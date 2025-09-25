VANESSA BRUNT

Cinco influenciadores baianos com conteúdos não óbvios

Entre os nomes locais, muitos se destacam por oferecer perspectivas inovadoras e narrativas fora do óbvio

Vanessa Brunt

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17:05

O crescimento do marketing de influência no Brasil reflete não apenas a força da comunicação digital, mas também a diversidade de vozes e conteúdos que transformam a forma como marcas e públicos se conectam. Esse movimento mostra como os influenciadores se tornaram peças-chave no cenário contemporâneo, atuando como motores de engajamento, consumo e transformação cultural.

De acordo com levantamento da Influency.me, o Brasil já conta com cerca de 2 milhões de influenciadores digitais, número que representa um crescimento de 67% em relação a março de 2024, quando o total era de 1,2 milhão. A pesquisa ainda revela a predominância da faixa etária entre 25 e 34 anos, que concentra quase metade dos criadores (48,66%), seguida dos jovens de 13 a 24 anos, com 39,37%. Outros 9,19% estão entre 35 e 44 anos, enquanto 2,75% têm entre 45 e 54 anos, e apenas 0,02% ultrapassam os 55 anos.

Essa movimentação também se reflete na Bahia, onde a produção de conteúdo digital vem se consolidando em diferentes frentes, da moda à gastronomia, passando pela cultura, educação e cotidiano. Entre os nomes locais, muitos se destacam por oferecer perspectivas inovadoras e narrativas fora do óbvio. Confira cinco influenciadores baianos que merecem atenção:

Caren Teixeira Crédito: divulgação

1. Caren Teixeira | @carenteixeiraa

Uma nova forma de abordar sobre moda, lifestyle e marketing digital, com pitadas de gastronomia e tudo o que circunda a rotina de Caren Teixeira. É assim que a influenciadora digital, natural de Lauro de Freitas, vem se destacando nas redes sociais. Com mais de 126 mil seguidores, ela compartilha diariamente sobre maneiras de encontrar looks em Salvador e tendências, como decoração e experiências pessoais, aproximando-se de seu público com autenticidade e criatividade.

Com foco em DIY (faça você mesmo), a influenciadora produz séries de vídeos temáticos com decorações criadas de forma manual. No Natal, por exemplo, ela ensina como fazer bolas e árvores natalinas, oferecendo alternativas mais acessíveis para quem opta por não comprar pronto. Além disso, mesa posta, receitas e decoração de casa também fazem parte do conteúdo do perfil, tornando-o uma fonte de inspiração prática e criativa.

Outro diferencial é o engajamento em iniciativas empreendedoras, como eventos promovidos pelo Sebrae (@sebrae), evidenciando seu interesse em expandir sua presença profissional e digital. Dessa forma, o perfil de Caren Teixeira reflete uma combinação de inspiração, informação e entretenimento, consolidando-a como uma referência no universo de influenciadores de Lauro de Freitas e fortalecendo seu vínculo com o público local.

Kleiton Barros Crédito: divulgação

2. Kleiton Barros | @kleitonbarrosoficial

Com mais de 136 mil seguidores, Kleiton produz conteúdos sobre gastronomia, moda, turismo e entretenimento. O trabalho, que começou em 2019, surgiu a partir da convivência com visitantes no Museu Náutico da Bahia, onde atua, e de sua vontade de compartilhar dicas de lazer e cultura da cidade.

Durante a pandemia, o digital influencer ampliou sua presença nas redes sociais, oferecendo dicas gastronômicas por delivery e promovendo o projeto de lives semanais “É Babado com Kleiton”, que reunia convidados de diferentes áreas para bate-papos enriquecedores sobre Salvador e sua cultura. Entre os destaques dessas iniciativas estão conteúdos que combinam turismo, gastronomia e lifestyle, com enfoque em experiências autênticas e locais pouco explorados.

Além da produção de conteúdo, Kleiton desenvolve ações sociais em comunidades e creches da cidade, sem vínculo governamental ou fins lucrativos, como o Bazar Solidário realizado anualmente em prol da Instituição Nós Por Nós (@ong_nos.por.nos). A iniciativa contou com a participação da madrinha Preta Gil (@pretagil). Com um olhar atento à diversidade de temas, o profissional utiliza suas redes para apresentar pontos turísticos, gastronomia, moda masculina, saúde e entretenimento, oferecendo informações relevantes e experiências que conectam a cidade, seu público e causas sociais de maneira consciente e acessível.

Marcelo Andrade Crédito: divulgação

3. Marcelo Andrade | @marceloandradeof

Com aproximadamente 52 mil seguidores, o perfil do Instagram @marceloandradeof pertence a Marcelo Andrade, profissional de Educação Física que compartilha conteúdos relacionados a treino, motivação e humor. O perfil, que conta com 632 publicações, destaca-se pelo engajamento do público, com uma média de 46 mil curtidas e cerca de 121 comentários por postagem.

Marcelo Andrade utiliza sua plataforma para oferecer dicas práticas de treino, compartilhar conteúdos motivacionais e trazer momentos de humor, combinando informação e entretenimento de forma leve e próxima do público. Outro diferencial é a parceria como embaixador da marca Growth (@growthsupplement), disponibilizando cupons de desconto em seus posts, reforçando a conexão com o universo fitness.

Entre os destaques do perfil estão vídeos de treino, orientações para melhora de performance, conteúdos motivacionais e promoções de produtos relacionados à saúde, bem-estar e nutrição esportiva. Dessa forma, a iniciativa busca não apenas inspirar o público a manter uma rotina saudável, mas também criar uma comunidade engajada, fortalecendo hábitos positivos e promovendo um estilo de vida ativo e consciente.

Brida Aragão Crédito: divulgação

4. Brida Aragão | @bridaragao

Humor, cultura afro-brasileira e educação são os temas abordados por Brida Aragão, uma artista multifacetada brasileira que atua como comediante, professora e escritora. Integrante do coletivo humorístico Clube Dazminina, ela se apresenta em espaços como o JOKS, em Salvador, Bahia, e vem se destacando por sua atuação criativa e engajada no universo artístico.

No Instagram, Brida compartilha conteúdos que mesclam humor, cotidiano e cultura afro-brasileira. Com uma abordagem bem-humorada, ela aborda temas como maternidade, representatividade e espiritualidade, aproximando-se de seu público com autenticidade e criatividade. Além disso, seu perfil reflete reflexões sobre empoderamento feminino, humor negro e espiritualidade afro-brasileira, tornando-o uma fonte de inspiração e entretenimento.

Outro diferencial é a presença em projetos educacionais e redes complementares, como o @profbrida, onde compartilha bastidores de suas aulas e iniciativas. Essas ações evidenciam seu compromisso com a educação e a disseminação de conhecimento, fortalecendo sua atuação para além do palco.

Duda Bessa Crédito: divulgação

5. Duda Bessa | @dudabessa

Com cerca de 83 mil seguidores no Instagram, Duda Bessa é criadora de conteúdo digital que compartilha posts e reels voltados para moda, beleza e cultura baiana. Seu perfil, com mais de 650 publicações, destaca-se pela diversidade de formatos e pela construção de um espaço de inspiração dedicado a quem busca referências de estilo e lifestyle. Ela, que também é modelo, já desfilou para o Salvador Fashion Week.

Entre os conteúdos mais recorrentes estão looks do dia, inspirações de moda, cuidados capilares e parcerias com marcas do segmento de cosméticos, como a @hidratei. A influenciadora conecta tendências globais à sua identidade local, oferecendo ao público jovem e feminino conteúdos que dialogam diretamente com suas aspirações de moda e comportamento.