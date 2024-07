VANESSA BRUNT

Cinco novidades que estão chegando em Salvador

Elas podem fazer parte do seu roteiro no dia a dia ou podem servir como indicações nada óbvias para turistar pela cidade

Vanessa Brunt

Publicado em 24 de julho de 2024 às 05:00

Dos restaurantes abertos durante a madrugada até os espaços de coworking, conheça locais que estão sendo lançados na capital baiana e podem facilitar os seus momentos de lazer ou trabalho. Eles podem fazer parte do seu roteiro no dia a dia ou podem servir como indicações nada óbvias para turistar pela cidade. Confira:

WeFoundr Coworking Crédito: divulgação

01. WeFoundr Coworking e Salas Privadas (@wefoundr)

Os Espaços de Coworking ou também chamados de Trabalho Compartilhado, estão ganhando cada vez mais notoriedade na capital baiana. Profissionais que buscam um local ideal para produzir ou até estudar enquanto fazem networking estão optando por esse formato.

Para inovar ainda mais dentro dessa tendência, o WeFoundr chegou em Salvador para quem busca um endereço com inclusão de elegância, conforto e sofisticação. Nos dois andares do local estão a área de espaço compartilhado e também as salas exclusivas. Ainda existe o mercado completo, copas (com uma especial para o andar das salas privadas), área a céu aberto com vista para a cidade e muitos outros atrativos inclusos.

Quem ficar no espaço compartilhado, por exemplo, pode ter acesso às Baias de Reunião, disponíveis para todos. Quem deseja uma reunião em salas específicas, pode também alugá-las por hora. A sala multimídia e outras opções estão nas possibilidades.

Fundado por Rhenan Blanco, o principal objetivo do Wefoundr é conectar negócios e pessoas em um ambiente colaborativo e vibrante, onde grandes marcas já fazem morada.

Através do site é possível conhecer alguns dos orçamentos principais: https://wefoundr.com.br

Localização: Edifício Horto Office - Sala 201 / Horto Florestal, Salvador / Horário de funcionamento: das 8h às 19h

Restaurante Ainá Lamen Crédito: divulgação

02. Restaurante Ainá Lamen (@ainalamen)

Para os amantes da culinária asiática, essa é a novidade que está chegando no bairro do Rio Vermelho. O Chef Vini Figueira, que já comanda dois grandes restaurantes na cidade, o Vini Figueira Mar (@vinifigueiramar) e o Vini Figueira Gastronomia (@vinifigueiragastronomia), está à frente de mais um projeto, agora com foco total no Lámen, ou Rámen, um tradicional caldo, rico em sabores, do Japão.

Esse símbolo da cultura e vida do povo japonês agora ficará disponível em um cardápio totalmente pensado em teletransportar o soteropolitano direto para a Ásia Oriental. O Ainá Lamen tem previsão de ser inaugurado no final de Agosto, e promete trazer um menu com entradas, bebidas e acompanhamentos, além do prato principal disponível em cinco versões: frutos do mar, barriga de porco, copa-lombo, frango e vegetariano.

Localização: Travessa Bartolomeu de Gusmão, N 101, - Rio Vermelho, Salvador / Horário de funcionamento: Terça a Domingo, das 18h às 23h

Horto Salvador Garden Crédito: divulgação

03. Horto Salvador Garden Center (@salvador.gardencenter)

Para os amantes de Flores e Plantas, há alguns meses chegou o Horto Salvador Garden, um verdadeiro pedaço de Holambra, São Paulo, na cidade. Com mais de 1.000 espécies disponíveis e um espaço enorme, a loja é um verdadeiro refúgio da metrópole.

Pet Friendly, o espaço também é totalmente acessível para PcDs e possui bastante estacionamento interno, sem custo adicional. Aberto todos os dias da semana e bem próximo do Salvador Shopping, pode ser uma boa dica de passeio romântico para casais que gostam de inovar e curtir experiências mais naturais.

Localização: Rua Urbano Antônio de Souza, 04 - Stiep, Salvador, Bahia, Brazil 41770-045 / Horário de funcionamento: De Segunda a Sábado, das 8h às 18h; Domingo, das 9h às 13h.

Fat Guys Crédito: divulgação

04. Fat Guys (@fatguys_br)

E para aqueles que não abrem mão de um hambúrguer bem feito, chegou em Salvador uma franquia da Fat Guy, uma hamburgueria que segue as tradicionais receitas norte-americanas à risca.

Com franquias espalhadas em diversas cidades ao redor do Brasil, o local chegou num dos bairros mais efervescentes quando o assunto é restaurante: Pituba. O cardápio tem diversas opções de hambúrgueres, batatas e milk-shake, e mais recentemente expandiu seu horário de funcionamento, tornando-se um espaço aberto durante toda a madrugada! Fica a dica para quem prefere um rolê mais casual e ainda sim, num local bastante aconchegante e completo.

Localização: Rua das Hortênsias, 576 - Pituba, Salvador - BA, 41810-010 / Horário de funcionamento: De Domingo a Quinta-feira, das 11:30 às 04:30; Sextas e Sábados, das 02:30 às 16:30.

05. Vila Trampolim Park Salvador Norte Shopping (@vilatrampolimpark)

Para quem busca uma experiência de lazer em família com muita adrenalina envolvida, a Vila Trampolim Park é uma ótima pedida. Presente em diversos Estados do país, esse espaço chegou na Capital Baiana para revolucionar os parques de diversões convencionais.

Entre as atrações disponíveis, paredes de escadas, camas elásticas, piscinas de espuma, basquete, percurso parkour e diversas outras atividades estimulam o espírito de aventura e desafiam o equilíbrio, além de garantir uma experiência única e divertida para todas as idades.

No Salvador Norte Shopping, há três modalidades de ingresso disponíveis para compra pelo site: Idade Livre, onde não há diferenciação de idades e adultos e crianças podem brincar no mesmo espaço; Exclusivo de 2 a 6 anos e Exclusivo de 4 a 14 anos, sendo essas duas últimas modalidades, organizadas em horários específicos.