Tivoli Praia do Forte celebra 40 anos com três dias de festa

Resort baiano está entre os três mais importantes do total de 500 que o grupo chinês Minor Hotels tem ao redor do mundo

Ronaldo Jacobina

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 05:00

Fafá de Belém com Timbalada e executivos da rede Crédito: Divulgação

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte celebrou 40 anos neste final de semana com 100% de ocupação, apresentação da nova chef de cozinha Tania Godoi e do novo restaurante Goa - que foi todo repaginado - além de uma programação especial que incluiu shows de artistas como Fafá de Belém, Tatau, além de Deniy Denan e Buja Ferreira, da Timbalada. A festa, que teve como anfitrião o diretor-geral João Corte-Real - que celebrou um ano à frente do hotel - reuniu um time de convidados estrelados como Isabeli Fontana, Narcisa Tamborindeguy, Astrid Fontenelle, Carol Marra, Daniel Boaventura, Sílvia Poppovic, Cris Vianna, Erasmo Viana e Erika Januza, dentre outros que aproveitaram cada momento da festa. O resort baiano, segundo o Vice-presidente de Operações e Desenvolvimento para a Minor Hotels, Marco Amaral – é considerado um dos três mais importantes do total de 500 hotéis que integram o grupo tailandês Minor Hotels.

Verger no MAB

O Museu de Arte da Bahia (MAB) recebe nesta sexta-feira (29), a exposição Fatumbi. A mostra, inédita, integra as celebrações da Temporada França-Brasil 2025 e conta com curadoria de Alex Baradel e Emo de Medeiros. A exposição propõe duas narrativas que se entrelaçam. por um lado, apresenta fotografias feitas por Verger no Nordeste do Brasil, no Benim e na Nigéria — registros poéticos, históricos e sensíveis das culturas e religiões afro-baianas, afro-pernambucanas e de suas raízes africanas. Por outro, através de trechos de entrevistas, correspondências e documentos inéditos, onde o público poderá conhecer os caminhos que levaram Verger a ser iniciado e renascer como Fatumbi. O percurso expositivo começa com a chegada de Verger ao Nordeste do Brasil — Bahia e Pernambuco — em meados da década de 1940. Em seguida, segue para o Benim, em 1948, onde o fotógrafo é iniciado e renasce como Fatumbi. A exposição culmina nos anos 1960 e 1970, período em que Verger passa a atuar como elo entre dois mundos, tornando-se um mensageiro entre os continentes. Ate 30 de novembro de terça a domingo de 10h às 18h.

Minas sem Bahia

Com o Teatro Castro Alves em obras, Salvador vem sendo excluída de importantes turnês de grandes espetáculos. É o caso do musical Clara Nunes – A Tal Guerreira, estrelado pela atriz e cantora baiana Emanuelle Araújo que vem fazendo enorme sucesso por onde passa. De acordo com a Palco 7 Produções, a ideia era trazer o espetáculo para cá, mas não encontrou teatro com a estrutura adequada para receber o musical. A primeira opção seria o TCA, mas com a impossibilidade chegaram a cogitar outros palcos, a exemplo da Concha Acústica, mas não funcionou. “Não cabemos lá”, responderam. Sobre um plano B, responderam: “não temos”.

Sucesso

Sucesso de público e crítica, o Wine Brasil Music, festival realizado no Centro Histórico de Salvador no último final de semana, reafirmou a vocação do Palacete Tira Chapeu para a enogastronomia. Ao longo de cinco dias, o espaço reuniu apaixonados por vinho, música e cultura apresentando 400 rótulos de vinhos nacionais e internacionais, de oito estados brasileiros e 15 países. O destaque ficou com as vinícolas baianas que mostraram o potencial da produção vitivinícola do estado. As degustações premium, masterclasses e encontros com especialistas foram concorridos, enquanto a programação musical encantou o público com nomes como Edu Lobo, Trio Corrente, Del Feliz, Trio Cravo & Canela e Lu Britto, reforçando o caráter plural do festival.

Monólogo

Nany People comemora 50 anos de carreira com o espetáculo “Ser mulher não é para qualquer um” que ganha uma única apresentação no dia 13 de setembro (sábado), às 20h, no Teatro Faresi (antigo ISBA), localizado em Ondina. A peça, que tem texto assinado por Flávio Queiroz e direção artística e conceitual de Marcos Guimarães, mergulha na história de vida e carreira da artista, utilizando humor, imagens e música para levar a plateia a uma viagem pela estrada da memória. A peça é baseada na biografia homônima da artista, escrita por Flávio Queiroz, e mostra com beleza e leveza os desafios e conquistas de uma mulher que se tornou referência e inspiração para gerações.

Os obás

O cineasta baiano Sergio Machado está de volta a Salvador para mais uma sessão especial do filme 3 Obás de Xangô, nesta quarta-feira (27), às 19h30, no Cine Glauber Rocha. O documentário, produzido pela Coqueirão, em parceria com a Globo Filmes e a baiana Janela do Mundo, já venceu três importantes prêmios em festivais de cinema. Hoje (26), as 19h30, no Cine Glauber Rocha, Sergio participa da sessão de exibição do filme Cidade Baixa, dirigido por ele, que está completando 20 anos.Já o filme A Bahia Me Fez Assim (2024), realizado por Machado em parceria com o produtor musical Alê Siqueira, tem estreia nesta quinta-feira (28), no canal Curta. O documentário musical, produzido pela Janela do Mundo, apresenta encontros entre artistas baianos de diferentes gerações e acompanha seus processos criativos de releitura de composições clássicas da Bahia.

