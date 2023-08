Descoberta de manobra com verba bilionária da Ford gera apreensão no governo

A descoberta de que o então governador Rui Costa (PT) usou uma manobra contábil para gastar a indenização de R$ 2,15 bilhões paga pela Ford sem a necessidade de prestar contas aos órgãos de controle externo, revelada anteontem pela Satélite, gerou forte apreensão na cúpula do Palácio de Ondina. Segundo apurou a coluna, o combustível da tensão é o eventual cerco do Ministério Público (MP) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para que o governo baiano seja forçado a detalhar como e quando foram utilizadas as verbas recebidas a título de ressarcimento pelo fechamento da fábrica da montadora em Camaçari, cujo destino final é mantido em sigilo até hoje.

Para entender

Conforme noticiado, o governo estadual alocou o montante transferido em julho de 2021 pela Ford na Fonte 100, que abriga recursos livres não vinculados ao Tesouro. Ou seja, podem ser usados de acordo com a conveniência do Executivo sem que ele precise dizer onde gastou cada centavo, embora a indenização seja referente a isenções fiscais.

Pulga na orelha

Juristas influentes da Bahia estranharam o suposto apoio do senador Jaques Wagner (PT) ao pernambucano Jorge Messias, advogado-geral da União, na disputa pela vaga do Supremo que será aberta em outubro com a saída da ministra Rosa Weber. Isso porque Messias concorre com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, único baiano no páreo. Apontado como favorito na corrida pelo cargo, Dantas seria também a opção preferencial do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e dos outros dois senadores do estado: Angelo Coronel e Otto Alencar, ambos do PSD.

Corrente contrária

O estranhamento ante a posição de Jaques Wagner no duelo pelo posto de Rosa Weber, ainda que se trate de rumores não confirmados pelo petista, tem como pano de fundo a perda de representatividade da Bahia no alto escalão do Poder Judiciário. Sobretudo, pela exclusão dos candidatos do estado nas listas tríplices relativas ao duelo por duas vagas de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), definidas no último dia 23. Fora os sinais de que o presidente Lula não reconduzirá o baiano Augusto Aras ao cargo de procurador-geral da República.

Plano de fuga

Em meio à explosão de violência na capital e interior, a grande maioria dos deputados da Comissão de Segurança Pública na Assembleia Legislativa ligou o "dane-se" aos trabalhos do colegiado, que teve cinco sessões derrubadas por falta de quórum só neste semestre. Presidente da comissão, Pablo Roberto (PSDB) perdeu a paciência ontem após nova debandada dos governistas. "É uma tentativa clara de boicotar as discussões acerca do tema", disparou.

Me dê motivo

Aliados do presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), garantem que ele só esperava a desculpa ideal para descartar apoio ao vice-governador Geraldo Júnior (MDB) e formalizar a adesão ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) na briga pelo Palácio Thomé de Souza. A pré-candidatura do deputado Robinson Almeida (PT) ficou na medida.