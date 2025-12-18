Acesse sua conta
Cinco produtoras de conteúdo para conhecer uma nova Salvador

No Instagram, esses perfis funcionam como guias urbanos digitais, traduzindo a cidade por meio de rotinas, trajetórias e perspectivas diversas

  • Foto do(a) author(a) Vanessa Brunt

  • Vanessa Brunt

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:31

A capital baiana vem sendo redescoberta pelas redes sociais a partir de olhares locais. Para além dos pontos turísticos consagrados, criadoras de conteúdo têm apresentado uma capital plural, cotidiana e contemporânea, conectando moradores e visitantes a experiências que envolvem gastronomia, lifestyle, cultura e pertencimento.

Esse movimento acompanha uma mudança no consumo de informação turística e cultural: o público busca referências próximas, vivências reais e indicações baseadas na experiência pessoal. No Instagram, esses perfis funcionam como guias urbanos digitais, traduzindo a cidade por meio de rotinas, trajetórias e perspectivas diversas.

Cláudia Souza
Cláudia Souza Crédito: divulgação

1. Cláudia Souza (@jaconheceemsalvador)

O perfil Já Conhece Salvador surgiu durante a pandemia, quando Cláudia Souza, diante do caos daquele período, encontrou nas redes sociais uma forma de redirecionar sua energia e contribuir com a cidade.

Inicialmente, o conteúdo era voltado à divulgação de serviços de delivery, com o objetivo de apoiar o comércio local em um momento de retração econômica e social.

Com o fim das restrições, o perfil evoluiu de forma orgânica. Cláudia passou a visitar restaurantes, circular pela cidade e registrar experiências gastronômicas e culturais. Hoje, conciliando a rotina CLT com a produção nas horas vagas, ela compartilha gastronomia, lifestyle e tudo o que considera relevante em Salvador, oferecendo uma curadoria acessível, honesta e baseada na vivência real.

Vitória Silva
Vitória Silva Crédito: divulgação

2. Vitória Silva (@eu.vitor1a)

A trajetória de Vitória Silva reflete uma Salvador em constante transformação. Ela iniciou sua atuação profissional como freelancer, passou pela experiência como promotora de eventos e, ao longo desse percurso, consolidou sua presença no ambiente digital como criadora de conteúdo.

Atualmente, Vitória produz conteúdos variados para redes sociais, incluindo provadores, participações em clipes, collabs com marcas e projetos criativos ligados à moda, ao comportamento e ao lifestyle. Seu perfil apresenta uma cidade jovem, dinâmica e conectada a oportunidades, mostrando Salvador como espaço de expressão, circulação cultural e reinvenção profissional.

Giovanna Rimola
Giovanna Rimola Crédito: divulgação

3. Giovanna Rimola (@giorimola)

Giovanna Rimola constrói uma narrativa visual marcada por estética apurada e sensibilidade editorial. Seu conteúdo conecta Salvador a referências contemporâneas de moda, comportamento e experiências sensoriais, explorando a cidade a partir de um olhar cuidadoso e autoral.

Por meio de registros de restaurantes, espaços urbanos e produções visuais, o perfil evidencia uma Salvador sofisticada, atual e alinhada a um lifestyle elegante e cosmopolita, ampliando a percepção da cidade para além do turismo convencional.

Júlia Dantas
Júlia Dantas Crédito: divulgação

4. Júlia Dantas (@dicasdajudantas)

Júlia Dantas se destaca pela abordagem prática e informativa. Seu perfil reúne dicas objetivas sobre restaurantes, cafés, eventos e passeios, atendendo a uma demanda crescente por conteúdos rápidos, úteis e confiáveis sobre Salvador.

Com linguagem clara e atualização constante, o conteúdo dialoga tanto com moradores quanto com visitantes, funcionando como um guia urbano direto e funcional para quem deseja explorar a cidade com segurança e autonomia.

Larissa Figueiredo
Larissa Figueiredo Crédito: divulgação

5. Larissa Figueiredo (@apenaslari_)

Larissa Figueiredo apresenta a cidade a partir do cotidiano. Seu conteúdo mescla gastronomia, lifestyle e vivências pessoais, criando identificação imediata com o público e aproximando a cidade da rotina de quem a vive diariamente.

A espontaneidade é um dos principais diferenciais do perfil, que revela uma Salvador real, possível e integrada ao dia a dia, distante de estereótipos turísticos e mais conectada à experiência urbana contemporânea.

