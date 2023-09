René Silva escolhe Salvador para iniciar a expansão do jornal Voz da Comunidade

Jornalista René Silva. Crédito: Reprodução

Eleito pela revista americana Time como um dos 10 líderes jovens do mundo, o carioca Rene Silva vai trazer para Salvador o jornal Voz das Comunidades, fundado por ele há 18 anos, no Morro do Adeus, no Rio de Janeiro. A publicação, que terá versões impressa e digital, será lançada no próximo mês de novembro, no Nordeste de Amaralina, onde circula o veículo de comunicação Nordeste Sou Eu, que nasceu inspirado na iniciativa de René na favela carioca. Em conversa com a coluna, o ativista contou que além da capital baiana o jornal será expandido também para São Paulo. “Decidimos amplificar as vozes das favelas através do jornal impresso porque muita gente ainda não tem acesso aos meios digitais”, diz.

A versão baiana do Voz da Comunidade terá uma tiragem inicial de cinco mil exemplares. No Rio, o jornal circula nas comunidades dos Complexos do Alemão e da Penha, além do Morro do Vidigal, e tem uma tiragem de 15 mil. “A chegada de um jornal é uma forma potente de mostrar que a favela quer ser ouvida a partir de suas próprias demandas”, afirma René Silva.

Chef Kazuo Harada . Crédito: Divulgação

O Tokai vai receber um grupo de convidados amanhã (13), às 19h30, para apresentar o novo cardápio da casa assinado pelo premiado chef Kazuo Harada, dono de uma estrela Michelin. À frente de restaurantes em São Paulo e Curitiba, Harada vai receber os convidados para apreciar as releituras das culinárias japonesa, tailandesa e chinesa que ele fez para o restaurante de cozinha asiática do Salvador Shopping.

Voo dos Anjos recebeu menção honrosa na Bienal de Fotografia . Crédito: Sinisia Coni /Divulgação

A fotógrafa baiana Sinisia Coni teve uma de suas fotografias premiada na XXIII Bienal de Arte Fotográfica Brasileira em Cores, que este ano aconteceu em Salvador. Voo dos Anjos, como foi batizada o registro da artista visual, recebeu a Menção Honrosa do júri da bienal. A imagem foi feita durante uma expedição de Sinisia a Myanmar, em 2018.

Sócios do Purgatõrio recebem prêmo em São Paulo . Crédito: Divulgação

O Purgatório Bar ganhou o Prêmio Melhores da Taça, promovido pela revista Prazeres da Mesa, como dono da Melhor Carta de Bebidas do Brasil. A cerimônia aconteceu em São Paulo e os sócios Pedro Magalhães, Edno Alves e Jonatan Albuquerque celebraram a vitória. “Esse prêmio coloca Salvador no cenário nacional da coquetelaria, valorizando ainda mais a cidade, que já vinha despontando como destino gastronômico”, festeja o sócio Jonatan, que é também o bartender responsável pela carta de drinques da casa.

Regina Weckerle recebe clientes no Fasano . Crédito: Divulgação

Regina Weckerle será a anfitriã do evento de lançamento da nova coleção da marca feminina Dona Santa que acontece nos dias 19 e 20 deste mês, no Business Center do Hotel Fasano. Após a apresentação das peças, o público será convidado para um drinque no rooftop do hotel da Praça Castro Alves.

O quarto disco do cantor e compositor baiano Péri, Samba Passarinho, foi finalista do Grammy Latino 2006, Prêmio Tim 2006 e do Projeto Rumos Itaú 2005. Agora, a gravação de uma nova versão da clássica canção Meu Mundo É Hoje, de José e Wilson Batista, que integra o álbum do artista, ganhou destaque e reconhecimento internacional na coletânea Putumayo Presents.

Celso Athayde, fundador da CUFA – Central Única das Favelas, é um dos convidados do ENAPRO, um dos principais eventos do mercado publicitário, que acontece de 23 a 25 de novembro, na Praia do Forte. Promovido pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia), o encontro vai reunir agências de todo o Brasil, fornecedores e veículos para um ciclo de palestras e participação de outros nomes nacionais.

