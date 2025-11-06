VANESSA BRUNT

Cinco poemas de baianos para iniciar suas reflexões antes de 2026

Nesta curadoria, cinco vozes baianas, distintas em ritmo, mas unidas em densidade, oferecem espelhos e martelos

Alguns irônicos, outros metafóricos. Todos com críticas sociais, frases impactantes e análises de autoconhecimento. Mais do que leituras, essas são provocações para que você recomece com mais consciência do que precisa ficar e do que, simplesmente, já pode ir.

Antes de iniciar um novo ciclo, é natural que o corpo e a mente procurem pausas que não sejam de inércia, mas de lucidez. Que 2026 chegue com espaço para o silêncio que organiza, as dores que lapidam e as escolhas que redefinem.

1. SIMPLESMENTE JÁ SABER

Apresse-se lentamente.

Enlouqueça de forma sã.

Vá com tudo…

gradativamente.

Perca a fé de forma cristã.

Desista aos poucos,

para dar tempo de não desistir.

Abandone de vez o que só te segura quando cair.

Saiba quando fugir é ser corajoso.

Acredite piamente, sendo curioso.

A vida adulta é sobre isso.

Ser um lado sem perder

a outra parte.

Não ser egocêntrico e nem submisso,

jogar fora sem fazer todo o descarte.

Estar quebrado e não partir ninguém.

Abrir mão do que te faz divertido

pelo que te faz bem.

Dar limites a tudo infinitamente.

Levar na brincadeira, seriamente.

E nem sempre tudo é tão possível.

Porque maturidade é também saber quando emburrecer.

Maturidade é não levar em conta o que é plausível,

quando se leva em conta o que você já sabe

sobre você.

E este é o principal segredo.

Muita gente não vai entender a sua decisão.

Mas é sobre olhar os capítulos anteriores.

No meio do filme algum mocinho pode ter

se tornado o vilão.

Só você sabe de tudo o que precisa saber.

A vida adulta não é sobre enrijecer.

Mas é sobre não ignorar.

Pegar as coisas certas e se apegar.

Perceber que humilhação é sobre não ter nada a pedir.

A vida adulta é ficar em você mesmo

e sair daqui.

Não ser feliz o tempo inteiro para ser feliz de verdade.

Não ser tão livre na visão dos outros para ter a própria liberdade.

Tomar decisões não apenas por quem você é agora,

mas por quem você quer se tornar.

Re-cobrar algumas regras apenas para impor novas,

e para organizar.

Ter raiva de tudo sem deixar a prece.

Abrir mão do que se quer pelo que se merece.

Entender que não se sabe tanto, mas também entender quando já leu os sinais.

Prestar atenção nos padrões. Ter como referência a própria paz.

Maturar não é sobre tempo, mas sobre se autoconhecer.

Se eu fiz isto ou aquilo, na maior parte das vezes,

foi simplesmente, por re-viver.

Adultecer.

Se bastar e se saber.

Adultecer.

Se bastar é se saber.

(Vanessa Brunt, @vanessabrunt)

2. escolhas

É preferível a casa violada

a casa cerrada

o sentimento acerca das coisas

às coisas cercadas de sentimentos

é preferível as pichações nas paredes

ao idiota limpando-a

ou o ponto de partida

ao ponto de chegada

é preferível a falsificação

à crucificação

quase sempre é preferível a mentira

à verdade

a criatura

ao criador

ou a personagem

ao autor

é preferível a página rasgada

a que está inteira

a paz solitária

ao amor que aprisiona

é preferível desferir o golpe

a oferecer a outra face

ou deixar tudo no começo

a terminar sem nada

é preferível a prisão da rotina

à liberdade vigiada

guardar um pensamento consigo

a revelá-lo como um poema

(Itamar Vieira Junior | @itamarvieirajr)

3. perfurações

a furadeira

insiste do lado

de fora

parece que

é meu peito

que ela

a

trtr

trtrtr

a

vvvvve

eee

sssss

sa

a

espreme o coração

talvez querendo

um lugar pra pendurar

esse tempo de

bandeiras

estrelas

expectativas

não há como conter

os furacões mas fazer provisões

para esse tempo

aparar arestas

recolher o pó

preencher

frestas com versos

e luz

escolho minhas bandeiras

não há como evitar

perfurações

(Renata Ettinger | @renataettinger)

4. INSUPORTÁVEIS

Tem prova que só é dada

quando a gente explica o teste.

Tem mudança

que só acontece

quando seguramos

nosso endereço.

Tem brilho que só fica mais forte

quando apontamos para ele, Celeste.

Tem uma quantidade

imensa de passos

que só pode ser dado de uma vez

pelo tropeço.

E ser chato talvez seja

o melhor caminho para ser melhor.

É indicativo, veja, de estar

fora da bolha.

Não se encaixa, é exigente,

já não quer tanto ao redor.

Mas todo mundo também reclama

de gente vira-folha.

O rei é ovacionado só até a meia-noite.

A fazendeira é massageada

até reclamar do açoite.

O violino era bonito até vir o tiroteio

e ele ser a única arma que ela teria

em seu custeio.

Porque no fundo do castelo

confundem as reuniões,

enquanto mal sabem quantas vezes

o rei matou paixões.

É que gente de sucesso

quer falar sobre

como ter mais

sucesso.

Gente pequena

quer discutir o

sucesso alheio.

Gente grande

está focada

em seu processo.

Gente minúscula

está sempre no eu-te-odeio.

Gente que tem poder

faz mais gente saber

e poder também.

Gente que pouco faz

é qualquer coisa

ano que vem.

Tem coisa boa

que a gente só segura

quando abre mão

de amaciar.

Tem coisa imensa

que só aparece

para quem diminui

o acesso.

Só ao riscar a linha

com cada limite

é que se pode

voar.

Quando tudo desacelera,

quem se conhece

segue seu ritmo;

gente sem saber quem é

perde…

o…

ingresso.

E essas fotos esquecidas

na galeria do celular

de uma vida

bem vivida

nem sempre são de uma história

equilibrada ou secular,

mas podem ser

de quem tem metas

estabelecidas.

E os cínicos vão viver dizendo:

“Ridícula a batalha se não se provar”,

enquanto outros vão chamar

de “outra favorecida”,

mas se são seus dias

com foco em “alto lá!”,

cada hora dedicada

será bem agradecida.

Não pelo povo, gritando ensandecido,

e nem mesmo por quem olhava à distância.

Será pelo nome realmente engrandecido

quando seu maior ato de guerra foi

manter a elegância.

(Vanessa Brunt | @vanessabrunt)

5. JENIFER

não sabia que seria preciso

explicar para o mundo

que naquele momento

só queria definhar em seu silêncio

sem ouvir teorias a respeito

do que ainda nem se sabe como

mas aconteceu

só quero morrer em seu próprio silêncio

dizia

e não se importava mais em saber o motivo

para toda essa gente achar

que a falta de palavras ou ruídos

era algo tão ruim

silêncio é silêncio

é o que é pedido em templos

igrejas

bibliotecas

laboratórios

em todos os lugares em que são necessários

alguns minutos

no mínimo

de contemplação

só queria contemplar a si mesma

diante do que tinha se aberto em sua frente

e ainda não sabia como trancar de volta