RONALDO JACOBINA

Salvador fica de fora da turnê do musical Clara Nunes por falta de teatro

Este conteúdo é um oferecimento da hub.nexxo - soluções empresariais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 13:30

cantora baiana Emanuelle Araújo Crédito: Divulgação

Com o Teatro Castro Alves em obras, Salvador vem sendo excluído de importantes turnês de grandes espetáculos. É o caso do musical Clara Nunes – A Tal Guerreira, estrelado pela atriz e cantora baiana Emanuelle Araújo que vem fazendo enorme sucesso por onde passa.

De acordo com a Palco 7 Produções, a ideia era trazer o espetáculo para cá, mas não encontrou teatro com a estrutura adequada para receber o musical.