RONALDO JACOBINA

Obra de Adenor Gondim vencedora de prêmio nacional será exposta no MAB

A série de autoria do fotógrafo registra batalha entre duas manifestações cuturais do interior da Bahia

Publicado em 3 de março de 2026 às 11:03

Obra de Adenor Gondim Crédito: Adenor Gondim

As obras premiadas na 10ª edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger serão expostas a partir do próximo dia 12, no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória. Dentre os autores está o baiano Adenor Gondim, na categoria Ancestralidades e Representações com a série A Batalha Eterna: Cãos de Jacobina vs. São Miguel. As imagens, que retratam a batalha entre as duas manifestações culturais na micareta baiana, são parte de uma abordagem que mistura documentário, simbolismo e arte performática, transformando a tradição popular em uma narrativa visual impactante. Segundo Gondim, a ideia foi “documentar o mito em ação, transformando a micareta em um palco onde o humano, o divino e o demoníaco se encontram em cores, sombras e movimento”.

Adenor Gondim Crédito: Vasti Gondim/Divulgação

Exposição Coletiva

A exposição coletiva será composta pelos 12 ensaios fotográficos selecionados e os quatro ‘Destaques’ escolhidos, além de integrarem o Catálogo do Prêmio Pierre Verger. Cada ensaio contém no mínimo 10 e no máximo 20 fotografias. O Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger é um dos maiores concursos para trabalhos fotográficos do Brasil e concede um dos maiores prêmios financeiros para artistas desta linguagem no país.

Barbara Carine Crédito: Gabriel Cerqueira - Divulgação

Saindo do forno

Dona do Prêmio Jabuti 2024 na categoria Educação, com o livro “Como ser um educador antirracista”, a autora baiana Barbara Carine, lança, pela Editora Planeta, no próximo domingo (8), sua nova obra intitulada “Raça Social - Uma leitura sobre a racialidade brasileira”. A tarde de autógrafos será na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, a partir das 16h. Antes, a autora participa de um bate-papo, mediado por Carla Akotirene.

Nilo Jorge Leão Crédito: Divulgação

Tecnologia & Medicina

O médico Nilo Jorge Leão vai inaugurar, no dia 12 de março, em Salvador, o Instituto de Anatomia Robótica e Treinamento (IART), o primeiro centro da América Latina dedicado ao treinamento avançado em cirurgia robótica com uso sistematizado de cadáver fresco — método considerado padrão ouro nos grandes centros internacionais. A iniciativa posiciona a capital baiana como polo emergente de inovação e educação médica, atraindo profissionais do Brasil e do exterior. Com o ITC Salvador, o cirurgião, que coordena também o Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR), reforça seu protagonismo na área com quase duas mil cirurgias robóticas realizadas.

Alexandre Aguiar Crédito: Divulgação

Experiência sensorial

Alexandre Avelar vai guiar, nos dias 17 e 18 de março, uma noite cubana na JAMM Cigar, do Palacete Tirachapeu. Único brasileiro a conquistar o título de Hombre Habano del Año en Comunicación, considerada a maior honraria do universo dos charutos cubanos, Aguiar vem à Bahia a convite do empresário José Antônio Martins Monteiro, dono da JAMM, marca baiana de charutos e da tabacaria de mesmo nome, localizada no palacete. Especialista reconhecido. Jurado do Habanos World Challenge e fundador doportal Conexão Tabaco, Alexandre conduz experiências sensoriais únicas, unindo conhecimento, tradição e paixão pela cultura do Habano.

Privê

Uma exposição exclusivíssima, com lista de convidados restrita, vai reunir, nos dias 18 e 19 de março, quatro marcas de identidade autoral: AF por Ângela Freitas, Facchini Couro, Ótica Cristalli e Telma Wagner Joias. Com curadoria e mailing assinado por Ângela Freitas, Dina Kertzman e Regina Weckerle, o evento, que acontece na Rua Monte Conselho, 623, Edifício Cidade Lua, 1º andar, das 11h às 19h, será dedicado à apresentação de coleções das marcas de vestuário, joias e acessórios.

Geovane Carneiro Crédito: Sergio Coimbra/ Divulgação

Gastronomia I

Braço direito de Alex Atala nos restaurantes D.O.M. e Dalva e Dito, ambos na capital paulista, o chef baiano Geovane Carneiro, é o protagonista do primeiro livro da coleção Chefs Brasileiros, da Editora Senac - São Paulo, que vai reunir histórias e receitas de grandes cozinheiras (os) que transformam ingredientes nacionais em pratos emblemáticos. Com curadoria de Andrea d’Egmont, textos de Ana Cristina Reis e Fernanda Meneguetti, fotografias de Sergio Coimbra e um depoimento inicial do próprio Atala, a obra apresenta a trajetória de Geovane desde a juventude no pequeno município baiano de Conceição do Coité, até a cozinha estrelada do D.O.M., onde está há 26 anos.

Alex Atala Crédito: Marcus Steinmayer/Divulgação

Gastronomia II

E por falar em Alex Atala, o chef, que tem CEP em Busca Vida, no Litoral Norte, vai comandar o jantar de encerramento do Festival do Dendê, no próximo dia 11, às 19h, Restaurante Culinária de Terreiro, em Camaçari. O evento, cujo tema desta quinta edição é A Ancestralidade e a Cultura Afro-brasileira, é idealizado pela chef Solange Borges.

Débora Lehnen Crédito: Divulgação

Gelada

A Proa, cervejaria baiana comandada pela mestre cervejeira, Débora Lehnen, realiza, no próximo dia 7, a partir das 17h, a 4ª edição do Donas da Proa Toda. O evento que celebra o Dia Internacional da Mulher, acontecerá no Bar da Fábrica da Proa Cervejaria, em Lauro de Freitas, vai unir arte, negócios e experiências gastronômicas em um mesmo espaço.

Wladia Goes Crédito: Fabio Vaz/Divulgação

