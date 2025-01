VANESSA BRUNT

Cinco marcas que estão trazendo inovações para a Bahia e para o Brasil

Elas são destaques em setores como moda, tecnologia, saúde, cervejaria e eventos esportivos

Vanessa Brunt

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 17:17

O Brasil e o Nordeste vêm se destacando como polos de empreendedorismo e inovação. O país ocupa a segunda posição mundial em número de empreendedores em potencial, ou seja, pessoas que planejam abrir um negócio nos próximos três anos, segundo o Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Já o Nordeste, reúne 3,8 milhões das mais de 23,7 milhões de empresas ativas no Brasil, o que representa cerca de 16% do total de empreendimentos no país, conforme dados do Sebrae até março de 2024. Esse cenário reflete o crescimento do empreendedorismo inovador, marcado pela identificação de oportunidades, criação de soluções criativas e implementação de mudanças. >

Conheça cinco marcas de setores como moda, tecnologia, saúde, cervejaria e eventos esportivos, que inovam ao oferecer produtos e serviços disruptivos, e agregam valor às comunidades em que atuam, conquistando espaço no mercado nacional e internacional. De desfiles nacionais, produtos para saúde auditiva que auxilia mais de 50 mil pessoas, exercícios físicos personalizados, consultorias sobre sustentabilidade e turismo, a cervejas locais com prêmios internacionais: >

Espaço da Audição Crédito: divulgação

Espaço da Audição | @espacodaaudicao>

Com projeção nacional, a empresa Espaço da Audição se destaca no mercado de soluções auditivas oferecendo aparelhos de última geração que utilizam inteligência artificial. Essa tecnologia permite que os dispositivos atuem como “fonoaudiólogos em tempo integral”, ajustando automaticamente as configurações de som conforme o ambiente em que o paciente está inserido, promovendo conforto e eficiência no uso diário.>

A marca também foca na melhoria da qualidade de vida, oferecendo soluções personalizadas para problemas como zumbido e diferentes graus de perda auditiva. Com equipamentos e serviços especializados, o Espaço da Audição já possui mais de 300 revendedores e 50.000 aparelhos vendidos em todo o país. >

Na Bahia, mais de 750 mil pessoas apresentam algum grau de perda auditiva, segundo dados do Censo Demográfico. O problema, muitas vezes agravado pela falta de informação acerca dos cuidados com a audição, motivou a empresa na criação de métodos específicos. Entre eles, estão avaliações gratuitas da saúde auditiva e campanhas de conscientização, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.>

Dendezeiro Crédito: divulgação

Dendezeiro | @dendezeiro>

Muito antes dos desfiles de projeção nacional, como o São Paulo Fashion Week, a marca Dendezeiro já se destacava pela modernidade, inovação com o pioneirismo da moda agênero e um formato de modelagem que se ajusta a todos os corpos e gêneros na Bahia, agregando sustentabilidade nas suas produções. >

A proposta da marca, que é inspirar representatividade, foi elaborada há 6 anos pelos estilistas Hisan Silva e Pedro Batalha, que buscavam revolucionar o padrão de medidas disponíveis no mercado e as referências homogeneizadas de beleza. >

A loja já é abraçada e enaltecida por artistas e celebridades de todas as regiões do Brasil, incluindo Gilberto Gil, Liniker e Karol Com K, e chegou a esse patamar por estampar diferentes corpos em suas campanhas e exaltar a beleza negra. >

Abitah Crédito: divulgação

Abitah | @ctabitah>

Autonomeados como centro de treinamento físico, performance e reabilitação pelo movimento, a Abitah é uma empresa que busca inovar o formato de exercícios físicos. Com unidades em Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana, ela atua promovendo treinos coletivos e personalizados para cada aluno, incluindo limitações, lesões e objetivos próprios. >

Os alunos recebem o treino do dia e suporte de instrutores que o acompanham durante todo o exercício. Há também atividades voltadas para atletas, que focam na melhora da performance de cada esporte, no fortalecimento e melhoria de movimentos. >

A empresa atende também os alunos assinantes do Gympass e Totalpass, e possui horários exclusivos para atletas de alta performance que estão disputando algum tipo de campeonato. >

Proa Cervejaria Crédito: divulgação

Proa Cervejaria | @proacervejaria>

A cervejaria baiana Proa tem se destacado no mercado nacional e internacional pela qualidade e inovação de suas cervejas artesanais. A marca conquistou duas medalhas no prestigiado World Beer Awards, e o prêmio Cerveja Campeã em Londres, consolidando sua posição como referência no segmento. Além da produção de rótulos premiados, a empresa oferece espaços exclusivos para degustação, produção personalizada de cervejas e kits de chopeira para eventos e oportunidades para bares.>

Composta majoritariamente por mulheres, que representam 61% de sua equipe, a Proa reforça seu compromisso com a diversidade e inclusão no setor cervejeiro. A marca também é conhecida por aliar irreverência e qualidade em suas receitas, criando experiências marcantes para os consumidores e fortalecendo a cena da cerveja artesanal no estado da Bahia e no Brasil.>

Daventura Crédito: divulgação

Daventura | @daventurabr>

A Daventura é uma empresa baiana com atuação em todo o Brasil, especializada em treinamentos experienciais e corporativos ao ar livre, além de consultoria e desenvolvimento de projetos personalizados. Outro braço da marca é a organização de eventos esportivos e turísticos, que buscam atender às demandas de empresas e promover atividades que unem aprendizado e vivência prática.>

Entre os serviços oferecidos, estão programas voltados para o desenvolvimento de líderes, equipes de alta performance e intraempreendedores, além de iniciativas como o Líder Coach, que utiliza ferramentas de coaching para aprimorar a gestão e o desempenho das equipes. Todos os programas são estruturados com o objetivo de promover resultados mensuráveis para as organizações.>