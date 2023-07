Cinco novos lugares com gastronomias imperdíveis  em Salvador

Pizzaria com sabores inusitados, beach club com gastronomia requintada, restaurante com pratos trufados e muitas outras opções se mesclam nesta seleção especial, com promoções em locais que estão abrindo as portas. Confira:



Pizzaria Babbo (@babbovilaspizzaria)



A pizzaria bateu recorde de vendas no iFood e chegou a ganhar o prêmio do aplicativo. Com produção 100% artesanal, a marca já é sucesso em Lauro de Freitas e agora chegou na Barra, incluindo sabores criativos e diferenciados, como a Pizza de Queijo Coalho com Melaço, Nevada (doce) e a de Mignon ao Catupiry. Também com sabores tradicionais inclusos, a Babbo Vilas oferece opções para todos os gostos e paladares.

PIzzaria Babbo. Crédito: divulgação

Além da diversidade do cardápio, a pizzaria destaca-se por sua promoção especial: a pizza do dia. Semanalmente, um sabor diferente é selecionado e oferecido a um valor mais acessível no cardápio. E não para por aí: a Pizza do Dia é sempre a grande, com maior quantidade de fatias.

Os prêmios recebidos pelo local ressaltam o reconhecimento pela dedicação e o cuidado que a equipe da Babbo coloca em cada pizza preparada, desde a escolha dos ingredientes frescos até a montagem impecável.

Local: Barra (Salvador) e Av. Praia de Itapuã, 584 - Vilas do Atlântico | Contato: (71) 3289-3755 | (71) 98141-5398 | Horário de funcionamento: Todos os dias, das 18h às 22h30.

Principote Salvador (@principote_salvador

O recém-inaugurado Beach Club, localizado na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, traz uma experiência de lazer e relaxamento inovadora para os frequentadores de praia em Salvador. Com arquitetura inspirada no Mediterrâneo, o projeto assinado pelo arquiteto baiano Marlon Gama oferece uma gastronomia diversificada, com destaque para frutos do mar, e uma variedade de drinks.

Principote Salvador. Crédito: divulgação

Uma das principais atrações desse restaurante de praia é a deslumbrante vista para o mar. Os clientes podem desfrutar de um ambiente encantador enquanto apreciam as ondas quebrando na costa. Além disso, o Principote oferece um menu assinado pela talentosa chef Monique Gabiatti, que busca trazer um pedaço do Mediterrâneo para Salvador por meio de sabores deliciosos. A combinação de ingredientes frescos e técnicas culinárias autênticas transportam os paladares para uma jornada gastronômica única.

Local: R. Barro Vermelho, 180 - Rio Vermelho, Salvador - BA | Contato: (71) 99907-5757 | Horário de funcionamento: Almoço: sexta, sábado e domingo. Jantar: terça e sábado. Beach Lounge: Quarta a sexta, das 10h às 18h.

Jhun Bistrô (@jhunbistro)

O Jhun é um bistrô conhecido por ser queridinho dos famosos. O espaço combina um ambiente intimista com uma culinária japonesa diferenciada.

Jhun Bistrô. Crédito: divulgação

Com um menu cuidadosamente elaborado, o Jhun se destaca por seus pratos que apresentam produtos trufados. Essa receita única tem feito um enorme sucesso, atraindo uma clientela diversificada em um curto período de funcionamento. Inclusive, personalidades como a renomada cantora Ivete Sangalo já foram atraídas pela experiência gastronômica.

Local: Av. Almirante Marques de Leão, 415 - Barra, Salvador - BA | Contato: (71) 99415-2643 | Horário de funcionamento: Domingo, segunda, terça e quarta, das 18h às 23h. Quinta, sexta e sábado, das 18h às 00h.

Pecorino Bar & Tratoria (@pecorinobr)

O Pecorino Bar & Tratoria tem o intuito de proporcionar pratos inspirados nas tradicionais cantinas italianas, encontra-se o restaurante no Salvador Shopping, no Boulevard dos Restaurantes.

Pecorino Bar & Tratoria. Crédito: divulgação

O cardápio do estabelecimento é bastante diversificado e oferece uma ampla seleção de opções que incluem antepastos, saladas, risotos, massas, carnes e peixes, além de pizzas preparadas com fermentação natural. Os clientes têm a possibilidade de escolher entre as opções do menu à la carte ou o executivo, dependendo de suas preferências e necessidades.

Ao visitar o restaurante, os clientes podem desfrutar de uma refeição deliciosa e autêntica, com pratos cuidadosamente elaborados para proporcionar uma verdadeira experiência culinária italiana.