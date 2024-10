VANESSA BRUNT

Cinco projetos sociais para apoiar em Salvador

Abrigo, alimento e educação estão entre as iniciativas

Vanessa Brunt

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 05:00

Semana da Dislexia Crédito: divulgação

Semana da Dislexia | @dislexbahia

A Semana da Dislexia, reconhecida internacionalmente como Dyslexia Awareness Week, constitui um evento de grande relevância mundial, destinado à promoção e à difusão da conscientização acerca da dislexia, um transtorno específico de aprendizagem que afeta aproximadamente 10 a 17% da população. O tema deste ano será Construindo Laços, ressaltando a importância da aliança com professores e simpatizantes da causa.

Diversos encontros entre famílias e pessoas com dislexia irão ocorrer no Parque Da Cidade no dia 27 de Outubro. A iniciativa partiu da Associação Baiana de Dislexia (Dislexbahia), composta por pais e pessoas com transtorno de aprendizagem que visam promover a inclusão social e escolar de pessoas disléxicas.

Dentre as ações da Dislexbahia nesta semana, além dos encontros, estão a iluminação do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Salvador nas cores azul e laranja, símbolo da causa no estado da Bahia; Divulgação de depoimentos em vídeos de professores que fizeram projetos de inclusão para alunos com Dislexia nas redes sociais; Comemoração dos dois anos de inauguração do Núcleo de Atendimento à Criança com Dislexia e a distribuição de panfletos informativos no educadores da rede de ensino.

Obra Lumen Crédito: divulgação

Obra Lumen | @lumensalvador

Com o lema “Ser feliz fazendo o outro feliz”, o projeto social Obra Lumen leva abrigo e alimento para a população carente da capital baiana. Foram mais de 36 casas de acolhimento para pessoas que estavam em situação de rua e mais de mil crianças em vulnerabilidade social atendidas.

Recolhendo doações através do botão Quero Salvar Vidas, localizado no site https://lumenserfeliz.org/, conseguiram pôr de pé o centro social Casa Masc. Santa Dulce e atender diversas famílias e crianças abandonadas.

Os responsáveis convidam mais pessoas a serem voluntárias de seus projetos, “ Venha fazer parte do nosso Centro Social Lumen Salvador que realiza projetos preventivos e atende jovens, crianças e famílias da comunidade Vasco Da Gama com o propósito de fazer a diferença em suas vidas”. Com grupos de orações pensados para dar suporte emocional para indivíduos passando por diferentes tipos de problemas, o grupo Lumen também busca transmitir suas crenças àqueles que desejam ouvir e participar destes encontros religiosos.

Humana Brasil Crédito: divulgação

Humana Brasil | @humanabrasil

Segmentada em três áreas de atuação, que são desenvolvimento social e educação, meio ambiente, clima e agricultura sustentável, e coleta de roupas de segunda mão, a Humana Brasil realiza atividade em Salvador na promoção de mudanças positivas ao meio ambiente e a vida da população soteropolitana.

Em seus projetos esportivos no setor de desenvolvimento social e educação, a organização sem fins lucrativos, desenvolveu o Humana Karatê e Humana Futebol, que impactou melhorias na vida de mais de 110 crianças e adolescentes no bairro Castelo Branco. Entendendo que a prática de esportes é uma ferramenta de inclusão e propulsora da transformação social, esta é uma das diversas ações de impacto que a instituição realiza na cidade.

Os apoiadores podem obter informações e realizar doações por meio do link https://www.humanabrasil.org/caatinga-sustentavel/ que direciona para o site institucional da organização. A Humana age com transparência permitindo que o público tenha acesso à sua administração e documentos internos, para que entenda como os recursos são distribuídos.

AfroEstima e Afrobiz Salvador Crédito: divulgação

AfroEstima e Afrobiz Salvador | @afroestima.afrobiz

Salvador, uma das cidades mais negras do Brasil, conta com duas oportunidades, apoiadas pela prefeitura da cidade,de estimular o protagonismo preto por meio do desenvolvimento econômico e educacional.

O programa Afroestima é uma iniciativa educacional gratuita que será desenvolvida com conteúdos híbridos, por meio de cursos profissionalizantes como Marketing Digital, Gestão de negócios e Liderança com foco na juventude negra, organizados por trilhas de aprendizagem além de mentorias para o ingresso no mercado de trabalho. As regiões do Centro Antigo, Orla Norte, ilhas de Maré, Bom Jesus Dos Passos e os bairros Rio Vermelho e Itapuã são as localidade de atuação das aulas presenciais.

Já o Afrobiz é uma rede on-line e interativa para a divulgação de produtos de afroempreendedores do turismo de Salvador. O projeto idealiza aumentar a visibilidade dos negócios do segmento afro, facilitando conexões e vínculos entre os empresários consumidores e possíveis investidores .Estão adeptos à participar todos os empreendedores negros residentes em Salvador que fortalecem o Turismo Étnico-afro da cidade.

Através do site www.afrobizsalvador.com.br e www.afroestimasalvador.com.br as inscrições nos projetos podem ser feitas de forma gratuita.

Varal Solidário Salvador Crédito: divulgação

Varal Solidário Salvador | @varalsolidariossa

Distribuindo roupas para pessoas em situação de rua no centro da capital baiana, o Varal Solidário foi criado por um grupo de baianos composto por oito amigos com objetivo de levar dignidade e se aproximar da população carente de recursos, facilitando seu dia a dia e entendendo quais outras ações poderiam realizar para gerar mudanças significativas em suas vidas.