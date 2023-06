Bahia Farm Show: Lula participa de abertura restrita para evitar constrangimentos

Para evitar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fique exposto hoje a qualquer tipo de constrangimento na abertura da Bahia Farm Show, o Cerimonial do Palácio do Planalto optou por uma solenidade restrita a 1.200 pessoas previamente credenciadas, entre autoridades, convidados e profissionais da imprensa. A cautela se deve às tensões crescentes na relação entre Lula e o agronegócio do Oeste do estado, área dominada pelo bolsonarismo. Ontem, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) desembarcou na região de manhã cedo e dedicou o dia a encontros com lideranças do agro, no intuito de pacificar os ânimos antes da chegada de Lula, diante dos sinais de eventual boicote de produtores rurais e empresários do setor ao presidente na cerimônia de abertura.

Contagem regressiva - previsão é de que Lula chegue em Luís Eduardo Magalhães às 10h e fique apenas duas horas no evento. Também para evitar dissabores ao petista, a feira só será aberta ao público depois de sua partida. Enquanto o presidente estiver no local, a imensa maioria dos estandes ficará fechada.

Casa às moscas A Bahia Farm Show, que será realizada até sábado, vai deixar a Assembleia Legislativa no vazio esta semana. Com dezenas de deputados estaduais já de malas prontas rumo ao Oeste baiano, a sessão de ontem no plenário caiu por falta de quórum poucos minutos após a abertura dos trabalhos. Grande parte dos parlamentares decidiu participar da megafeira do agronegócio logo nos primeiros dois dias, para aproveitar o feriadão de Corpus Christi de quinta-feira a domingo. É ainda provável que, no retorno, a Casa ainda trabalhe em marcha lenta por causa dos festejos juninos e só volte ao ritmo normal no início de julho.

No aguaceiro Balanço feito pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) a pedido da coluna aponta o Centro como o bairro mais chuvoso da capital este ano, com 1.136 milímetros no acumulado de 1º de janeiro ao último sábado. Logo abaixo vêm Rio Sena e Liberdade, com 1.133 e 1.053, respectivamente, seguido por Monte Serrat (1.015) e Sussuarana (999). Também apresentaram índices pluviométricos próximos à 950 milímetros Mussurunga, Plataforma, Engenho Velho de Brotas, Piatã e Mirante de Periperi.

Plano de voo O ex-prefeito de Salvador ACM Neto teve um encontro no fim da tarde de ontem com a bancada de oposição na sede do Diretório Estadual da União Brasil, para discutir estratégias voltadas à disputa. A princípio, os parlamentares queriam entender como Neto pretende atuar na eleição em municípios do interior, já que, embora não tenha o mesmo protagonismo da sucessão de 2022, ele é considerado o maior puxador de votos para candidatos do bloco oposicionista.

Segue o baile! Na reunião, a primeira entre o ex-prefeito e a oposição na Assembleia desde a derrota na eleição passada, ACM Neto sugeriu aos deputados do grupo que mantivesse a toada de críticas à falta de planejamento do novo governo baiano e cobrança por melhor desempenho em áreas sensíveis para a população.