TCE aponta irregularidades na compra de eletros e colchões para vítimas da chuvas na Bahia

Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontou irregularidades em série na compra de eletrodomésticos e colchões destinados a vítimas das fortes chuvas que atingiram municípios do interior no início de 2022, especialmente no Sul e Extremo-Sul da Bahia. De acordo com o relatório sobre os repasses realizados pela Superintendência Estadual de Defesa Civil (Sudec), órgão do governo responsável pelo socorro à população afetada por desastres naturais, foram gastos cerca de R$ 2,3 milhões na aquisição de 500 geladeiras, 500 fogões e 7.000 colchões, distribuídos às famílias atingidas de 1º de janeiro a 19 de fevereiro de 2022, mas apenas parte do material teve a entrega comprovada pela Sudec.