VANESSA BRUNT

Cinco locais atualizados em Salvador para levar pets e toda a família

Nada melhor do que espaços onde os camaradinhas peludos são os protagonistas

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 17:08

Com 149,6 milhões de animais de estimação, o Brasil é o terceiro país com mais pets do mundo. Esse dado do Instituto Pet Brasil mostra o quanto as famílias têm se adaptado a esse cenário. >

Sempre digo que: o raro só é raro para quem aceita o pouco como muito. E eles nos lembram disso. Em Salvador, a realidade das famílias com os seus bichinhos é facilmente captada em diversos estabelecimentos especiais.>

Afinal, a capital baiana pede um passeio pela cidade para relaxar dos afazeres da rotina, e para aqueles que vivem com seus amigos de quatro patas, isso pode até parecer um desafio. Mas nada melhor do que espaços onde os camaradinhas peludos são os protagonistas. Confira cinco opções de onde o seu pet é bem-vindo:>

Gelatto Borelli Crédito: divulgação

Gelato Borelli Salvador | @gelatoborellisalvador>

A Gelato Borelli, além de trazer os gelatos italianos para Salvador, também abriu suas portas para seus consumidores levarem seus animais de estimação. Na sorveteria há um espaço pet, com tudo o que os cachorros precisam para acompanhar seus tutores. >

Ao ar livre, a área externa possui grama sintética, além de bebedouro para os animais. As fotos dos bichinhos que passam por lá são constantemente postadas pelo perfil da marca, para incentivar mais pessoas a levarem seus filhos de quatro patas. >

Localização: Avenida Paulo VI, 1549, Pituba, esquina com a Rua das Orquídeas >

Solar Gastronomia Crédito: divulgação

Solar Gastronomia | @solargastronomia>

Localizado no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador, uma opção para aproveitar o dia com os pequenos de quatro patas, é fazer uma caminhada na orla e conhecer o Solar Gastronomia. Lá, é possível adentrar a área externa do restaurante na companhia do seu pet, e ainda experimentar da gastronomia afetiva, assinada pela chef Andrea Nascimento (@desnascimento).>

No Solar, enquanto toda a família pode desfrutar de entradas, petiscos, saladas e pratos que misturam o tradicional e o contemporâneo, os animais podem aproveitar uma tigela de água para aguentar as altas temperaturas da cidade. A família também pode desfrutar de uma grande variedade de drinks e bebidas. É necessário apenas o uso de coleira durante a estada no restaurante. >

Localização: Rua da Fonte do boi, 24, Rio Vermelho, Salvador. >

Four Dogs Premium Quality Crédito: divulgação

Four Dogs Premium Quality | @fourdogspremium >

O lugar é para toda família. Não podendo deixar faltar, os pets. O Four Dogs é uma lanchonete especializada em hot-dogs, com uma grande área externa para convivência e diversão. Os pets são convidados e, no local, são disponibilizadas vasilhas com água, garantindo a hidratação. >

O Four Dogs organiza, com frequência, encontros de diversas raças e até festas de aniversário para os bichinhos. Nos eventos, não há restrição quanto à raça ou porte, garantindo um ambiente inclusivo para todos os pets e seus tutores.>

Localização: Villas do Atlântico, Lauro de Freitas. >

Terraço do Barra Crédito: divulgação

Terraço do Barra | @shoppingbarra>

Os Shoppings estão cada vez mais adotando a tendência pet-friendly, e o Barra trouxe uma proposta diferente para Salvador, o Terraço do Barra. No espaço, ocorrem programações como o Lounge Pet, onde os cachorros podem aproveitar de uma estrutura com brinquedos seguros, enquanto os tutores vivenciam momentos em família com atrações para todas as idades. >

O Shopping Barra divulgou regras para a circulação de cães em suas dependências, permitindo a entrada apenas de animais de pequeno e médio porte (até 40 cm), sempre sob responsabilidade dos tutores e com o uso obrigatório de coleira. O acesso de pets aos elevadores é permitido exclusivamente no Deck Park, enquanto a entrada em áreas de alimentação, cafés e demais elevadores é proibida.>

Além disso, cães-guia têm livre circulação pelo shopping, conforme a legislação vigente. Já os cães de guarda não são permitidos. Para garantir a segurança dos animais e dos visitantes, os tutores devem carregar os pets no colo ao utilizar escadas rolantes.>

Localização: Avenida Avenida Centenário, 2992, Chame Chame, Salvador. >

Hotel Deville Crédito: divulgação

Hotel Deville | @devillesalvador>

Localizado a apenas cinco minutos da praia de Itapuã e rodeado por áreas verdes, o Hotel Deville oferece uma experiência acolhedora para hóspedes e seus pets. Com acomodações adaptadas para receber animais de estimação, o espaço permite que tutores e seus companheiros desfrutem juntos de uma estadia confortável e integrada à natureza.>

Pioneira no conceito pet friendly, a rede Deville foi uma das primeiras do Brasil a adotar essa proposta em todas as suas unidades. Para garantir praticidade e bem-estar, o hotel disponibiliza potes de água e ração, além de tapetes higiênicos, permitindo que os tutores aproveitem a hospedagem sem preocupações.>