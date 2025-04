ESCÂNDALO

Roubar o dinheiro dos aposentados é a maior prova de que o Brasil não é para amadores

A descoberta de uma quadrilha no INSS que roubava o dinheiro dos aposentados chocou o país

Nesses meus muitos anos de jornalismo, sempre convivi com crimes hediondos: assassinatos de inocentes, feminicídio, homofobia, coisas horrorosas que sempre chocam as pessoas de bem. Mas mesmo assim me chocou essa descoberta de que uma quadrilha instalada no INSS, órgão que deveria zelar pelos aposentados que, em sua maioria, ganha um mísero salário mínimo e, às vezes, é a única renda de algumas famílias que vivem no limite da pobreza.

Quando vem à tona que justamente essas pessoas que mais necessitam do dinheiro são as vítimas em potencial do assalto, sem ao menos perceberem que estão sendo vilipendiadas, isso é de doer o coração. Você pode até questionar que pior são as mortes violentas, principalmente na Bahia, da população preta das periferias. Isso é muito chocante. Mas também é indignante quando o aposentado é roubado de forma sutil, sendo subtraído de seu salário R$ 40 ou R$ 60, pesa muito para o assalariado que ganha R$ 1.518,00.

Essa prática vem se estendendo há muitos anos. Quando algumas pessoas começaram a reclamar, a Controladoria-Geral da União foi a campo ouvir esses aposentados. E descobriu que as pessoas alegaram nunca terem feito nenhum contrato de empréstimo ou coisa parecida. Aí entrou a Polícia Federal e descobriu que o rombo chegava aos R$ 6 bilhões. Imediatamente, a Justiça determinou o afastamento do presidente do INSS. Mas, logo em seguida, com o escândalo tomando conta do Brasil, o presidente Lula mandou demiti-lo imediatamente.

E, como um rastilho de pólvora, foi se descobrindo que havia funcionários do INSS, da Caixa Econômica e associações que se passavam por defensoras dos direitos dos aposentados envolvidos na roubalheira. Uma gangue. Um golpe nas pessoas mais necessitadas que se viram totalmente desprotegidas. Confesso que isso me tocou profundamente. Logo que a notícia explodiu, conversei com uma amiga minha, que se aposentou ganhando um salário mínimo, mas só consegue sobreviver porque tinha um apartamento comprado há muitos anos e que hoje ela alugou, foi morar num apartamento mais simples, e essa renda ajuda a viver dentro do limite mínimo de dignidade.

Ela só agora se atentou que havia um desconto em seu salário que não percebia. Foi um choque. Já procurou um advogado e vai entrar na Justiça. Imagine, a pessoa trabalha 35 anos pagando a previdência e se aposenta ganhando o mínimo e descobre que tem gente vivendo no luxo roubando o seu suado dinheiro. É revoltante. A pessoa sente que está desprotegida.