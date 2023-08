Para driblar pressão de professores, governo oferece mais 10% nos precatórios do Fundef

Na tentativa de reduzir a pressão dos professores da rede estadual pelo acréscimo de juros e mora na segunda parcela dos precatórios do Fundef, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) ofereceu mais 10% sobre o abono extraordinário na nova versão do projeto de lei relativo ao repasse, enviado à Assembleia legislativa anteontem à noite. A primeira proposta estabelecia o pagamento de 60% do valor total devido à categoria e 20% de bonificação para professores hoje em exercício na Educação Básica do estado, incluindo os contratados por meio do Reda. O texto atual manteve o percentual de 60% sobre a parcela, mas elevou o bônus para 30%, válido ainda para os aposentados do ensino básico.

Pano de fundo

A estratégia traçada pelo Palácio de Ondina é convencer dirigentes de sindicatos dos professores de que o governo, apesar de rejeitar as exigências da categoria, demonstrou sensibilidade em relação às reivindicações da classe ao ampliar a fatia do abono.

Limpeza de terreno

O aumento no repasse referente ao bônus extra tem também como objetivo quebrar a resistência da bancada de oposição, que condiciona o acordo com a base aliada ao pagamento de juros e mora, e garantir a aprovação da segunda parcela dos precatórios sem dificuldades quando o projeto for submetido ao plenário da Assembleia. Como teve regime de urgência chancelado pelos deputados estaduais na noite da última segunda-feira, a proposta só poderá ser votada após o prazo regimental de 72 horas. Ou seja, a partir da noite de amanhã.

Marcação cerrada

Produtores rurais e empresários do agronegócio no Oeste da Bahia estão tensos diante dos sinais de que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente cogita impor um tipo de "moratória" sobre áreas do Cerrado baiano. À Satélite, líderes do setor foram alertados sobre supostas movimentações do órgão para proibir supressões de vegetação com finalidade agrícola por até cinco anos, como forma de conter o desmatamento na região. Em tese, a ofensiva contraria o Código Floresta Brasileiro e as próprias leis ambientais do estado, que permite desmatar 80% de uma propriedade situada no Cerrado.

Piada pronta

A assessoria do presidente da Assembleia, Adolfo Menezes (PSD), cometeu uma gafe daquelas ao divulgar a presença do parlamentar na solenidade de assinatura da primeira obra do PAC 3, realizada segunda-feira de manhã no Largo de Roma. No primeiro material à imprensa, citou em destaque a participação do "governador Lula", em vez de Jerônimo Rodrigues. No texto seguinte, corrigiu o nome, mas errou novamente, ao ressaltar o comparecimento do presidente Lula, que não foi ao evento.

Asa presa

Embora o governo do estado festeje a alta de 5,5% na movimentação do Aeroporto de Salvador em julho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2022, o índice está bem abaixo da média nacional, 19,1%, e dos dez maiores terminais do país, 18,8%.