Cinco séries nacionais e super inteligentes para assistir no Globoplay

O Globoplay, plataforma de streaming brasileira, vem se destacando pela diversidade e qualidade das suas produções nacionais. Com enredos instigantes e personagens cativantes, os roteiros das séries brasileiras estão surpreendendo. Suspense, mistério, drama e diversos estilos se misturam nesta seleção, que acumula diálogos instigantes e cenas que vão deixar você de queixo caído. Confira:



1. Os Outros



Repleta de suspense, a nova trama do streaming se desenrola quando um conflito entre dois casais de vizinhos surge após uma briga entre seus filhos adolescentes, desencadeando consequências absurdas. A produção deixa claro o quanto tropeçamos é nas pequenas pedras, porque montanha a gente escala. As críticas sociais são diversas e geram questionamentos sobre ética, casamento, lealdade e, até, vida parental.

O telespectador se pergunta a cada segundo: eu agiria assim nesta mesma situação? Concordo mesmo com isto? Quem gostou da antiga série Justiça (que também está no streaming), não pode perder. O elenco é liderado por Adriana Esteves, conhecida por sua atuação impecável em Avenida Brasil, e a cada episódio é possível ficar com um frio ainda maior na barriga e o desejo de devorar tudo até o final.

Número de episódios: 12 | Números de temporadas: 1 | Nota no IMDB: 7,9, baseada em 78 avaliações.

2. Rensga Hits!

Rensga Hits! é uma envolvente série que mescla drama e comédia, acompanhando a jornada de uma jovem cantora sertaneja que decide se mudar para Goiânia em busca de realizar seu sonho de se tornar uma estrela de sucesso. No entanto, ela se depara com revelações arrasadoras, obstáculos e desafios inimagináveis ao longo do caminho.

Quem busca uma trama mais leve e inspiradora, pode contar com esta na lista. Reflexões sobre vida profissional, sonhos e dificuldades estão por todo o lado, exibindo o quanto o impossível é apenas um emaranhado de pequenos possíveis. O elenco estelar da produção inclui a talentosa Alice Wegmann, conhecida por seu trabalho em Onde Nascem os Fortes, Deborah Secco, Lorena Comparato, e Fabiana Karla, que encanta o público no filme O Palhaço.

Número de episódios: 8 | Números de temporadas: 1 | Nota no IMDB: 8,1, baseada em 66 avaliações.

3. Sob Pressão

Premiada, Sob Pressão é dita por muitos como a melhor série nacional existente. O drama retrata a realidade dos médicos de um hospital público no Rio de Janeiro, que enfrentam não apenas os desafios da profissão, mas também lidam com seus conflitos pessoais. A produção aborda os questionamentos éticos e morais envolvidos na prática da medicina, além de explorar as histórias comoventes de cada paciente atendido pelos médicos.

O programa é estrelado por Marjorie Estiano, conhecida por seu trabalho em A Vida da Gente, e Júlio Andrade, que brilhou em 1 Contra Todos, outra excelente série brasileira. Para quem quer se emocionar e refletir, é uma das melhores pedidas.

Número de episódios: 63 | Números de temporadas: 5 | Nota no IMDB: 8,7, baseada em 616 avaliações.

4. A Vida Pela Frente

A produção tem início na noite da festa à fantasia que celebra a formatura de um grupo de amigos de colégio. O ano é 1999. A escola acabou e os jovens estão às voltas com os preparativos para a grande comemoração. Aquela noite, no entanto, será interrompida por uma terrível notícia: a morte de Beta, aos 17 anos.

Ao longo da série, enquanto são desvendados os motivos da morte, o grupo de amigos se confronta com as transformações geradas por essa experiência. Sensível e trágica, a série busca mostrar a adolescência e os fantasmas da vida de uma forma mais crua e real do que qualquer cena da antiga Malhação. Com muita intensidade e temas sérios abordados, há ainda o que se pensar quanto à normalização de alguns aspectos abordados na obra, como as drogas. Para quem ama psicologia, é mais uma indicação ideal.

5. Sessão de Terapia

A trama mergulha na rotina de um terapeuta, acompanhando cada capítulo com a história de um paciente, incluindo o próprio psicólogo. A obra é uma adaptação brasileira da série israelense BeTipul, criada em 2005 pelo psicanalista Hagai Levi, e foi trazida ao Brasil por Jaqueline Vargas.

A cada dia da semana, o profissional atende um paciente diferente, com problemas diversos. Ele precisa ajudar mulheres que estão lidando com o medo de relacionamentos, adolescentes traumatizadas e até casais com novas etapas a serem resolvidas.

São diversos os bons diálogos e as reflexões de vida, incluindo, uma das principais: que a rotina não abafa quem tem o olhar curioso.