Gasto do governo com São João é o triplo da área de combate à fome

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) gastou com os festejos juninos deste ano quase o triplo dos recursos destinados para ações de combate à fome e à pobreza a cargo da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades). Segundo levantamento no site de transparência do governo do estado e nos contratos e convênios para bancar o São João na Bahia publicados até agora no Diário Oficial, os repasses estimados para patrocínio, estrutura e atrações artísticas nos eventos de junho somam R$ 186 milhões, contra os R$ 63 milhões efetivamente pagos em 2023 para ações contra a fome e a pobreza sob alçada da Seades.

Todo mundo xaxando

Do montante gasto com o São João, R$ 74 milhões foram repassados por meio de convênios, sendo R$ 54 milhões para a capital e R$ 18,6 milhões para o interior. O maior valor, R$ 112 milhões, se refere à contratação direta de bandas e cantores sem licitação.

Abaixo da meta

O governo baiano também deixou de investir, nos últimos quatro anos, R$ 489,3 milhões dos recursos reservados pelo Orçamento ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Funcep), cujo caixa próprio custeia a imensa maioria das políticas públicas voltadas a reduzir os níveis de insegurança alimentar e de vulnerabilidade social. A cifra mais expressiva foi registrada em 2020, quando a gestão Rui Costa executou R$ 297 milhões a menos do que estava depositado na conta do Funcep. De 2019 a 2022, as receitas do fundo foram de R$ 3,64 bi, mas as receitas totalizaram R$ 3,15 bilhões.

Lente de aumento

Uma decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) promete criar dor de cabeça para o presidente da Conder, José Trindade. Em sessão realizada na última quinta, o pleno da Corte acatou o parecer da conselheira Carolina Costa e autorizou que o processo das contas de Trindade em 2022 inclua uma auditoria sobre o duto de dinheiro despejado pelo órgão no período eleitoral, atribuído pela oposição como crucial para a vitória de Jerônimo Rodrigues. No relatório, os auditores apontam irregularidades "passiveis de configurar ato doloso" com o uso dos recursos da Conder.

Alô, polícia!

Além de emplacar o convite para que o comandante geral da PM, Paulo Coutinho, e o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, prestem esclarecimentos à CPI do MST na Câmara dos Deputados, o colegiado aprovou ainda pedidos para que ambos informem se as forças policiais do estado vêm cumprindo as reintegrações de posse determinadas pela Justiça. O pedido está ligado a denúncias de que a PM baiana tem se negado a retirar os sem-terra de fazendas invadidas no interior do estado.

Maré baixa

Projeções feitas por técnicos do governo indicam um cenário tão ruim ou pior para as exportações da Bahia no segundo semestre do que o primeiro, quando houve queda de 26,8% em comparação com 2022. Isso por que os principais parceiros comerciais da Bahia - especialmente, China e EUA - dão sinais de redução na atividade econômica no curto prazo.