Conheça quatro mulheres baianas que estão revolucionando em suas áreas de atuação

O que um acarajé rosa, harmonização facial mais natural e pizza sem lactose com sabores diferentes têm em comum? Todos esses projetos foram criados por mulheres baianas que estão inovando no mercado profissional e quebrando mitos. Elas estão gerando novas tendências na capital baiana e encantando pela originalidade. Confira:



1. Dra. Anuska Lima | @anuskalima | Especialista em Harmonização Facial

A harmonização facial pode parecer natural? A dra. Anuska mostra que sim. A profissional é conhecida por elaborar procedimentos que mantêm a sensação de naturalidade no rosto. A especialista quebra os estigmas sobre harmonização orofacial e é formada há 10 anos como cirurgiã-dentista, além de ser especializada em endodontia e ortodontia. Elogiada por seus procedimentos estéticos extremamente personalizados e sem exageros, Anuska faz, ainda, tratamentos que melhoram a qualidade da pele, como estímulos de colágeno e reposição de suporte da face.

Anuska Lima. Crédito: reprodução Instagram

Sempre à frente das tendências, a Anuska utiliza os procedimentos mais modernos, além dos aparatos mais renomados, como é o caso do novo laser Lavieen. "Mas acredito que o meu maior diferencial seja a sensibilidade no trabalho, que vai muito além da técnica", explica a empresária, que levanta a bandeira do projeto: Você Sem Filtro. "Quero que as mulheres que passam pelo meu atendimento saiam desse mundo virtual e se amem cada vez mais com peles reais. Por isso, faço tratamentos que melhoram esta qualidade", exclama.

"Trabalho reforçando os pontos positivos na face e mascarando algo que a paciente não goste. Desta forma, temos sua autoestima lá em cima. E ninguém segura uma mulher com toda sua potência e autoconfiança.", conclui.

2. Drica | @acarajedadrica00 | Criadora do Acarajé Rosa da Drica

Com o sucesso estrondoso do filme da Barbie, Drica encarou um desafio inovador, resultando na criação do chamativo acarajé rosa, que virou uma verdadeira sensação. Esse pioneiro e colorido quitute conquistou olhares curiosos, mas, segundo a própria empreendedora, o sabor característico do acarajé se mantém inalterado nessa nova apresentação.

Drica. Crédito: reprodução Instagram

A notoriedade não é novidade para Drica, que já havia demonstrado sua imaginação ao criar a barca de acarajé, o "sushi baiano". Desde 2006, Drica vem fazendo sua marca na capital baiana, oferecendo deliciosos acarajés e abarás com criatividade chamativa. Atualmente, ela possui dois pontos de vendas: uma barraca na Praça João Martins, situada no bairro de Paripe, no Subúrbio de Salvador, e outra localizada no Shopping Itapuã.

3. Paula Mônaco | @pizzalinha | Criadora da Pizzalinha

Paula e Eduardo são as mentes brilhantes por trás da Pizzalinha. Eles revolucionaram o conceito de pizzaria ao introduzirem ingredientes como beterraba, espinafre e cevada em suas massas. Através desse espírito inovador, conquistaram mais de 150 vendas em apenas um dia.

Paula e Eduardo, da Pizzalinha. Crédito: João Álvarez/divulgação

Destacando-se por suas opções orgânicas, sem lactose e sem glúten, o empreendimento demonstra um compromisso tanto com a criatividade culinária quanto com a saúde dos clientes. A Pizzalinha não é apenas um local para satisfazer o paladar, mas sim um espaço onde a gastronomia encontra a inclusão, tornando-se um marco na cena gastronômica.

4. Belatriz | @bel4triz | Artista Independente

Originária de Salvador, Beatriz encontrou sua expressão artística no nome "Belatriz", uma fusão de "Bela" e "Atriz", refletindo sua identidade multifacetada. Como artista independente, ela vai além da música, usando arte para fortalecer sua identidade como mulher negra, mãe, nordestina e oriunda de uma comunidade periférica. Sua jornada musical se destaca especialmente pelo gênero menos convencional e subexplorado que ela escolheu, o rap. Através desse meio, Belatriz não só compartilha sua voz única, mas também promove a representatividade e a consciência social.

Belatriz. Crédito: Gabriel Cerqueira/divulgação