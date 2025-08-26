Acesse sua conta
Salvador fica de fora da turnê do musical Clara Nunes por falta de teatro

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 13:30

Cantora baiana Emanuelle Araújo vive Clara Nunes no teatro
cantora baiana Emanuelle Araújo Crédito: Divulgação

Com o Teatro Castro Alves em obras, Salvador vem sendo excluído de importantes turnês de grandes espetáculos. É o caso do musical Clara Nunes – A Tal Guerreira, estrelado pela atriz e cantora baiana Emanuelle Araújo que vem fazendo enorme sucesso por onde passa.

De acordo com a Palco 7 Produções, a ideia era trazer o espetáculo para cá, mas não encontrou teatro com a estrutura adequada para receber o musical.

A primeira opção seria o TCA, mas com a impossibilidade chegaram a cogitar outros palcos, a exemplo da Concha Acústica, mas não funcionou. “Não cabemos lá”, responderam. Sobre um plano B, responderam: “não temos”.

