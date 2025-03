SEVEN SEAS SPLENDOR

Navio de luxo chega a Salvador após temporada na Antártida

Ronaldo Jacobina

Publicado em 16 de março de 2025 às 08:18

Navio de cruzeiro de luxo Seven Seas Splendor Crédito: Divulgação

O navio de cruzeiro de luxo Seven Seas Splendor, operado pela Regent Seven Seas Cruises, atraca em Salvador neste domingo (16), às 8h. A embarcação fez uma temporada na Antártida e agora segue para Lisboa em uma travessia transatlântica com 746 passageiros. >

Kátia Vargas, diretora da Prime Operadora e representante da Regent Seven Seas Cruises para Bahia e Sergipe, juntamente com André Mercanti, Diretor Comercial da Norwegian Cruise Line Holdings Brasil, estarão à frente de um evento de boas-vindas. A programação inclui uma visita ao navio, destinada a agentes de viagens e convidados, com início às 10h, seguida de um almoço a bordo.>