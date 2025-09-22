VANESSA BRUNT

Cinco novas feiras em Salvador para acompanhar

Vanessa Brunt

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 21:35

O calendário de eventos no Brasil é um dos principais motores de desenvolvimento, não apenas para o turismo e a economia, mas também para o entretenimento e a cultura. Feiras e encontros movimentam setores diversos, da gastronomia ao agronegócio, da moda à tecnologia, e transformam-se em vitrines privilegiadas para marcas, empreendedores e público em busca de experiências únicas.

Com um total de 3.135 feiras e eventos programados para 2025, o Brasil expõe a força do seu calendário promocional e reforça sua posição como um dos mercados mais vibrantes da América Latina nesse setor. Segundo o levantamento divulgado pela plataforma Feiras do Brasil, destaca–se o protagonismo de São Paulo, responsável por 1.488 eventos, número que representa quase a metade de toda a movimentação nacional prevista para o ano.

Essa movimentação reflete não apenas a força do setor de negócios, mas também a diversidade de experiências culturais e de entretenimento que, em várias regiões da Bahia, podem ser oferecidas ao público local e aos turistas. Com base nisso, confira cinco novas feiras em Salvador:

Shopping da Gente Crédito: divulgação

1. Mini Feirão, no Shopping da Gente | @shoppingdagenteofc

O evento, que ocorre entre os dias 11 a 15 de Setembro, é o Mini Feirão da Tenda (@construtoratenda). Esta frente estará disponível no estacionamento do Shopping da Gente para a Semana do Consumidor, com condições especiais para lojistas e clientes, visando viabilizar o acesso à imóveis próprios por meio do programa Minha Casa Minha Vida e em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Entre os benefícios ofertados, destacam-se a possibilidade de parcelamento da entrada em até 100 vezes, utilização do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como parte do pagamento, além da isenção do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) e da documentação, tornando a aquisição de imóveis ainda mais acessível e vantajosa para pessoas que desejam conquistar o primeiro lar, investir em patrimônio próprio ou buscar condições diferenciadas de financiamento.

Localização: Av. Antônio Carlos Magalhães, 4591 - Brotas, Salvador - BA

Horário de atendimento: das 9h às 20h.

Feira da Gestante Crédito: divulgação

2. Feira da Gestante | @feiradagestante.salvador

Destinada a mulheres grávidas ou que passaram recentemente pelo período gestacional, a Feira da Gestante reúne expositores especializados em produtos e serviços voltados para recém-nascidos. O evento, que ocorrerá entre os dias 08 à 12 de outubro, oferece desde enxovais, roupas e acessórios até soluções inovadoras em saúde, bem-estar e planejamento familiar. Outro diferencial é o compromisso em disponibilizar produtos de qualidade com preços acessíveis, permitindo que diferentes perfis de famílias possam se beneficiar.

A feira também contempla o período do puerpério, oferecendo itens específicos para esse momento delicado da maternidade, como roupas funcionais, acessórios de apoio à amamentação e produtos voltados ao autocuidado da mãe. Entre os destaques estão pacotes promocionais de fraldas descartáveis e ecológicas, kits de higiene, móveis como berços e poltronas de amamentação, além de brinquedos educativos e itens voltados à amamentação e alimentação dos bebês. Dessa forma, a iniciativa busca não apenas atender às demandas práticas, mas também criar uma rede de acolhimento, fortalecendo vínculos e promovendo uma experiência de maternidade mais consciente, segura e acessível.

Localização: Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores, Salvador BA

Horário de atendimento: quarta a sexta: 12h às 21h; Sábado de 10h às 21h e Domingo de 13h às 20h

Feira Vegana Crédito: divulgação

3. Feira Vegana | @feiraveganasalvador

Idealizada e conduzida por mulheres soteropolitanas, a Feira Vegana nasce com o propósito de estimular não apenas o lazer, mas também o consumo responsável e a reflexão crítica acerca dos direitos animais, das pautas ambientais e das questões sociais que atravessam os direitos humanos. O evento se consolida como um espaço plural, onde gastronomia, cultura e ativismo se encontram, oferecendo ao público experiências que vão além da alimentação e dialogam com um estilo de vida ético e sustentável.

A próxima edição está programada para os dias 20 e 21 de setembro, no Parque da Cidade, reunindo expositores, palestras, oficinas e atividades culturais que reforçam a importância de escolhas conscientes para um futuro mais equilibrado entre sociedade, natureza e bem-estar coletivo. Além disso, a iniciativa busca ampliar a articulação da rede de ativistas veganos em âmbito regional e valorizar o pequeno empreendedor vegano, que encontra na feira uma vitrine estratégica para divulgação de seu trabalho e, muitas vezes, uma das principais fontes de renda.

Localização: Av. Antônio Carlos Magalhães, s/n - Itaigara, Salvador - BA

Horário de atendimento: Dias 20 e 21/09, das 10h às 17h.

Feira na Horta Crédito: divulgação

4. Feira na Horta | @feira.na.horta

Localizada na Praça Carlos Bastos, a Feira na Horta é um movimento agroecológico e multicultural, que ocorre todos os sábados, promovendo o acesso a alimentos frescos, cultivados por agricultores familiares locais, com o objetivo de incentivar hábitos alimentares saudáveis e a valorização da diversidade de sabores. Alinhada aos princípios da agroecologia e sustentabilidade, estimula a comunidade para o consumo responsável com respeito ao meio ambiente.

O projeto também impulsiona a economia local, oferecendo espaço para artistas e artesãos exporem e comercializarem suas obras, valorizando a cultura e a criatividade. Além disso, a feira proporciona um ambiente propício para a troca de conhecimentos e experiências, seja para visitantes e expositores, com momentos artísticos, onde semanalmente artistas se apresentam em um palco, com canções e representações de diversos gêneros.

Localização: Praça Carlos Bastos, Itapuã, Salvador - BA

Horário de atendimento: Todos os sábados, das 8h às 11h.

Feira de Artes na Primavera Crédito: divulgação

5. Feira de Artes na Primavera

O Festival da Primavera, celebrado em Salvador como uma homenagem à estação das flores, oferece uma programação rica e diversificada que abrange música, gastronomia, esportes, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade. Dentre os destaques do festival, está a Feira de Artes na Primavera, que promete encantar os visitantes da Praça do Campo Grande, com funcionamento das 9h às 20h, entre os dias 09 à 24 de setembro. O evento reúne experiências únicas em gastronomia, artesanato, artes visuais, flores e plantas, além de promover ações voltadas à saúde e bem-estar.

A programação do festival segue até 28 de setembro e inclui apresentações de música, teatro e dança, exposições literárias e de artes visuais, além de atividades ao ar livre em diferentes localidades da cidade. Com peças de arte e artesanato, atrações musicais, diversidade de plantas e flores, pratos da culinária regional e uma ampla gama de atrações culturais, o projeto se consolida como um dos pontos altos da celebração, proporcionando ao público experiências sensoriais e culturais completas.

Localização: Praça do Campo Grande, Salvador BA