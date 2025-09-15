Cinco estratégias para trocar frases e ter uma comunicação ou escrita mais persuasivas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Vanessa Brunt
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 05:00
Construir é mais sobre transformar do que sobre elaborar. Ou seja, é mais importante cuidar do impacto. Afinal, a incerteza não existe; o que existe é a nossa certeza e algo que veio para nos esquivar dela.
A forma como escolhemos as palavras e seus sinônimos muda a sensação que emitimos. A persuasão não está em manipular, mas em gerar clareza, emoção e impacto. Uma frase bem construída não apenas comunica: ela convida, abre portas e cria imagens mentais.
Por isso, confira algumas trocas que crio e aplico na escrita criativa e estratégica, tanto em livros quanto em projetos de comunicação e negócios, para inspirar você a lapidar sua forma de persuadir:
1. Troco pedidos por cenas e delimito prazos
Exemplo:
• ❌ Não digo: “Preciso do seu retorno.”
• ✅ Digo: “Amanhã, às 10h, o seu ‘sim’ vai ser a senha que abre a próxima sala.”
Quando deixamos os prazos nas mãos do receptor, perdemos o controle do processo. Sugerir ao invés de questionar é sempre mais persuasivo e emite autoridade positiva.
Pedir diretamente pode soar frio ou genérico. Quando transformamos o pedido em uma cena, criamos uma imagem mental clara, com tempo e consequência definidos. Isso coloca a pessoa dentro de um “quadro narrativo”, tornando o retorno inevitável.
Expansão estratégica:
• Use cenários concretos (“quando o link abrir”, “quando o portão se abrir”, “quando a mesa estiver posta”).
• Acrescente prazos específicos, evitando “urgente” ou “assim que possível”, que diluem a prioridade.
• Em contextos corporativos, substitua “aguardo sua resposta” por algo como:
“Na reunião de sexta, o seu posicionamento será a peça que encaixa o quebra-cabeça final”.
2. Começo com uma ação
Exemplo:
• ❌ Não inicio com: “Dicas para ser mais produtivo.”
• ✅ A primeira palavra é a ação nesses casos: “Cortei metade da minha rotina sem perder resultados.”
Por quê funciona:
Utilizo muito nos meus livros também.
Iniciar com uma ação cria imediatismo. O leitor sente que já há movimento, que algo foi testado e comprovado. Isso aumenta a credibilidade e a curiosidade.
Expansão estratégica:
• Evite títulos genéricos como “Como alcançar X” e prefira “O que fiz para alcançar X em 3 meses”.
• Mostre que a teoria já virou prática. Isso vale tanto em posts quanto em negociações.
• Se você vende um curso, em vez de “Aprenda técnicas de negociação”, use:
“Fechei 3 contratos em 7 dias aplicando essa técnica simples de negociação.”
3. Uso analogias
Exemplo:
• ❌ Não utilizo: “Como melhorar sua comunicação.”
• ✅ Transformo em: “Sua comunicação precisa ser mais como uma orquestra sinfônica.”
Por quê funciona:
Analogia traduz o abstrato em algo concreto. Além de facilitar a compreensão, cria identificação: o leitor ou ouvinte conecta uma emoção já conhecida (música, esporte, natureza) ao que você está explicando.
Expansão estratégica:
• Escolha analogias próximas ao universo do público. Para um time de tecnologia, fale em “debugar falhas da comunicação”; para músicos, em “afinar os instrumentos do discurso”.
• Evite comparações batidas como “pilares” ou “chaves”. Prefira imagens mais originais e vivas.
• Use analogias também para quebrar objeções. Em vez de “Esse investimento é baixo”, tente:
“É como trocar uma torneira que pinga: o custo é menor do que a água desperdiçada ao longo do ano.”
4. Crio opções que geram imagens
Exemplo:
• ❌ “Como deseja?”
• ✅ “Prefere moldura dourada ou deixo a tela em preto e branco?”
Por quê funciona:
Perguntas abertas demais cansam e não ajudam na decisão. Quando oferecemos imagens concretas, o cérebro já visualiza o cenário e se engaja.
Expansão estratégica:
• No lugar de “Qual logo você prefere?”, use: “Prefere o logo em fundo branco, destacando elegância, ou em fundo escuro, reforçando exclusividade?”
• Isso é útil em vendas, pesquisas e até em relacionamentos. Em vez de “Onde vamos jantar?”, pergunte: “Prefere sushi ou comida italiana hoje?”.
5. Troco palavras óbvias pelas que causam sensações
Exemplo:
• ❌ Não informo: “A lavanderia deixa isso limpo.”
• ✅ Levo para: “Os seus abraços vão ficar macios e livres de bactérias por muito mais tempo.”
Por quê funciona:
Palavras óbvias são vazias. Quando evocamos sensações (toque, cheiro, imagem), o discurso se torna palpável. Isso cria diferenciação e memorabilidade.
Expansão estratégica:
• Troque “rápido” por “em segundos, antes que você termine de tomar seu café”.
• Troque “fácil” por “tão simples quanto deslizar o dedo na tela do celular”.
• Em marketing de produto, nunca descreva apenas a função. Descreva a experiência.
6. Troco afirmações por perguntas
Exemplo:
• ❌ Não concluo: “Isso não faz sentido.”
• ✅ Abro para: “Como isso se conecta com o que combinamos?”
Por quê funciona:
Essa deve ser utilizada a depender dos momentos. Costumo incluir mais em feedbacks que vou efetuar ou quando quero analisar reações.
Afirmar fecha a porta. Perguntar abre espaço para reflexão e diálogo. Essa mudança é essencial em feedbacks, reuniões e negociações, porque mantém a outra parte na conversa em vez de colocá-la na defensiva.
Expansão estratégica:
• Em vez de “Está errado”, use “De que forma isso pode funcionar melhor no contexto X?”.
• Troque críticas diretas por perguntas exploratórias. Isso gera cooperação e mostra respeito.
• Para líderes: em vez de “Você não cumpriu a meta”, prefira: “O que faltou para alcançarmos essa meta juntos?”.
7. Faço o gatilho da inversão
Exemplo:
• ❌ Não abordo:. “Dicas para vender mais.”
• ✅ Transformo em: “Pare de oferecer. Comece a convidar.”
Por quê funciona:
A inversão quebra o padrão mental. O leitor espera uma resposta óbvia (“dicas para vender”) e recebe um convite à reflexão contrária. Isso gera impacto imediato, atenção e autoridade.
Expansão estratégica:
• Use em títulos de palestras, posts ou campanhas.
• Ex.: “Não corra atrás de clientes. Faça eles correrem atrás de você.”
• Mas cuidado: só use inversão se ela puder ser explicada com lógica depois, para não parecer apenas provocação vazia.
8. Mudo subjetividade por sensação de exclusividade
Exemplo:
• ❌ Não exclamo: “Somos uma empresa de marketing.”
• ✅ Deixo o foco: “Somos a empresa de marketing que cria as estratégias para causar as emoções ideais.”
Por quê funciona:
“Uma” é genérico. “A” é específico, exclusivo, inconfundível. A sensação de singularidade transmite autoridade.
Expansão estratégica:
• Evite se colocar como “mais uma” opção. Mostre por que você é único.
• Substitua “fazemos consultoria” por “somos a consultoria que transforma métricas em narrativas que conquistam clientes.”
• Essa troca simples de artigo (uma → a) ou de verbo (fazemos → criamos) muda o peso da mensagem.
Persuasão não é impor. É guiar a percepção do outro de forma criativa, clara e envolvente. As trocas de frases apresentadas aqui não são truques, mas polimentos sutis que tornam a comunicação mais humana e eficaz. Se cada palavra é uma chave, escolher a correta é decidir qual porta você deseja abrir.