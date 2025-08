OPINIÃO

Usar IA nos deixa mais burros?

O efeito da inteligência artificial depende mais da postura do usuário do que da tecnologia em si

A inquietação é legítima. Sempre que uma nova tecnologia emerge, surge também o receio de que ela atrofie nossas capacidades cognitivas. Sócrates já alertava contra a escrita, por temer que ela enfraquecesse a memória. Quando surgiram as calculadoras eletrônicas, também veio o receio de que as pessoas perdessem habilidades de cálculo. Hoje, é o ChatGPT e similares que estão no banco dos réus da cognição. >

O primeiro estudo, conduzido por pesquisadores da Carnegie Mellon e da Microsoft, ouviu 319 profissionais sobre como usam ferramentas generativas de IA e como percebem seu impacto no esforço cognitivo. O achado central foi: quanto maior a confiança do usuário na IA, menor sua propensão a exercer pensamento crítico sobre o conteúdo gerado. Por outro lado, quanto maior a autoconfiança, mais intensa a reflexão e a curadoria sobre as respostas da máquina. Ou seja, a IA não atrofia o pensamento por si só. É a postura de cada pessoa que tem a maior influência sobre os reflexos do uso da tecnologia. >