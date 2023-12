TCE detecta série de irregularidades nos contratos da Bahiatursa em 2021 e 2022

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) detectou uma série de irregularidades nos contratos firmados em 2021 e 2022 com artistas e produtoras de eventos pela antiga Bahiatursa, atual Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), e indícios que reforçam as suspeitas de uso indevido de recursos sob responsabilidade do órgão. Durante a análise dos repasses autorizados pelo chefe da Sufotur, Diogo Medrado, os auditores do TCE apontaram pagamentos de cotas de patrocínio sem que as empresas contratadas tivessem apresentado relatórios que comprovassem, através de documentos e imagens, a execução dos serviços e as despesas elencadas no orçamento do projeto ou evento.

Pacote inteiro

A ilegalidade ocorreu em todos os seis pagamentos da Sufotur que foram alvos da varredura feita pelos técnicos do tribunal. De acordo com os relatórios das contas de Medrado nos últimos dois anos da Bahiatursa, os contratos de patrocínio sem a devida comprovação somaram quase R$ 2 milhões.

Dinheiro adiantado

Outro atropelo legal recorrente dos repasses do órgão foi a antecipação indevida de pagamentos em contratos de apoio a eventos. Entre os quais, os auditores destacam o Natal do Palácio da Aclamação, realizado no fim de 2021 pela Mais Ações Integradas, que figura hoje no rol dos maiores destinatários de recursos da Sufotur. Em 10 de dezembro do ano retrasado, a empresa recebeu uma parcela de R$ 320 mil antes do final do projeto. O que contraria dispositivos da Lei de Orçamento, cujo teor veda a prática de repasse antecipado.

Caixa livre

Os relatórios do TCE apontam ainda volumes expressivos de pagamentos por indenização, grande parte deles sem qualquer justificativa para enquadrá-los nas regras que permitem a liberação de verbas em circunstâncias emergenciais. Apenas em 2021, a conta superou ao menos R$ 20 milhões. Segundo a Lei de Licitações, repasses de caráter indenizatório só devem feitos para atender demandas urgentes da administração pública, sobretudo, quando existe risco real e iminente de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e demais bens públicos ou particulares.

Nos acréscimos

Integrantes do alto escalão do Ministério Público da Bahia (MP) quebram a cabeça para entender a demora do governador Jerônimo Rodrigues (PT) em efetivar o promotor Pedro Maia no cargo de procurador-geral de Justiça. Até a tarde de ontem, um dia antes do prazo final, Jerônimo ainda não havia nomeado o novo chefe do MP, candidato único e eleito com 98% dos votos dos colegas. Internamente, aliados de Maia não escondem a apreensão gerada pela postura do petista.

Até breve!

A partir de amanhã, a Satélite entrará em recesso de fim de ano e só voltará a ser publicada nas versões impressa e online do CORREIO em 3 de janeiro. Aos leitores e parceiros, a coluna deseja um Natal e um Ano-Novo bem melhores que os anteriores.