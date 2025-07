RONALDO JACOBINA

Palacete Tira Chapéu vai sediar festival de vinhos, música e gastronomia

Este conteúdo é um oferecimento da Hub.Nexxo - Soluções Empresariais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 29 de julho de 2025 às 05:26

Restaurante Pala 7 no terraço do Palacete Crédito: Roberto Abreu/Divulgação

O Palacete Tira Chapéu vai promover, entre os dias 20 e 24 de agosto, a primeira edição do Wine Brasil Music, um festival que se propõe a unir melhor do vinho, do novo e do velho mundo, com a participação de vinícolas de oito estados brasileiros e de 15 países, oferecendo uma experiência única para quem já é um apreciador tem curiosidade sobre este universo que ganha cada vez mais adeptos no mundo. >

Marcelo Magalhães, sócio do Tirachapeu e um dos idealizadores do festival Crédito: André Carvalho/ Divulgação

Marcelo Safadi, um dos organizadores do festival Crédito: Divulgação

Degustações>

Além da feira de vinhos nacionais e internacionais, o público vai poder degustar, não apenas os rótulos cuidadosamente escolhidos para este fim como charuto, chocolate, carnes, embutidos, espumantes, queijos, ostras etc. Estão previstas ainda masterclasses com especialistas, leiloes de vinhos raros, jantares harmonizados com chefs convidados, shows de jazz, MPB e Bossa Nova e uma série de outras atividades que serão apresentadas à imprensa e convidados na próxima quinta-feira (31), às 18h, no próprio palacete. >

Sapecada na Praia>

A Sapeca, um antigo costume dos pescadores de assarem os frutos do mar na praia logo após a pescaria, ganhou a adesão do chef Kaywá Hilton, do restaurante Maré, na Praia do Forte. No próximo dia 2 de agosto, ele recebe os colegas Fabrício Lemos e Lisiane Arouca para juntos preparem um banquete a beira mar. O evento, cujas reservas já podem ser feitas pelo 71 99694 2630, vai acontecer entre a igreja e o Tamar, na Vila de Praia do Forte, a partir das 17h30, quando os chefs se debruçarão sobre o braseiro para preparar o cardápio que terá churrasco de frutos do mar, arroz Kirimurê, sobremesas , cerveja e vinhos selecionados. >

Fabyano Teixeira, Seu Jorge e Sérgio Nunes Crédito: Tati Freitas/Divulgação

Almoço Soteropolitano>

O ator e cantor Seu Jorge, que ganhou o Título de Cidadão Soteropolitano em concorrida cerimônia na Câmara de Salvador, na última sexta-feira (25), ganhou almoço especial dos amigos Sérgio Nunes e Fabyano Teixeira, no Horto Florestal. O encontro, para poucos amigos, contou com as presenças da vereadora Chris Correia (que propôs a concessão do título), dos artistas Tonho Matéria, Pierre Onassis e Magary Lord, dentre outros. À vontade com os convidados, Seu Jorge reafirmou sua emoção com a homenagem e declarou: “Eu já me sentia parte daqui, sempre fui muito bem recebido pelo público e pelos amigos que fiz durante todos esses anos que venho a Salvador”. >

Marta Góes Crédito: Tati Freitas/Divul

Agito de inverno>

Mal se despediu do verão, a festeira Marta Góes já está preparando mais uma festa para celebrar a chegada de mais uma estação. No próximo dia 2 de agosto, a empresária do segmento de entretenimento promove o evento Vem Vem Inverno, no Hidden, na Rua Chile, a partir das 13h, e terá como atrações a banda Os Whiskyizitos e o DJ Kaue Rodrigues. Mais informações pelo telefone 71 98108 4377. >

Troca de bastão>

Após cinco anos à frente do Centro de Convenções Salvador, o francês Ludovic Moullin deixa o comando do espaço e segue para um novo posto da GL Events. Desta vez, Ludo, como ficou carinhosamente conhecido na Bahia, se fixará no Marrocos onde dirigirá mais uma unidade do grupo francês. Na terça última, ele reuniu amigos e parceiros para uma festa de despedida e apresentação do novo gestor do espaço, o baiano Claudio Najar.>

Equipe da Santa Helena Crédito: Divulgação

Cinquentona 1>

A Santa Helena completa 50 anos hoje (29) e para marcar a data inicia logo mais uma série de programações e atividades entre colaboradores, lideranças, clientes, amigos e parceiros, com ações que valorizam o progresso, as memórias e a inovação de uma das mais importantes e tradicionais construtoras do país. A iniciativa envolve diversas ações como o novo circuito MOVE ON, elaborado pela construtora para dialogar com sua cultura organizacional e a nova identidade da marca. A agenda comemorativa contempla ações sociais como o reflorestamento de 500 árvores; reforma de uma UTI no Hospital Martagão Gesteira, doações a entidades filantrópicas etc. >

Cinquentona 2>

Hoje, às 10h, será celebrada uma missa em comemoração aos 50 anos da Santa Helena na Igreja de São Lázaro. As comemorações seguem até sábado (02) com um evento no Palacete Tira-Chapéu. A Santa Helena chega aos 50 anos se atualizando, modernizando, acompanhando os novos tempos e as novas formas de se comunicar, que hoje são completamente diferentes do que era lá atrás. A marca mudou, ganhou cara nova, mas o que não mudou (e isso é o mais importante),foi a nossa essência. Continuamos sendo uma empresa de referência, sólida, que ajuda à construir sonhos e transformar realidades no mercado imobiliário da Bahia", celebra Lula Laranjeira. >

Rafael e Ricardo Cal Crédito: Acervo pessoal

Tudo oquei na Bahia>