Semana da PCDIM: enxergar além

Inclusão não é favor, é direito. E quando garantimos oportunidades, transformamos vidas e fortalecemos nossa própria humanidade

D Derval Evangelista

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 05:00

Conscientizar a sociedade sobre a importância de incluir e respeitar as Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla (PCDIM), nos mais diversos espaços, é um dos pilares da Apae de Salvador, que reconhece e valoriza os talentos e capacidades de cada indivíduo atendido, oferecendo assistência integral. Com esse olhar, a Instituição transforma barreiras em oportunidades, promovendo autonomia, protagonismo e dignidade para cada pessoa.

Ao longo dos 56 anos, a Apae de Salvador mantém o compromisso de acompanhar e impulsionar todas as transformações sociais que promovam a conscientização da sociedade para enxergar as pessoas além de suas deficiências. É com esse propósito que a Semana Nacional da PCDIM, instituída pela Lei nº 13.585/2017, é celebrada entre os dias 21 e 28 de agosto, reforçando a importância da inclusão e do respeito às pessoas com deficiência intelectual e múltipla em todos os espaços da vida social, educacional, profissional e cultural. Este ano, o tema “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua a nossa voz” trata da garantia de dignidade, equidade e justiça para todas as pessoas, reconhecendo que a diversidade humana é riqueza, e não obstáculo.

A Semana visa promover ações que conscientizem a sociedade brasileira sobre as necessidades específicas das pessoas com deficiência, a exemplo de políticas públicas que garantam inclusão social, respeito e oportunidades iguais, além de combater o preconceito e a discriminação. Para quem convive com a deficiência intelectual e múltipla, a falta de acessibilidade, a escassez de políticas efetivas e o preconceito ainda representam obstáculos tão desafiadores quanto qualquer limitação física ou cognitiva.

A Apae de Salvador oferece educação inclusiva, atendimentos especializados de saúde, socioassistencial, educacional, cultural e de orientação às famílias. Durante esta semana, a Instituição intensifica suas ações com palestras, atividades culturais e ações de conscientização e visibilidade da PCDIM. Tudo isso, para mostrar que a deficiência não é sinônimo de limitação, e sim de diversidade.

Cada vez que a sociedade fecha os olhos para as necessidades desse público, perdemos todos. Inclusão não é favor, é direito. E quando garantimos oportunidades, transformamos vidas e fortalecemos nossa própria humanidade. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é um evento que mobiliza as Apaes do Brasil em busca da conscientização da sociedade para este importante tema, que é a Inclusão. Muitas conquistas já foram alcançadas, mas há muito a ser feito para que pessoas com deficiência tenham acesso pleno à educação, saúde, trabalho, esporte, arte, entre tantos outros direitos.