história sob o comando da mesma família há várias gerações, a vinícola portuguesa Rosa Santos Wines quer conquistar o Nordeste brasileiro e escolheu Salvador como porta de entrada. O primeiro passo será dado hoje (15), com a sommelier Geziane Gallardo que conduzirá uma prova de alguns dos rótulos durante jantar no restaurante Omí (Fera Palace Hotel. O evento foi organizado por Felipe Almeida e é exclusivo para convidados.

Business

Paulo Neto comanda a Nexxo . Crédito: Divulgação

CEO da Nexxo- Inteligência Empresarial, empresa baiana que faz a gestão de mais de 500 restaurantes no Brasil, o baiano Paulo Neto acaba d elançar o primeiro episódio do Podcast CONEXXO, um lugar de conexão entre empreendedores e suas histórias. Neste número 1, o especialista recebe o chef Vini Figueira que deu uma aula de como enxergar oportunidades e como lidar com pessoas. O podcast está disponível no canal do youtube.com/paulonetocontador.

Los Hermanos

Wladimir Cazé é um dos escritores da caravana . Crédito: Divulgação