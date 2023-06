Palacete das Artes mudará de nome, e MAM será comandado por Marília Gil

Adeus Rodin De acordo com o novo diretor do espaço, Daniel Rangel, que recentemente assumiu o cargo em substituição ao gestor anterior, o artista visual Murilo Ribeiro, a ideia é concentrar nos dois prédios da Rua da Graça, 200 obras de arte contemporânea que estão atualmente no acervo do Museu de Arte Moderna (MAM-BA) que passará a concentrar sua atuação nos artistas modernistas da Bahia. A maior parte destas obras que serão transferidas para o novo MAC, segundo Rangel, foi adquirida pelo MAM quando da realização dos salões de arte contemporânea realizados entre 1990 e 2019. (Divulgação) Daniel Rangel é o diretor do Museu de Arte Contemporânea Ocupação O imóvel histórico do novo MAC será ocupado pelo acervo que virá do MAM enquanto o moderníssimo prédio construído quando da abertura do Museu Rodin, será reaberto em julho com uma exposição do artista Ayrson Heráclito intitulada Pade. A mostra do baiano premiado na Bienal de Veneza traz uma retrospectiva do trabalho, ainda inédito para os baianos, produzido nos últimos 20 anos, além de uma instalação que está sendo criada por ele exclusivamente para esta exposição. (Divulgação) MAM concentrará atuação na arte produzida na Bahia Dança de cadeiras Já o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) vai trocar de direção e de direcionamento. Sai Pola Ribeiro, que vai assumir a Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) e assume Marília Gil (filha do cantor e compositor Gilberto Gil e sócia de Pitty Canella – atual presidente da Fundação Cultural do Estado da Bahia - na produtora Gil & Canella). Vale ressaltar que Marília Gil já integra a equipe do MAM onde trabalha como assessora da atual diretoria. (Reprodução) Marilia Gil vai comandar o Museu de Arte Moderna da Bahia Baianidade Nesta nova configuração dos museus do estado, o MAM focará no que Daniel Rangel considera ser sua principal vocação: a baianidade. “Vamos reforçar essa identidade, como foi pensado por sua criadora Lina Bo Bardi que planejou o espaço para abrigar as muitas linguagens artísticas da Bahia. Vamos abrir ainda mais espaço para os artistas locais com exposições como as que estamos realizando lá atualmente com mostras de artistas como Krajcberg, Ruben Valentim, Agnaldo dos Santos e J. Cunha”, explica o gestor. (Divulgação) MAB receberá obras de Rodin Reformas As mudanças no rumo dos museus baianos não param por ai. O Museu de Arte da Bahia, o MAB, localizado no Corredor da Vitória, permanece sob a direção da museóloga Ana Liberato e também passará por uma requalificação e conceito. Incialmente o espaço histórico passará por pequenas readequações para receber novas obras, como as esculturas de Rodin que ocuparão os salões principais do primeiro andar, além de uma exposição reunindo uma centena de obras do acervo do MAB que estavam no MAM, mas que já está definido, segundo Daniel Rangel, que o espaço também ganhará, no próximo ano, uma grande reforma.

Enfim... Com relação ao acervo de Krajcberg doado em vida pelo artista ao Estado da Bahia, muitas das obras, que estão sendo restauradas irão para o Museu do Recôncavo Wanderley de Pinho que deverá reabrir após muitos anos de abandono no segundo semestre deste ano. Outra parte será devolvida ao Museu que o artista criou no Sítio Natura, no município de Nova Viçosa, no Extremo Sul da Bahia. Ainda segundo Daniel Rangel, que além de comandar o MAC será curador dos museus do estado da Bahia, o museu original fundado pelo artista naquela localidade, também está sendo recuperado. (Divulgação) Teatro do Sesc fica no prédio da Casa do Comércio Cortinas abertas Após três anos fechado, o Teatro Sesc Casa do Comércio, na região da Avenida Tancredo Neves, será reinaugurado no próximo dia 27 de junho, depois de passar por uma ampla reforma que o deixará mais moderno. O espaço, com pouco mais de 500 lugares, chega num momento importante para a cadeia cultural da cidade que, com o fechamento do TCA, ficou sem lugar para realização de produções de médio porte. A casa de espetáculos voltará a funcionar para o público a partir do dia 30 do mesmo mês com uma programação especial ainda em construção e equipamentos de som e luz de última geração, além de novo palco, novas poltronas, foyer e acessibilidade. A reforma contemplou ainda os camarins e salas de ensaio. (Divulgação) Leo Cunha, Marcelo Velasques e Tarcizio Levi Barba & bigode O professor de Educação Física e empreendedor Leo Cunha se uniu aos sócios Marcelo Velasques e Tarcizio Levi para juntos inaugurarem uma barbearia com conceito novo que oferecerá aos clientes uma experiência como se estivessem em casa, A Maestro Barbershop, que funcionará no Victoria Center, no Chame- Chame, será inaugurada na próxima sexta-feira (2/6), às 19h. (Lucas Assis/Divulgação) Conceição Queiroz faz almoço para arrecadar doações para instituição de caridade Devoção Como faz todos os anos, a empresária e devota de Santo Antônio, Conceição Queiroz, está organizando para amanhã (31/5), às 12h30, mais um almoço beneficente no restaurante Lafayette, na Bahia Marina, para angariar fundos para a obra da Instituição Frei Lucas de Moraes, que fica no Bomfim, e às pessoas carentes que são assistidas pela Igreja de Santo Antônio da Barra. O custo do evento é de R$ 180 por pessoa. Para quem não puder comparecer ao evento, pode fazer sua doação diretamente com a instituição. As informações de como doar podem ser adquiridas através do telefone 71 99165 9678. Festejar Michelle Marie Magalhães vai reunir os amigos no próximo dia 6 de junho, na joalheria Carlos Rodeiro, no Shopping Barra, para celebrar o legado do joalheiro baiano falecido em julho de 2021. De acordo com a empresária e amiga do designer, a loja do Barra sempre foi um lugar de encontros de amigos e a ideia é que continue com esta vocação, sempre carregado de axé, brilho e afetos. O coquetel está marcado para as 18h. (Divulgação) Michelle Magalhães pilota coquetel na próxima terça na CR do Shopping Barra (Divulgação) Bel Romariz e Bernardo Goes comandam feira de vinhos orgânicos Vinhos orgânicos Salvador receberá a primeira Feira de Vinhos Naturais e Virtuosos do Nordeste, no próximo sábado (3), na Pousada Boqueirão, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, das 15h às 20h. A LIVRE nasce dentro de um conceito de liberdade que os vinhos de pouca intervenção valorizam, livres de padrões, venenos e agrotóxicos, e expande sua proposta para ser um campo livre também em ideias e possibilidades.