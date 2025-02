VANESSA BRUNT

Cinco séries inteligentes para planejar seu futuro durante as pausas do Carnaval

Cada série traz uma proposta única, capaz de prender a atenção e proporcionar uma experiência de entretenimento inteligente e reflexivo.

Vanessa Brunt

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 16:27

O Carnaval de 2025 promete ser um período de tranquilidade para boa parte dos brasileiros. De acordo com pesquisa do instituto Hibou, realizada entre os dias 14 e 17 de fevereiro, 69% dos entrevistados afirmam que vão aproveitar os dias de folia no conforto de casa. E, para muitos, isso significa diversão no sofá: 51% dessas pessoas pretendem usar o tempo livre para maratonar séries e filmes nos serviços de streaming.Pensando nisso: nada de séries levinhas! Tramas profundas, sagazes e que geram mergulhos no autoconhecimento vão ajudar você a aproveitar esse recesso da maneira ideal: voltando com planos mais firmes para o futuro e se entendendo melhor.Portanto, aqui estão cinco opções de séries com tramas envolventes e inteligentes, para quem busca uma opção de entretenimento diferente. De dramas familiares e vingança, passando por histórias de espionagem e comédia, essas produções podem agradar quem deseja fugir da agitação da folia e mergulhar em universos cheios de reviravoltas.Além disso, se o seu futuro é no empreendedorismo e na construção de carreira, você também pode conferir a seleção especial aqui da coluna com indicações de séries para inspirar sua vida profissional: https://www.correio24horas.com.br/colunistas/vanessa-brunt/5-series-atuais-sobre-empreendedorismo-para-inspirar-a-sua-vida-profissional-0323 >

Laverage Crédito: GAVIN BOND

Laverage >

Criar é mais sobre o que você transforma do que sobre o que você constrói. Lembre-se disso ao assistir Laverage.>

Imagine acompanhar um grupo de especialistas em fraudes que utiliza suas habilidades para enganar grandes corporações e indivíduos influentes, visando reparar injustiças. Essa é a premissa da série, disponibilizada no streaming Prime Video. >

Cada episódio apresenta um novo caso, no qual a equipe desenvolve estratégias para desestabilizar seus alvos por meio de golpes planejados. A trama se estrutura em torno do planejamento, execução e desfecho das fraudes, explorando o uso da tecnologia, da persuasão e da ação coordenada para atingir seus objetivos.>

A equipe é composta por Nathan Ford (Timothy Hutton), ex-investigador de fraudes que coordena as operações; Sophie Devereaux (Gina Bellman), vigarista e manipuladora experiente, responsável por assumir diferentes identidades; Eliot Spencer (Christian Kane), especialista em combate e segurança; Alec Hardison (Aldis Hodge), hacker encarregado da manipulação tecnológica; e Parker (Beth Riesgraf), ladra com técnicas avançadas de invasão e fuga.>

A trama inclui lições sobre trabalho em equipe, planejamento profundo e diversas camadas que podem servir para todos os âmbitos da vida.>

Onde assistir: Prime Video | Temporadas: 5 | Duração dos episódios: 42 min | Episódios: 77>

⁠The Newsroom Crédito: divulgação

⁠The Newsroom>

O impossível é um emaranhado de pequenos possíveis. Sempre afirmo este ponto com esta frase do meu livro Não Precisa Ser Assim. A série The Newsroom também veio para aprofundar ainda mais este ideal.>

Muitos podem pensar que esta trama é para quem se interessa por noticiários televisivos e o mundo jornalístico. No entanto, a obra pode servir para representar qualquer universo de criação ou meio corporativo. A ambientação apresenta uma equipe de jornalistas que trabalha para oferecer uma cobertura precisa e ética dos acontecimentos mundiais.>

A trama se passa no escritório do canal fictício Atlantis Cable News, onde o âncora Will McAvoy (Jeff Daniels) lidera uma equipe composta por Margareth Jordan (Alison Pill), uma produtora iniciante, e Jim Harper (John Gallagher Jr.), um repórter investigativo. A série, é marcada por debates intensos sobre a imparcialidade na mídia, a pressão comercial e os dilemas éticos enfrentados pelos jornalistas, concentra eventos reais e relevantes, como crises políticas, escândalos corporativos e desastres naturais, enquanto a equipe luta para manter a integridade jornalística em um cenário de mudanças rápidas e exigências externas. >

A narrativa também explora as relações pessoais entre os membros da equipe, mostrando como os desafios profissionais se entrelaçam com suas vidas privadas.>

Onde assistir: MAX | Temporadas: 3 | Duração dos episódios: 1h | Episódios: 25>

Counterpart Crédito: divulgação

Counterpart>

Quando você perde após dar tudo de si, é porque o que busca é maior do que o lugar em que se encontra. E é isso o que um funcionário comum vai refletir após descobrir que seu trabalho envolve muito mais do que imaginava.>

Espionagem científica com elementos de ficção científica, intrigas políticas e jogos de poder. Essa é a trama que gira em torno de Howard Silk (J.K Simons), que trabalha em uma agência de inteligência, mas é recrutado para um mundo paralelo, onde uma versão alternativa de sua vida existe. Logo, ele começa a descobrir os segredos que sua organização, aparentemente insignificante, esconde. >

A série explora as tensões entre os dois universos, com personagens complexos, dilemas morais e um jogo constante de identidade e lealdade. >

Ideal para aprofundar o autoconhecimento, cada episódio desafia o espectador a questionar até que ponto as escolhas que fazemos podem definir nossas vidas e como um pequeno ato pode alterar completamente o curso da história. Além da espionagem e mistério, a trama também aborda a natureza da realidade e as consequências do livre-arbítrio.>

Onde assistir: Prime Video | Temporadas: 2 | Duração dos episódios: 1h | Episódios: 20 >

Life in Pieces Crédito: divulgação

Life in Pieces>

O raro só é raro para quem aceita o pouco como muito.>

Para quem gosta de assistir famílias extensas em suas particularidades e diferentes perspectivas, Life In Pieces é uma comédia que vale a pena ser explorada. Ela é dividida em episódios que são apresentados a partir de diferentes óticas, e cada parte da trama foca em um membro da família, com histórias que variam desde os mais simples eventos cotidianos até situações mais cômicas e inesperadas. A série acompanha os relacionamentos e as dinâmicas familiares, explorando temas como casamento, paternidade, envelhecimento e as diferentes fases da vida. >

As histórias são contadas por meio de episódios curtos e descontraídos, proporcionando uma visão única sobre a vida de uma família americana. Com humor leve e situações identificáveis, Life in Pieces oferece uma reflexão sobre os desafios e os momentos divertidos que surgem nas relações familiares.>

Sensível, poética e leve em muitos pontos, a série é ideal para aproveitar em grupo.>

Onde assistir: Prime Video | Temporadas: 4 | Duração dos episódios: 22 min | Episódios: 79>

Beleza Fatal Crédito: divulgação

Beleza Fatal >

Esta é menos óbvia, visto que o sucesso já está iminente. Para quem ainda não conferiu, porém, está aqui uma excelente e atual opção brasileira. Quer outras excelentes séries nacionais? Veja nesta outra seleção que já deixei aqui na coluna: https://www.correio24horas.com.br/colunistas/vanessa-brunt/5-series-nacionais-para-quem-ama-psicologia-0122>

Beleza Fatal é uma novela que mistura drama, vingança e o agitado mundo da beleza, com uma trama recheada de mistério e reviravoltas. A história segue a vida de Sofia Fernandes (Camila Queiroz), que, quando criança, testemunhou a prisão injusta e a morte de sua mãe, Cléo (Vanessa Giácomo), por sua tia Lola (Camila Pitanga), uma mulher ambiciosa que domina o mundo da beleza e das redes sociais. >

Sem rumo, Sofia é acolhida pela família Paixão, liderada por Elvira (Giovanna Antonelli), que também enfrenta o sofrimento após a filha, Rebeca (Fernanda Marques), sofrer complicações em uma cirurgia plástica malsucedida realizada por Benjamin Argento (Caio Blat), o cirurgião plástico e herdeiro de um império de estética, e o Dr. Rog (Marcelo Serrado), cirurgião e esteticista corrupto.>

Após 16 anos, Sofia, já adulta, começa a planejar sua vingança contra Lola e todos os envolvidos em suas tragédias. A trama ganha mais complexidade quando ela se reencontra com Gabriel, seu amor de infância e filho de Lola, o que a faz questionar sua busca por justiça. Ao longo da novela, Sofia e a família Paixão formam uma aliança imbatível, unida pela dor e pelo desejo de retaliação. Porém, o preço de sua busca por vingança se revela mais alto do que ela imaginava.>

Reflexões sociais e um mergulho no autoconhecimento se revelam aqui.>

Onde assistir: MAX | Temporadas: 1 | Duração dos episódios: 1h | Episódios: 40>