Cinco poemas de baianos para iniciar suas reflexões antes de 2026

Vanessa Brunt
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 20:16
Alguns irônicos, outros metafóricos. Todos com críticas sociais, frases impactantes e análises de autoconhecimento. Mais do que leituras, essas são provocações para que você recomece com mais consciência do que precisa ficar e do que, simplesmente, já pode ir.
Antes de iniciar um novo ciclo, é natural que o corpo e a mente procurem pausas que não sejam de inércia, mas de lucidez. Que 2026 chegue com espaço para o silêncio que organiza, as dores que lapidam e as escolhas que redefinem.
Nesta curadoria, cinco vozes baianas, distintas em ritmo, mas unidas em densidade, oferecem espelhos e martelos:
1. SIMPLESMENTE JÁ SABER
Apresse-se lentamente.
Enlouqueça de forma sã.
Vá com tudo…
gradativamente.
Perca a fé de forma cristã.
Desista aos poucos,
para dar tempo de não desistir.
Abandone de vez o que só te segura quando cair.
Saiba quando fugir é ser corajoso.
Acredite piamente, sendo curioso.
A vida adulta é sobre isso.
Ser um lado sem perder
a outra parte.
Não ser egocêntrico e nem submisso,
jogar fora sem fazer todo o descarte.
Estar quebrado e não partir ninguém.
Abrir mão do que te faz divertido
pelo que te faz bem.
Dar limites a tudo infinitamente.
Levar na brincadeira, seriamente.
E nem sempre tudo é tão possível.
Porque maturidade é também saber quando emburrecer.
Maturidade é não levar em conta o que é plausível,
quando se leva em conta o que você já sabe
sobre você.
E este é o principal segredo.
Muita gente não vai entender a sua decisão.
Mas é sobre olhar os capítulos anteriores.
No meio do filme algum mocinho pode ter
se tornado o vilão.
Só você sabe de tudo o que precisa saber.
A vida adulta não é sobre enrijecer.
Mas é sobre não ignorar.
Pegar as coisas certas e se apegar.
Perceber que humilhação é sobre não ter nada a pedir.
A vida adulta é ficar em você mesmo
e sair daqui.
Não ser feliz o tempo inteiro para ser feliz de verdade.
Não ser tão livre na visão dos outros para ter a própria liberdade.
Tomar decisões não apenas por quem você é agora,
mas por quem você quer se tornar.
Re-cobrar algumas regras apenas para impor novas,
e para organizar.
Ter raiva de tudo sem deixar a prece.
Abrir mão do que se quer pelo que se merece.
Entender que não se sabe tanto, mas também entender quando já leu os sinais.
Prestar atenção nos padrões. Ter como referência a própria paz.
Maturar não é sobre tempo, mas sobre se autoconhecer.
Se eu fiz isto ou aquilo, na maior parte das vezes,
foi simplesmente, por re-viver.
Adultecer.
Se bastar e se saber.
Adultecer.
Se bastar é se saber.
(Vanessa Brunt, @vanessabrunt)
2. escolhas
É preferível a casa violada
a casa cerrada
o sentimento acerca das coisas
às coisas cercadas de sentimentos
é preferível as pichações nas paredes
ao idiota limpando-a
ou o ponto de partida
ao ponto de chegada
é preferível a falsificação
à crucificação
quase sempre é preferível a mentira
à verdade
a criatura
ao criador
ou a personagem
ao autor
é preferível a página rasgada
a que está inteira
a paz solitária
ao amor que aprisiona
é preferível desferir o golpe
a oferecer a outra face
ou deixar tudo no começo
a terminar sem nada
é preferível a prisão da rotina
à liberdade vigiada
guardar um pensamento consigo
a revelá-lo como um poema
(Itamar Vieira Junior | @itamarvieirajr)
3. perfurações
a furadeira
insiste do lado
de fora
parece que
é meu peito
que ela
a
trtr
trtrtr
a
vvvvve
eee
sssss
sa
a
espreme o coração
talvez querendo
um lugar pra pendurar
esse tempo de
bandeiras
estrelas
expectativas
não há como conter
os furacões mas fazer provisões
para esse tempo
aparar arestas
recolher o pó
preencher
frestas com versos
e luz
escolho minhas bandeiras
não há como evitar
perfurações
(Renata Ettinger | @renataettinger)
4. INSUPORTÁVEIS
Tem prova que só é dada
quando a gente explica o teste.
Tem mudança
que só acontece
quando seguramos
nosso endereço.
Tem brilho que só fica mais forte
quando apontamos para ele, Celeste.
Tem uma quantidade
imensa de passos
que só pode ser dado de uma vez
pelo tropeço.
E ser chato talvez seja
o melhor caminho para ser melhor.
É indicativo, veja, de estar
fora da bolha.
Não se encaixa, é exigente,
já não quer tanto ao redor.
Mas todo mundo também reclama
de gente vira-folha.
O rei é ovacionado só até a meia-noite.
A fazendeira é massageada
até reclamar do açoite.
O violino era bonito até vir o tiroteio
e ele ser a única arma que ela teria
em seu custeio.
Porque no fundo do castelo
confundem as reuniões,
enquanto mal sabem quantas vezes
o rei matou paixões.
É que gente de sucesso
quer falar sobre
como ter mais
sucesso.
Gente pequena
quer discutir o
sucesso alheio.
Gente grande
está focada
em seu processo.
Gente minúscula
está sempre no eu-te-odeio.
Gente que tem poder
faz mais gente saber
e poder também.
Gente que pouco faz
é qualquer coisa
ano que vem.
Tem coisa boa
que a gente só segura
quando abre mão
de amaciar.
Tem coisa imensa
que só aparece
para quem diminui
o acesso.
Só ao riscar a linha
com cada limite
é que se pode
voar.
Quando tudo desacelera,
quem se conhece
segue seu ritmo;
gente sem saber quem é
perde…
o…
ingresso.
E essas fotos esquecidas
na galeria do celular
de uma vida
bem vivida
nem sempre são de uma história
equilibrada ou secular,
mas podem ser
de quem tem metas
estabelecidas.
E os cínicos vão viver dizendo:
“Ridícula a batalha se não se provar”,
enquanto outros vão chamar
de “outra favorecida”,
mas se são seus dias
com foco em “alto lá!”,
cada hora dedicada
será bem agradecida.
Não pelo povo, gritando ensandecido,
e nem mesmo por quem olhava à distância.
Será pelo nome realmente engrandecido
quando seu maior ato de guerra foi
manter a elegância.
(Vanessa Brunt | @vanessabrunt)
5. JENIFER
não sabia que seria preciso
explicar para o mundo
que naquele momento
só queria definhar em seu silêncio
sem ouvir teorias a respeito
do que ainda nem se sabe como
mas aconteceu
só quero morrer em seu próprio silêncio
dizia
e não se importava mais em saber o motivo
para toda essa gente achar
que a falta de palavras ou ruídos
era algo tão ruim
silêncio é silêncio
é o que é pedido em templos
igrejas
bibliotecas
laboratórios
em todos os lugares em que são necessários
alguns minutos
no mínimo
de contemplação
só queria contemplar a si mesma
diante do que tinha se aberto em sua frente
e ainda não sabia como trancar de volta
(Maria Luiza Machado | @mlmchd)