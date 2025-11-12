VANESSA BRUNT

Cinco mulheres baianas para acompanhar e saber mais sobre projetos em Salvador

Entre autoestima, lifestyle, turismo e beleza, essas cinco criadoras têm movimentado suas comunidades com propósito, autenticidade e muito talento

Vanessa Brunt

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:12

A cena criativa da capital baiana continua vibrante, e muito disso se deve às produtoras de conteúdos, que vêm produzindo formatos relevantes, com informações e novidades da cidade. Entre autoestima, lifestyle, turismo e beleza, essas cinco criadoras têm movimentado suas comunidades com propósito, autenticidade e muito talento.

A seguir, confira os perfis para acompanhar de perto e mergulhar em projetos, perspectivas e histórias que fazem a diferença no cenário digital e local.

Larissa Figueiredo Crédito: divulgação

1. Larissa Figueiredo | @apenaslari_ e @_bonitoeservoce

Larissa uma referência quando o assunto é tranças e autoestima. Criadora do projeto Bonito é Ser Você, ela transformou uma fase de transição capilar em um movimento que inspira pessoas a reconectarem-se com sua beleza natural.

Aos 17 anos, formada como técnica em Enfermagem e sem oportunidades na área, encontrou nas tranças uma forma de se fortalecer e, ao mesmo tempo, abrir portas para outras pessoas. Estudou saúde capilar e técnicas corretas para oferecer um trabalho que une cuidado, técnica e respeito aos fios.

Hoje, além de atender clientes, Larissa também ensina: dá aulas sobre penteados e compartilha conhecimento que empodera, movimenta novas possibilidades profissionais e fortalece comunidades. Suas aulas criam caminhos para quem deseja trabalhar na área com responsabilidade e cuidado.

Em suas redes, Larissa fala de identidade, confiança e amor-próprio. Bonito é Ser Você se tornou mais do que um nome: virou filosofia, lembrando que a beleza verdadeira nasce quando a pessoa se sente segura, confiante e feliz consigo mesma.

Carol Lisbôa Crédito: divulgação

2. Carol Lisbôa | @carollisboa

Carol é co-idealizadora do projeto social Grupo Sementes do Bem: formado por influenciadoras de Salvador, o coletivo promove mensalmente aulas solidárias em parceria com estúdios como Race Bootcamp e Vidya Studio, onde a renda arrecadada é integralmente revertida para instituições sociais.

Elegância, estilo e personalidade definem o conteúdo de Lisbôa. Referência na cena fashion baiana, ela compartilha looks, tendências e momentos que revelam um lifestyle marcado por criatividade e identidade visual.

Com uma estética sempre atual e bem-curada, Carol se tornou presença constante em eventos, campanhas e projetos que envolvem moda, beleza e cultura. Seu conteúdo conecta quem gosta de acompanhar o que acontece na cena fashion local e entender como a moda se movimenta em Salvador.

Suas parcerias refletem profissionalismo e autenticidade, reforçando sua posição como influenciadora que dialoga tanto com marcas quanto com o público que busca referências reais e acessíveis. Carol une estilo com rotina, traduzindo tendências sem exageros e com leveza.

Júlia Dantas Crédito: divulgação

3. Júlia Dantas | @dicasdajudantas

Júlia Dantas se destaca pela leveza e autenticidade com que compartilha a vida real. Entre a rotina de mãe, o trabalho como assistente jurídica e o amor pela criação de conteúdo, ela construiu um espaço acolhedor para quem busca dicas úteis, inspirações e experiências acessíveis.

Há quase quatro anos, decidiu transformar seu olhar sensível e observador em conteúdo digital. Desde então, compartilha gastronomia, hospedagens, passeios e lifestyle sempre com aquele toque espontâneo que aproxima. Sua comunidade de mais de 25 mil seguidores acompanha, interage e se inspira diariamente.

Com parcerias que valorizam marcas locais e nacionais, Júlia reforça a importância de viver experiências que fazem sentido. Ela mostra que é possível se reinventar enquanto a vida muda, criando ciclos que dialogam com quem a acompanha.

“Maternidade, trabalho, criação de conteúdo… tudo faz parte dos meus ciclos”, conta. Para Júlia, o mais importante é ser verdadeira: “Faço muitas coisas, mas o meu coração está aqui, trocando e criando.” E é justamente essa verdade que a torna única.

Melissa Borges Crédito: divulgação

4. Melissa Borges | @visitando.porai

Se a intenção é explorar Salvador com um olhar detalhista, convidativo e cheio de boas descobertas, Melissa Borges é uma excelente referência. Criadora do @visitando.porai, ela compartilha experiências que vão de cafés e restaurantes a passeios culturais e sugestões de roteiros pela cidade.

Seu conteúdo tem ritmo leve e visual atraente, tornando cada descoberta ainda mais convidativa. Melissa mostra que é possível viver o melhor de Salvador, seja você morador, visitante ou alguém que ama turismo e boa gastronomia.

Além da capital, ela também registra viagens e vivências em outros destinos, sempre com toque acolhedor e boas recomendações. Sua curadoria cuidadosa mostra opções para diferentes estilos e bolsos.

Melissa transforma cada publicação em convite: para sair, conhecer, experimentar. Seu perfil é perfeito para quem quer acompanhar o que está acontecendo na cidade e descobrir novos lugares com sensibilidade e autenticidade.

Laíris Trindade Crédito: divulgação

5. Laíris Trindade | @lairistrindade

Laíris Trindade cria conteúdo que fortalece, acolhe e informa. Sua atuação gira em torno de cabelos crespos, transição capilar e autoestima, trazendo representatividade e educação para quem busca se reconectar com sua identidade.

Suas publicações incluem dicas, técnicas e experiências pessoais, sempre com a mesma proposta: promover cuidado real. Ela traz conversas sinceras sobre aceitação, pertencimento e estética afro, temas fundamentais em uma cidade de raízes negras tão fortes quanto Salvador.

Sua comunidade cresce diariamente justamente por essa proximidade. Laíris compartilha caminhos possíveis, recomendando produtos, métodos e abordagens que respeitam o tempo de cada pessoa.