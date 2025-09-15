VANESSA BRUNT

Cinco estratégias para trocar frases e ter uma comunicação ou escrita mais persuasivas

Uma frase bem construída não apenas comunica: ela convida, abre portas e cria imagens mentais

Vanessa Brunt

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 05:00

Construir é mais sobre transformar do que sobre elaborar. Ou seja, é mais importante cuidar do impacto. Afinal, a incerteza não existe; o que existe é a nossa certeza e algo que veio para nos esquivar dela.

A forma como escolhemos as palavras e seus sinônimos muda a sensação que emitimos. A persuasão não está em manipular, mas em gerar clareza, emoção e impacto. Uma frase bem construída não apenas comunica: ela convida, abre portas e cria imagens mentais.

Por isso, confira algumas trocas que crio e aplico na escrita criativa e estratégica, tanto em livros quanto em projetos de comunicação e negócios, para inspirar você a lapidar sua forma de persuadir:

1. Troco pedidos por cenas e delimito prazos

Exemplo:

• ❌ Não digo: “Preciso do seu retorno.”

• ✅ Digo: “Amanhã, às 10h, o seu ‘sim’ vai ser a senha que abre a próxima sala.”

Quando deixamos os prazos nas mãos do receptor, perdemos o controle do processo. Sugerir ao invés de questionar é sempre mais persuasivo e emite autoridade positiva.

Pedir diretamente pode soar frio ou genérico. Quando transformamos o pedido em uma cena, criamos uma imagem mental clara, com tempo e consequência definidos. Isso coloca a pessoa dentro de um “quadro narrativo”, tornando o retorno inevitável.

Expansão estratégica:

• Use cenários concretos (“quando o link abrir”, “quando o portão se abrir”, “quando a mesa estiver posta”).

• Acrescente prazos específicos, evitando “urgente” ou “assim que possível”, que diluem a prioridade.

• Em contextos corporativos, substitua “aguardo sua resposta” por algo como:

“Na reunião de sexta, o seu posicionamento será a peça que encaixa o quebra-cabeça final”.

2. Começo com uma ação

Exemplo:

• ❌ Não inicio com: “Dicas para ser mais produtivo.”

• ✅ A primeira palavra é a ação nesses casos: “Cortei metade da minha rotina sem perder resultados.”

Por quê funciona:

Utilizo muito nos meus livros também.

Iniciar com uma ação cria imediatismo. O leitor sente que já há movimento, que algo foi testado e comprovado. Isso aumenta a credibilidade e a curiosidade.

Expansão estratégica:

• Evite títulos genéricos como “Como alcançar X” e prefira “O que fiz para alcançar X em 3 meses”.

• Mostre que a teoria já virou prática. Isso vale tanto em posts quanto em negociações.

• Se você vende um curso, em vez de “Aprenda técnicas de negociação”, use:

“Fechei 3 contratos em 7 dias aplicando essa técnica simples de negociação.”

3. Uso analogias

Exemplo:

• ❌ Não utilizo: “Como melhorar sua comunicação.”

• ✅ Transformo em: “Sua comunicação precisa ser mais como uma orquestra sinfônica.”

Por quê funciona:

Analogia traduz o abstrato em algo concreto. Além de facilitar a compreensão, cria identificação: o leitor ou ouvinte conecta uma emoção já conhecida (música, esporte, natureza) ao que você está explicando.

Expansão estratégica:

• Escolha analogias próximas ao universo do público. Para um time de tecnologia, fale em “debugar falhas da comunicação”; para músicos, em “afinar os instrumentos do discurso”.

• Evite comparações batidas como “pilares” ou “chaves”. Prefira imagens mais originais e vivas.

• Use analogias também para quebrar objeções. Em vez de “Esse investimento é baixo”, tente:

“É como trocar uma torneira que pinga: o custo é menor do que a água desperdiçada ao longo do ano.”

4. Crio opções que geram imagens

Exemplo:

• ❌ “Como deseja?”

• ✅ “Prefere moldura dourada ou deixo a tela em preto e branco?”

Por quê funciona:

Perguntas abertas demais cansam e não ajudam na decisão. Quando oferecemos imagens concretas, o cérebro já visualiza o cenário e se engaja.

Expansão estratégica:

• No lugar de “Qual logo você prefere?”, use: “Prefere o logo em fundo branco, destacando elegância, ou em fundo escuro, reforçando exclusividade?”

• Isso é útil em vendas, pesquisas e até em relacionamentos. Em vez de “Onde vamos jantar?”, pergunte: “Prefere sushi ou comida italiana hoje?”.

5. Troco palavras óbvias pelas que causam sensações

Exemplo:

• ❌ Não informo: “A lavanderia deixa isso limpo.”

• ✅ Levo para: “Os seus abraços vão ficar macios e livres de bactérias por muito mais tempo.”

Por quê funciona:

Palavras óbvias são vazias. Quando evocamos sensações (toque, cheiro, imagem), o discurso se torna palpável. Isso cria diferenciação e memorabilidade.

Expansão estratégica:

• Troque “rápido” por “em segundos, antes que você termine de tomar seu café”.

• Troque “fácil” por “tão simples quanto deslizar o dedo na tela do celular”.

• Em marketing de produto, nunca descreva apenas a função. Descreva a experiência.

6. Troco afirmações por perguntas

Exemplo:

• ❌ Não concluo: “Isso não faz sentido.”

• ✅ Abro para: “Como isso se conecta com o que combinamos?”

Por quê funciona:

Essa deve ser utilizada a depender dos momentos. Costumo incluir mais em feedbacks que vou efetuar ou quando quero analisar reações.

Afirmar fecha a porta. Perguntar abre espaço para reflexão e diálogo. Essa mudança é essencial em feedbacks, reuniões e negociações, porque mantém a outra parte na conversa em vez de colocá-la na defensiva.

Expansão estratégica:

• Em vez de “Está errado”, use “De que forma isso pode funcionar melhor no contexto X?”.

• Troque críticas diretas por perguntas exploratórias. Isso gera cooperação e mostra respeito.

• Para líderes: em vez de “Você não cumpriu a meta”, prefira: “O que faltou para alcançarmos essa meta juntos?”.

7. Faço o gatilho da inversão

Exemplo:

• ❌ Não abordo:. “Dicas para vender mais.”

• ✅ Transformo em: “Pare de oferecer. Comece a convidar.”

Por quê funciona:

A inversão quebra o padrão mental. O leitor espera uma resposta óbvia (“dicas para vender”) e recebe um convite à reflexão contrária. Isso gera impacto imediato, atenção e autoridade.

Expansão estratégica:

• Use em títulos de palestras, posts ou campanhas.

• Ex.: “Não corra atrás de clientes. Faça eles correrem atrás de você.”

• Mas cuidado: só use inversão se ela puder ser explicada com lógica depois, para não parecer apenas provocação vazia.

8. Mudo subjetividade por sensação de exclusividade

Exemplo:

• ❌ Não exclamo: “Somos uma empresa de marketing.”

• ✅ Deixo o foco: “Somos a empresa de marketing que cria as estratégias para causar as emoções ideais.”

Por quê funciona:

“Uma” é genérico. “A” é específico, exclusivo, inconfundível. A sensação de singularidade transmite autoridade.

Expansão estratégica:

• Evite se colocar como “mais uma” opção. Mostre por que você é único.

• Substitua “fazemos consultoria” por “somos a consultoria que transforma métricas em narrativas que conquistam clientes.”

• Essa troca simples de artigo (uma → a) ou de verbo (fazemos → criamos) muda o peso da mensagem.