VANESSA BRUNT

Conheça cinco restaurantes com descontos e novidades constantes em Salvador

Da comida vegana à pizzarias às feijoadas, confira uma seleção de restaurantes que fogem dos clichês

Publicado em 13 de março de 2024 às 17:20

A capital baiana é um verdadeiro paraíso gastronômico, onde tanto os pratos clássicos regionais quanto as criações contemporâneas são celebradas com maestria. Dos encantos do centro histórico aos recantos menos explorados pelos turistas, Salvador oferece uma ampla variedade de restaurantes que refletem tanto a tradição quanto a modernidade da culinária local.

De clássicos reinventados a interpretações refinadas, esses estabelecimentos promovem oportunidades especiais, com cafés da manhã, promoções, almoços completos e diferenciados, combos ou, até mesmo, união entre marcas! Confira:

Pizza Supreme Crédito: divulgação

01. Pizza Supreme e Oxe Drinks | @pizzasupreme.ssa + @oxe.drinks

Duas marcas baianas estão dando um show de empreendedorismo e parceria. A Pizza Supreme e a Oxe Drinks uniram forças para surpreender os clientes que amam sabores diferenciados de bebidas e massas. Até julho de 2024 é garantido que o espaço da Oxe Drinks seja também a casa oficial da Pizza Supreme. Localizado no bairro da Pituba, o local instagramável agora conta com a variedade de drinks e sabores de pizzas doces e salgadas. A ideia da união das marcas é permitir que os clientes economizem tempo e dinheiro, enquanto experimentam desta união nada clichê.

A Pizza Supreme, que é conhecida por oferecer uma variedade de sabores de pizzas bastante recheadas, indo desde os mais tradicionais até os diferenciados e exclusivos da casa. As pizzas doces, por exemplo, incluem chocolate branco maçaricado e sorvete, além de muitas novidades. A marca também é reconhecida pelo bom-humor, já que algumas entregas são feitas por pessoas vestidas de super-heróis, proporcionando momentos de surpresa aos clientes.

A pizzaria também lançou recentemente um produto chamado Molho Supreme. Com opções como parmesão e pistache, trata-se de um molho exclusivo da casa que promete elevar ainda mais o sabor das pizzas.

Já a Oxe Drinks inclui frases criativas coladas nos copos das bebidas, espuminha que gruda na boca, partes cremosas, cores em neon e recipientes com formas nada óbvias. Tudo isso é misturado no local, que disponibiliza drinks autorais feitos por mixologistas do Nordeste, prometendo um verdadeiro passeio por diversos paladares, sensações e experiências.

Ambas as marcas estão sempre compartilhando novidades sobre a parceria em suas redes sociais.

Endereço: Rua das Hortênsias 600, Pituba, Salvador-BA | Horário de funcionamento: Terça a Domingo, das 17h30 às 00:00 | Telefone: (71) 4141-4693 | Instagram: @pizzassupreme.ssa

BVegan Crédito: divulgação

02. B Vegan | @bvegan.gastronomia

Para os adeptos da dieta vegana, o restaurante B Vegan oferece uma ampla variedade de opções não convencionais. Desde o Hambúrguer de Acarajé até a Coxinha de Jaca, a marca surpreende pela vasta gama de doces sem glúten, sem lactose e completamente livres de produtos de origem animal.

Além disso, o restaurante apresenta um rodízio de pizzas veganas por R$49,50 por pessoa, com cortesia para crianças até 5 anos e metade do preço para crianças de 5 a 10 anos. O rodízio, que inclui promoções constantes, oferece uma diversidade de pizzas elaboradas com ingredientes 100% vegetais.

Entre outras opções, o B Vegan também oferece pratos como feijoada completa, porções de salgados e hambúrgueres variados, incluindo opções com ingredientes da Fazenda Futuro, além de refeições congeladas.

As unidades do restaurante estão localizadas nos bairros da Barra e da Pituba, em Salvador, com a conveniência adicional de serviço de delivery.

Endereço: Unidade Pituba: Ed. Pituba Privilege - Av. Octávio Mangabeira, 1945 - Pituba, Salvador - BA, 41830-050. | Unidade Barra: R. Dias d'Ávila, 109 - Barra, Salvador - BA, 40140-270 | Horário de funcionamento: Terça a Domingo, das 15:00 às 21h30 (Válido para as duas unidades) | Telefone: Pituba: (71) 99659-2220 | Barra (71) 99728-8090 | Instagram: @bvegan.gastronomia

Babbo Villas Crédito: divulgação

03. Babbo Villas Pizzaria | @babbovilaspizzaria

Localizada no bairro da Barra em Salvador e em Lauro de Freitas, a Babbo Vilas Pizzaria se destaca pelos sabores autênticos e por ter sido a pizzaria baiana que quebrou diversos recordes de vendas no iFood.

Além das tradicionais opções de pizza, como a clássica Margherita e a saborosa Pepperoni, a Babbo Vilas apresenta sabores inovadores que surpreendem o paladar, como a Pizza de Calabresa com Brie, a Pizza de M&M's, e até mesmo a ousada Pizza Oriental. Um dos mais renomados é o Babbo, com queijo coalho e melaço.

Para tornar a experiência ainda mais atrativa, a pizzaria conta com diversas promoções semanais, como ‘Pizza do dia’ e a ‘Pizza de 3 Sabores’ com valor reduzido, permitindo que os clientes desfrutem de uma refeição saborosa a preços acessíveis.

Para os apreciadores de vinho, a Babbo Vilas também oferece uma carta de vinhos selecionados, perfeitos para harmonizar com os diversos sabores de pizza disponíveis.

Além disso, o ambiente familiar da pizzaria proporciona momentos agradáveis e descontraídos para toda a família, com espaço kids e atendimento de qualidade. É o destino ideal para uma refeição deliciosa e memorável. Eles também contam a opção de delivery para Salvador e Lauro de Freitas.

Endereço: Salvador: Alameda Antunes, 70 - Barra, Salvador - BA, 40140-020 | Lauro de Freitas: Av. Praia de Itapuã, 584 - Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas - BA, 42700-000 | Horário de funcionamento: Todos os dias, das 17h30 às 22h30 | Telefone: (71) 98141-5398 | (71)3289-3755 | Instagram: @babbovilaspizaria

Manga Restaurante Crédito: divulgação

04. Manga Restaurante | @mangarestaurante

Consagrado como o melhor restaurante do Nordeste e reconhecido pelos especialistas em vinho da Prazeres da Mesa, o Restaurante Manga, apesar de baiano, vai além da culinária regional, apresentando uma proposta contemporânea e criativa. O menu degustação inclui pratos individuais e compartilhados, com sabores regionais e da culinária japonesa.

Conhecido por ter um dos melhores cafés da manhã da cidade, o nome do espaço carrega uma história encantadora: foi uma das primeiras palavras que o filho primogênito dos donos aprendeu e, por um tempo, ele se referia a tudo como "manga".

O menu, elaborado por Kafe, de origem alemã, e Dante, baiano, valoriza a sazonalidade dos ingredientes, priorizando os de origem orgânica. Com exceção dos queijos, todos os alimentos são produzidos por eles, inclusive itens de charcutaria, como presuntos e embutidos.

As hortaliças são cultivadas na horta do terraço, e além do menu degustação, o restaurante oferece opções à la carte nos bares térreo e do terraço.

O empenho dos chefs logo se traduziu em prêmios e elogios ao redor do mundo. O menu degustação é uma verdadeira obra de arte, fruto da experiência de Kafe e Dante, que passaram por renomados restaurantes em Nova York, Alemanha e São Paulo.

Cada prato é uma experiência pensada, criativa e surpreendente, ideal para aqueles que buscam sofisticação.

O restaurante está localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, proporcionando não apenas uma refeição, mas uma verdadeira experiência gastronômica.

Endereço: Rua Professor Almerinda Dutra, 40, Rio Vermelho, Salvador-BA | Horário de funcionamento: Terça a Sexta: 19:00 às 22h30 | Sábado: 12h30 às 15:00 / 19 às 22h30 | Telefone: (71) 991431310 | Instagram: @mangarestaurante

Villa do Caranguejo Crédito: @comeremssa

05. Villa do Caranguejo | @viladocaranguejoba

Localizado na Vila Jardim dos Namorados, o restaurante Vila do Caranguejo proporciona uma experiência em um ambiente ao ar livre, com parquinho para as crianças e espaço pet-friendly, permitindo que todos desfrutem da vista deslumbrante da orla.

Especializado em culinária regional e frutos do mar, o espaço oferece pratos generosos que servem até três pessoas e apresenta uma variedade de promoções irresistíveis para aqueles que buscam uma refeição de qualidade com excelente custo-benefício.

Durante os dias úteis, no horário do almoço, ao adquirir uma moqueca mista de camarão, os clientes têm direito a escolher um brinde entre duas casquinhas de siri, dois caldos de camarão, duas caipirinhas ou uma Heineken de 600ml.

Além disso, o restaurante oferece um animado Happy Hour de terça a sexta-feira, das 16h às 20h, com uma variedade de produtos em dobro, como cerveja, caranguejo, camarão ao alho e óleo, entre outros.

O ambiente descontraído é perfeito para reunir amigos, familiares ou desfrutar de um momento romântico a dois. Nos finais de semana, os clientes podem ainda aproveitar apresentações musicais ao vivo, garantindo uma experiência deliciosa e completa.