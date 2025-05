VANESSA BRUNT

Cinco empresários para descobrir o alto padrão na Bahia

A previsão é otimista: até 2030, mais de 50 milhões de novos consumidores de classe média alta devem entrar para o universo do luxo

Vanessa Brunt

Publicado em 8 de maio de 2025 às 05:00

O mercado global de luxo movimentou €1,48 trilhão em 2024, segundo a 23ª edição do estudo anual da Bain & Company em parceria com a Fondazione Altagamma. Mesmo com oscilações de curto prazo, o setor mantém uma trajetória sólida de crescimento. A previsão é otimista: até 2030, mais de 50 milhões de novos consumidores de classe média alta devem entrar para o universo do luxo, especialmente em mercados emergentes como América Latina, Índia e Sudeste Asiático. Nesse cenário, o Brasil desponta como uma das principais potências da região, e na Bahia, empresários vêm se destacando ao elevar o padrão do que significa oferecer luxo com identidade, sofisticação e inovação. >

Salvador, por exemplo, já vive sua própria revolução de sofisticação, e o mercado imobiliário de alto padrão é um dos principais vetores desse movimento na Bahia. Com bairros como Horto Florestal, Patamares e Caminho das Árvores em plena expansão, a capital baiana registrou um verdadeiro boom de lançamentos. Segundo a Ademi-BA, só em 2023 foram lançadas 252 unidades de luxo e super luxo, com valores entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões. Cerca de 85% dessas unidades já foram vendidas, evidenciando o apetite crescente por exclusividade e conforto. Nesta matéria, você vai conhecer cinco nomes que vêm moldando esse cenário de sofisticação com identidade local.>

Luciana Paraíso | @lucianaparaiso >

Com escritórios em Salvador e São Paulo, a arquiteta Luciana Paraíso atua há mais de 15 anos no desenvolvimento de projetos residenciais e comerciais de alto padrão. Sua formação inclui pós-graduação em Design de Interiores e Lighting Design, além de especializações realizadas no Brasil e no exterior. >

Luciana é reconhecida por sua participação em importantes mostras de decoração. Em 2013, estreou na Casa Cor Bahia (@casacor_bahia) com um loft de 110 m², homenageando a advogada e maratonista Cláudia Gama. O espaço destacou-se pela mistura harmoniosa de acabamentos naturais e mobiliário contemporâneo. Na edição de 2017, apresentou uma sala de jantar que equilibrava elementos clássicos e contemporâneos, criando um ambiente sofisticado e acolhedor. >

A atuação de Luciana reflete a crescente valorização da arquitetura de alto padrão na Bahia, acompanhando a demanda por espaços que unem sofisticação, funcionalidade e identidade. >

Rafael Bastos Crédito: divulgação

Rafael Bastos | @rbbastosofc>

À frente da MAM Multi Family Office (@mamtrustequity), com presença em três continentes, Rafael Bastos se consolidou como referência na administração de grandes fortunas na Bahia e no Brasil. Com uma carteira de clientes que inclui aquisições de bens de alto valor como jatos executivos, ilhas particulares e imóveis de luxo em destinos exclusivos (principalmente nos EUA), Bastos utiliza de seus 20 anos de experiência no planejamento patrimonial de famílias de alto poder aquisitivo para oferecer soluções sob medida para magnatas de diversos países. >

O empresário, que é certificado como Planejador Financeiro pela PLANEJAR, Consultor de Valores Mobiliários pela CVM e Analista de Valores pela APIMEC, é também especialista em estruturação de investimentos, tributação internacional e gestão de contas no exterior.>

Ele responde ao crescimento no número de milionários brasileiros, que se amplia exponencialmente a cada ano e, com isso, impulsionam a procura por serviços de family office de alto padrão. Rafael Bastos é, hoje, peça nesse cenário que exige visão estratégica, domínio técnico e profundo senso de confiança. "É necessário ser discreto", afirma, enquanto expande as vendas de casas em Orlando.>

Ricardo Ribeiro Crédito: divulgação

Ricardo Ribeiro | @rrnautica>

Ricardo Ribeiro é o empresário à frente da RR Náutica, que junto à Lancha Salvador (@lanchasalvador) forma hoje o grupo LSRR, considerado a maior operação de charter náutico do Norte e Nordeste. A atuação do grupo é marcada por um portfólio de embarcações, que vai de lanchas a catamarãs e veleiros, voltado para um público que busca experiências de lazer com conforto e segurança na Baía de Todos os Santos.>

Com uma trajetória que começou com a proposta de oferecer passeios pela costa de Salvador, a empresa nos últimos anos passou a oferecer roteiros personalizados e embarcações de alto padrão, cujas diárias partem de R$ 5 mil. Algumas das experiências mais disputadas incluem roteiros panorâmicos e travessias exclusivas, muitas delas já procuradas por artistas como Ivete Sangalo (@ivetesangalo), Léo Santana (@leosantana) e Xanddy (@xanddy).>

Hoje, a empresa contabiliza mais de 40 mil passageiros nos últimos três anos. À medida que o turismo de luxo ganha força na Bahia, a atuação de Ricardo reflete como o mar também pode ser palco para negócios sofisticados, conectando lazer, exclusividade e valorização do território baiano.>

Gustavo Lessa Crédito: divulgação

Gustavo Lessa | @gugalessa_>

Nos últimos anos, Salvador tem visto surgir novos espaços que combinam negócios, cultura e gastronomia com uma proposta mais contemporânea. Um dos nomes por trás dessa movimentação é Gustavo Lessa. Ele é sócio do The Latvian (@thelatvian__), um lounge corporativo voltado para membros, que funciona como ponto de encontro de profissionais interessados em ampliar conexões de forma mais intimista. Às sextas e sábados, o local se transforma com apresentações ao vivo de jazz e blues, atraindo um público interessado em experiências que vão além do networking.>

Lessa também está à frente do Leto Gastronomia (@letogastronomia), restaurante que aposta em uma cozinha autoral com o chef Raphael Sepulveda (@raphasepulveda) no comando. A proposta une ambientação sofisticada e cardápio criativo, alinhada à crescente valorização da gastronomia como parte da vivência urbana de alto padrão.>

Elis Piñon Crédito: divulgação

Elis Piñon | @elispinon>

À frente do Grupo Empório (@grupoemporio_oficial), Elis Piñon tem apostado em uma proposta que integra negócios, criatividade e experiência em um mesmo espaço. O complexo, sediado em Salvador, reúne soluções que vão de ambientações para eventos corporativos a serviços de decoração, paisagismo e coworking, com foco no público empresarial.>

Com uma visão voltada para o networking de valor e a oferta de experiências multissensoriais, o Grupo Empório tem se consolidado como um ponto de convergência para quem busca unir sofisticação e funcionalidade em ambientes de trabalho e eventos. Elis lidera esse movimento com uma gestão que prioriza inovação e conexões no universo corporativo.>